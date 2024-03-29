Гендиректор «Динамо» о чемпионской гонке в РПЛ: «Еще ничего не потеряно, впереди 9 туров. Цель – выигрывать в каждом матче»
Генеральный директор «Динамо» подвел итоги матча с «Ростовом» (1:4).
В сегодняшнем матче 22‑го тура Мир РПЛ команда проиграла «Ростову» дома со счетом 1:4.
После поражения бело‑голубые с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Зенит» с 40 очками и «Краснодар» с 39 очками имеют по одному матчу в запасе.
– Надо отметить, что этот матч был благотворительным. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли, несмотря на трагическую повестку и меры безопасности. Люди пришли, поддержали команду, и все деньги будут направлены на помощь пострадавшим (при теракте в «Крокус Сити Холле» – Sports).
– Какая цель у «Динамо» на остаток сезона?
– Выигрывать в каждом матче и бороться за самые высокие места.
– «Динамо» все еще в чемпионской гонке?
– Впереди еще девять туров. Еще ничего не потеряно, – заявил Павел Пивоваров.
(Дерлей,Манише,Коштинья,Сейтаридис,Данни, Танасиевич)они не могли добиться ничего и только в 2008 году Кобелев смог выиграть бронзу для динамовского клуба , а как динамовцы упустили серебро со Шварцем , в решающей игре безвольно проиграть ФК Сочи 1-5.
Первое место очевидно чье.
(Н. Озеров)