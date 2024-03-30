Абаскаль про 0:0 с «Уралом»: «Спартак» доминировал, но не хватило завершения. Соперник почти не заходил в нашу штрафную»

Гильермо Абаскаль отметил, что «Спартак» превосходил «Урал» (0:0).

«Команда хорошо поработала на поле, хороший был настрой, команда доминировала. С командным духом и агрессивностью тоже было хорошо.

Нам не хватило завершения. Соперник практически не заходил в нашу штрафную. Оборона соперника действовала статично, можно было найти варианты. Возможно, ребята торопились в завершающей стадии. Но я благодарен ребятам за работу.

К следующему матчу надо поправить моменты. Все было хорошо, но не в завершающей стадии», – сказал главный тренер « ».