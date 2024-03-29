Карпин о 4:1 с «Динамо»: «Было бы глупо говорить про плохую реализацию. «Ростов» мог забить больше, мог и больше пропустить»

Валерий Карпин согласен, что «Ростов» мог забить «Динамо» (4:1) больше голов.

– Сегодня отличная победа с крупным счетом. Не расстроило, что не забили восемь? Ведь моменты были.

– Было бы глупо говорить про плохую реализацию, когда команда забивает.

Да, могли забить больше, могли и больше пропустить. Песьяков сегодня хорошо сыграл. Роналдо хорошо сыграл, осталось ему гол забить, – сказал главный тренер « ».