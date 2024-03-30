Абаскаль про 0:0 с «Уралом»: «Спартак» доминировал, но не хватило завершения. Соперник почти не заходил в нашу штрафную»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил, что «Спартак» превосходил «Урал» (0:0).

«Команда хорошо поработала на поле, хороший был настрой, команда доминировала. С командным духом и агрессивностью тоже было хорошо.

Нам не хватило завершения. Соперник практически не заходил в нашу штрафную. Оборона соперника действовала статично, можно было найти варианты. Возможно, ребята торопились в завершающей стадии. Но я благодарен ребятам за работу.

К следующему матчу надо поправить моменты. Все было хорошо, но не в завершающей стадии», – сказал главный тренер «Спартака».

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49 комментариев
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Ответ павел носиков
Юран или Карпин взбодрил бы это безнадёжное болото !
Юрана взбодрили в Калининграде....
+25
-2
+23
Ответ павел носиков
Москалев тоже клоун, в руках .... где пенальти !!!
Ну, Москалёв, даже учитывая, что он не судья, от слова «вообще», мог и не увидеть. Вопрос к людям на ВАРе. Не увидеть, что это пенальти, можно было только по двум причинам. Либо, они не знают правила. Либо они были «заряжены». В обоих случаях, эти люди должны быть дисквалифицированы пожизненно. Но максимум, что их ожидает - месяц отстранения. Какая Лига, такое и судейство.
+25
-6
+19
Бог не помогает выигрывать. Только с составом
+20
-3
+17
да и Бог с ней, победой!
чемодан, вокзал, Севилья...
+12
-2
+10
Играли ужасно, не надо притягивать слова!
А Урал приехал не проиграть, весь матч валялись и время тянули
+20
-11
+9
Спартак был сильнее.урал кроме криков при симуляциях ничего не показал.
+9
-3
+6
Юран или Карпин взбодрил бы это безнадёжное болото !
+9
-3
+6
Москалев тоже клоун, в руках .... где пенальти !!!
+11
-6
+5
Отпустите его уже в Севилью, блевать уже хочется от него и от игры Спартака
+7
-2
+5
Вообще, происходит какой-то сюр. Раньше, когда топ клуб идёт неудачно по турниру, происходит какое-то напряжение. Соответствующие комментарии тренеров, игроков, которые показывают недовольство игрой и результатом. И что идёт работа над этим. Да, понятно, что так может он сбавлять градус, а внутри всё иначе. Но о болелах вообще думают? Вы скармливаете вот эту уг игру, и лепите нам, что всё чудесно? Это не у клуба всё чудесно. Это у вас всё чудесно, сидящих на жирных контрактах. Вы прое. и очень легко отходите."ну бывает, жизнь не заканчивается на этом". Всё здорово 🤷🏿‍♂️ по ходу, он не может ничего поправить, потому что тупо и правда не понимает. И что на поле происходит. И что такое Спартак вообще в принципе.
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Не только рыжий, но и весь состав выглядел как клоуны.
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Играли и правда хорошо. От гончаренко как вчегда - антифутьол
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Сколько можно позориться с этим Абасралем
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Он и сам считает, что Спартак играет нормально и игроков убедил в том же. Абаскаля, рано или поздно выкинут, а как потом игрокам объяснить, что то, во что они играли - это что угодно, но не футбол…
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Бездельник!
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Какая разница, заходил в штрафную соперник или нет, это не зенит, ты должен брать 3 очка. Блеать
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Что-то он попутал, доминировал над абаскалем негритенок Антошка по ночам, а сейчас даже не понятно.
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Капитан Очевидность, добрый вечер!!!
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Мамкин доминатор...
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Абоскаль в своём репертуаре, надо работать, спасибо ребятам.. а чем он сам занимается, непонятно...
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8 матчей урал проиграл до этого, как нельзя кстати состоялся матч со Спартаком во главе с рыжим физруком 🤣
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Не видно в игре ничего тренерского, в этой игре обостряющие передачи делали Соболь и Убальдо, а полузащита где?
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Кому интересно мнение этого сбитого лётчика. Он в пике…правда с бабосиком.
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Ответ Красная стрела
