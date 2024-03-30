Мачей Рыбус: «В «Локомотиве» я чувствовал себя как дома, это не корпорация, как «Спартак». До сих пор болею за них»

Теги Спартак Локомотив Лион Рубин лига 1 Франция Ахмат Мачей Рыбус Футбол

Мачей Рыбус вспомнил о времени, проведенном в «Локомотиве».

– Ты покинул Чечню и перешел в «Лион». Однако во Франции ты продержался всего один сезон... и снова вернулся в Россию.

– Я мог бы тогда остаться в Грозном, они предложили мне миллион евро в год, самый высокий контракт в истории «Терека», потому что раньше они платили максимум 600 000. Но я отказался, я хотел попробовать что-то другое.

«Лион» был хорошим клубом, занявшим второе место во Франции, с такими отличными игроками, как Мемфис Депай, с которым у меня были хорошие отношения. Я сыграл там около дюжины матчей, в четвертьфинале Лиги Европы забил пенальти в ворота «Бешикташа», а в полуфинале против «Аякса» отдал голевую передачу.

Это было приятное приключение, но, к сожалению, у меня было мало игрового времени, а приближался чемпионат мира в России, на который я очень хотел поехать. Поэтому я решил сменить обстановку. «Локомотив» сделал отличное предложение.

– И это был выбор всей жизни?

– Определенно. С «Локо» я выиграл чемпионат, два Кубка и Суперкубок. Я сыграл тринадцать матчей в Лиге чемпионов, против «Баварии», «Ювентуса», мадридского «Атлетико». Я заработал много денег. И я прекрасно провел там время, потому что это клуб, которому далеко до корпорации, какой, например, является «Спартак». Это место, где я чувствовал себя как дома.

Я и по сей день поддерживаю контакты с сотрудниками клуба. Я также болею за «Легию» и «Локомотив». Я никогда не пожалею об этом выборе, – приводит слова защитника «Рубина» TVP Sport. 

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14 комментариев
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Он наверное имел ввиду, что в Локо семейная обстановка, а в Спартаке нет.
+19
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так жмви икайфуй!) ты в России
+13
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У тебя семья с двумя сыновьями в России - здесь тебе должно быть комфортно.
+13
-3
+10
Отличный игрок был на пике
+6
0
+6
Ответ &_Bishep_&
Правильно, Рыбус, 85 процентов россиян даже не представляют на сколько это комфортная для жизни страна.
В Спартаке многи губят свою карьеру, сколько таких потерялось...
+1
0
+1
а Спартаке ты правда потерялся и только тебя практически не было
+5
-5
0
Деньги, деньги, деньги - словно главное мерило для него
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