Гендиректор «Динамо» о чемпионской гонке в РПЛ: «Еще ничего не потеряно, впереди 9 туров. Цель – выигрывать в каждом матче»

Генеральный директор «Динамо» подвел итоги матча с «Ростовом» (1:4).

В сегодняшнем матче 22‑го тура Мир команда проиграла « » дома со счетом 1:4.

После поражения бело‑голубые с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Зенит» с 40 очками и «Краснодар» с 39 очками имеют по одному матчу в запасе.

– Надо отметить, что этот матч был благотворительным. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли, несмотря на трагическую повестку и меры безопасности. Люди пришли, поддержали команду, и все деньги будут направлены на помощь пострадавшим (при теракте в «Крокус Сити Холле» – Sports).

– Какая цель у «Динамо» на остаток сезона?

– Выигрывать в каждом матче и бороться за самые высокие места.

– « » все еще в чемпионской гонке?

– Впереди еще девять туров. Еще ничего не потеряно, – заявил .