Вообще, происходит какой-то сюр. Раньше, когда топ клуб идёт неудачно по турниру, происходит какое-то напряжение. Соответствующие комментарии тренеров, игроков, которые показывают недовольство игрой и результатом. И что идёт работа над этим. Да, понятно, что так может он сбавлять градус, а внутри всё иначе. Но о болелах вообще думают? Вы скармливаете вот эту уг игру, и лепите нам, что всё чудесно? Это не у клуба всё чудесно. Это у вас всё чудесно, сидящих на жирных контрактах. Вы прое. и очень легко отходите."ну бывает, жизнь не заканчивается на этом". Всё здорово 🤷🏿‍♂️ по ходу, он не может ничего поправить, потому что тупо и правда не понимает. И что на поле происходит. И что такое Спартак вообще в принципе.
Ощущение, что игроки сливают Абаскаля. Но руководство сменилось. Это Федун мог увольнять людей за второе место и 2 поражения за сезон. Тут делают правильней с точки зрения управления, ведь абсолютно у всех бывают спады. Но вот у Абаскаля и подъема нет уже больше года. Думаю, до конца сезона тренирует.
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Ответ Victor Pavlovuch
Вы достали уже судейским заговором! Играть надо , а не на судей кричать ! Если ваш. игроки полные нули , то тут и судьи не нужны!
Виктор "Павловуч" иди на свою ветку и там прди, пожалуйста. Спасибо. И с транслитерацией подружись.
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Ответ Jeicob Harlon
Отечественного тренера давно бы прогнали!, Всё таки Спартак большой клуб!
Великое был 25 лет назад ! А сейчас превратился в мема , болелы в нытиков!
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Ответ павел носиков
Скажите люди когда уволят этого клоуна!!!
А всести с ним и тот шлак , который собран в Спартаке!
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Ответ Сергей Сергеевич
Ощущение, что игроки сливают Абаскаля. Но руководство сменилось. Это Федун мог увольнять людей за второе место и 2 поражения за сезон. Тут делают правильней с точки зрения управления, ведь абсолютно у всех бывают спады. Но вот у Абаскаля и подъема нет уже больше года. Думаю, до конца сезона тренирует.
С точки зрения управления, в принципе всё равно. Если ты рано уволил или передержал. Результат в итоге один. Грамотный управленец тем и отличается, что чувствует эти моменты. Порой интуитивно. Где шанс надо дать, а где резать сразу. Вот интересно, вытянет ли Краснодар, например. Смена тренера, как раз, может придать свежести и позволить затащить на финише. Или недавний пример Авангарда. После 0:2 в серии и 0:7 в матче, добились 7 матча. Правда не хватило. Но на коротком отрезке может сработать. А сейчас мы видим, что ошибаются все. Даже Зенит. Но вместо того что б попытаться и рискнуть, навязать борьбу, Спартак упорно идёт по пути, который не даёт результат, как вы и сказали, больше года. И всё надеемся на чудо. Проходит очередной перерыв на сборные, а учитывая выборы президента, он был дольше, воз и нынче там. 🤷🏿‍♂️
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Ответ КБ Сергей
Ну, Москалёв, даже учитывая, что он не судья, от слова «вообще», мог и не увидеть. Вопрос к людям на ВАРе. Не увидеть, что это пенальти, можно было только по двум причинам. Либо, они не знают правила. Либо они были «заряжены». В обоих случаях, эти люди должны быть дисквалифицированы пожизненно. Но максимум, что их ожидает - месяц отстранения. Какая Лига, такое и судейство.
Какой месяц?? 1 или 2 матча...
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Ответ Krabelot
Игра непровальная. Щас явно проблема с исполнителями и с мыслью в центре поля. Просто никто не может норм приложиться по мячу. Всё то слишком слабо либо в молоко. Навесы с флангов всё ни о чём. Я б с первых минут ставил Угальде, чтоб он раздирал оппонентов прессингом. По ходу Абаскаль решил поберечь его после сборных. Залог успеха Спартака в быстрых атаках, сегодня почти ничего не было, если не считать момент у Зиньковского. Урал сегодня сыграл качественно, высокий прессинг, отлично в обороне. Равная игра. Результат по делу.
Минусуют наверное за вывод, который, действительно, спорный. На мой взгляд, КБ смотрелся предпочтительнее и на победу с натяжкой, но наиграл. В остальном согласен, особенно подчеркну про удары: из хороших положений почти всегда били как по п... ладошкой, такое впечатление что на установке всем сказали бить в створ на технику. Естественно, Помазун все такие удары забрал, кроме одного где защитник вывез.
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