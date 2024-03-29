Гендиректор «Динамо» о чемпионской гонке в РПЛ: «Еще ничего не потеряно, впереди 9 туров. Цель – выигрывать в каждом матче»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Павел Пивоваров Футбол

Генеральный директор «Динамо» подвел итоги матча с «Ростовом» (1:4).

В сегодняшнем матче 22‑го тура Мир РПЛ команда проиграла «Ростову» дома со счетом 1:4.

После поражения бело‑голубые с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Зенит» с 40 очками и «Краснодар» с 39 очками имеют по одному матчу в запасе.

– Надо отметить, что этот матч был благотворительным. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли, несмотря на трагическую повестку и меры безопасности. Люди пришли, поддержали команду, и все деньги будут направлены на помощь пострадавшим (при теракте в «Крокус Сити Холле» – Sports).

– Какая цель у «Динамо» на остаток сезона?

– Выигрывать в каждом матче и бороться за самые высокие места.

– «Динамо» все еще в чемпионской гонке?

– Впереди еще девять туров. Еще ничего не потеряно, – заявил Павел Пивоваров.

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27 комментариев
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Перед игрой также говорили. Первый сегодня уже выиграли…
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Что это было!? Как можно так безвольно играть!? Это позорище!
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Сказал и заплакал от переполнявшей его уверенности
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Все , что надо знать об игре Динамо,это две вещи, что последний раз они выигрывали полноценное чемпионство в 1963 году (еще Лев Яшин играл) и второе это , то что набрав мощнейший состав в начале двухтысячных
(Дерлей,Манише,Коштинья,Сейтаридис,Данни, Танасиевич)они не могли добиться ничего и только в 2008 году Кобелев смог выиграть бронзу для динамовского клуба , а как динамовцы упустили серебро со Шварцем , в решающей игре безвольно проиграть ФК Сочи 1-5.
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Каждый раз одно и то же хватит уже из себя клоунов вновь строить, нет и не будет у этих инвалидов жедания играть каждый матч как последний им все равно отсыпят бабла, а также у них отсутствует чувство собственного достоинства они уважают только бумажки цветные, к себе уважения нет не стоит его ждать и по отношению к болельщикам недофутболисты
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Скорее госпожа Степашин пройдет тест на три полоски, чем это «Динамо» поборется за чемпионство. У меня нет вопросов к тренеру; прогресс виден, только игроки, на мой взгляд, положили на все болт.
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Ты смотри какой… ничего не потеряно у него)) а потом что скажет?) первый сезон - становление, вот в следующем-то мы всем покажем ))
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Обожаю фразу: "бороться за самые высокие места". С таким подходом и целью, никогда ничего не завоевать и не достигнуть.
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Вот уж действительно — у руководства Байера меньше пафоса, при 10 очках отрыва, чем у Динамо с неясными шансами на титул
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Ответ Андрей Кобранов
Не.удели нельзя было приобрести хотя бы одного нормального вратаря ? , не удои не понятно что два чудо - вратаря не тянут ?
Не в Лещуке дело. Нормальный он вратарь. Нет центра защиты, хотя все сборники. Фернандес привозит каждый матч.
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Динамо просто в гонке куда-то. Молодцы и умнички.
Первое место очевидно чье.
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Ответ La Crosse Bobcats
это которые бюджетники? ))))))))) это которые Макаровых и Бителло за десятки миллионов евро покупают? ))
Те, кто покупает Макаровых за большие деньги по меркам РПЛ, уже не бюджетники, это руководство "Динамо". Бессмысленное и беспощадное. На "Азмунах" денег не хватает, а на "Абелардо", естественно, наскребут.
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Ответ юра георгиевский
Они не положили болт, просто они такие от природы. Нельзя требовать от среднего человека, чтобы он каждый день прыгал в высоту на два метра. Середняк РПЛ тем и выделяется среди других, тем, что он не постоянен, каждый тур может сыграть как угодно.
У нас такой чемпионат и футбол, средний или иногда альтернативно называемый по Нога в Мяч. Одна команда (с газом и без газа), а остальные - бюджетники. А с «Динамо» я дружу мазохизмом уже с 1991 года. Иногда знаешь, чем закончится следующий матч, и в принципе ничему потом не удивляешься. Что в хоккее, а здесь тем более. Главный бич это коллектива его руководство.
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Ответ N-6 AlexanderX
Скорее госпожа Степашин пройдет тест на три полоски, чем это «Динамо» поборется за чемпионство. У меня нет вопросов к тренеру; прогресс виден, только игроки, на мой взгляд, положили на все болт.
Они не положили болт, просто они такие от природы. Нельзя требовать от среднего человека, чтобы он каждый день прыгал в высоту на два метра. Середняк РПЛ тем и выделяется среди других, тем, что он не постоянен, каждый тур может сыграть как угодно.
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Ответ юра георгиевский
Комментарий удален модератором
Что Вы злой такой?
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павел пивоваров - известный потомственный самурай. У самураев не принято спрашивать о цели, так как цели у самурая нет. Есть только путь, освещаемый маяком, который светит всё ярче...
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До конца матча осталось 30сек., счёт 7 : 0 ещё ничего не ясно
(Н. Озеров)
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Не.удели нельзя было приобрести хотя бы одного нормального вратаря ? , не удои не понятно что два чудо - вратаря не тянут ?
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Комментарий удален модератором
Тот случай когда дело расходится со словами. Счëт ещё довольно приличный, могли и 7 - 8 пропустить.
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