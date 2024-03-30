Мачей Рыбус: «В «Локомотиве» я чувствовал себя как дома, это не корпорация, как «Спартак». До сих пор болею за них»

Мачей Рыбус вспомнил о времени, проведенном в «Локомотиве».

– Ты покинул Чечню и перешел в « ». Однако во Франции ты продержался всего один сезон... и снова вернулся в Россию.

– Я мог бы тогда остаться в Грозном, они предложили мне миллион евро в год, самый высокий контракт в истории «Терека», потому что раньше они платили максимум 600 000. Но я отказался, я хотел попробовать что-то другое.

«Лион» был хорошим клубом, занявшим второе место во Франции, с такими отличными игроками, как Мемфис Депай, с которым у меня были хорошие отношения. Я сыграл там около дюжины матчей, в четвертьфинале Лиги Европы забил пенальти в ворота «Бешикташа», а в полуфинале против «Аякса» отдал голевую передачу.

Это было приятное приключение, но, к сожалению, у меня было мало игрового времени, а приближался чемпионат мира в России, на который я очень хотел поехать. Поэтому я решил сменить обстановку. «Локомотив» сделал отличное предложение.

– И это был выбор всей жизни?

– Определенно. С «Локо» я выиграл чемпионат, два Кубка и Суперкубок. Я сыграл тринадцать матчей в Лиге чемпионов, против «Баварии», «Ювентуса», мадридского «Атлетико». Я заработал много денег. И я прекрасно провел там время, потому что это клуб, которому далеко до корпорации, какой, например, является « ». Это место, где я чувствовал себя как дома.

Я и по сей день поддерживаю контакты с сотрудниками клуба. Я также болею за «Легию» и « ив». Я никогда не пожалею об этом выборе, – приводит слова защитника « » TVP Sport.