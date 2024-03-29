Карпин о 4:1 с «Динамо»: «Было бы глупо говорить про плохую реализацию. «Ростов» мог забить больше, мог и больше пропустить»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Сергей Песьяков Матч ТВ Роналдо дос Сантос Футбол

Валерий Карпин согласен, что «Ростов» мог забить «Динамо» (4:1) больше голов.

– Сегодня отличная победа с крупным счетом. Не расстроило, что не забили восемь? Ведь моменты были.

– Было бы глупо говорить про плохую реализацию, когда команда забивает.

Да, могли забить больше, могли и больше пропустить. Песьяков сегодня хорошо сыграл. Роналдо хорошо сыграл, осталось ему гол забить, – сказал главный тренер «Ростова».

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22 комментария
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В части подготовки команды как в физике, так и в тактике Валере альтернативы нет. Сделать команду из ничего выносить лидеров - достойный результат. Ну и реальный авторитет среди игроков.
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Обезличил сегодня Валера Личку. Не в обиду динамикам. Браво!
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Песьяков сегодня был хорош. Жаль, что без "сухаря", но это мелочь по большому счёту.
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Ответ M a y h e M
Роналдо?
Не тот, что Роналдо Луис Назарио де Лима. А тот, что Роналдо Сезар Соарес дос Сантос.
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Карпин, все по делу. Команде уважуха!
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Ответ Мирон Шатохин
Комментарий скрыт
Ковид помешал взять серебро. Шансы очень хорошие были и соперники на остаток чемпионата. Состав тоже очень сильный был. Шомуродов, Попов, Ерёменко... После уже такого состава небыло. Сплошь молодняк, в том числе и леги. Конечно же, Ростов не топ. Надо хоть раза 3 стать чемпионом. И постоянно бороться за медали.
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Забавно, что для того, чтобы убить тактику вроде как серьезной команды, по словам игроков которой стремящейся к чемпионству, достаточно просто перебивать среднюю линию и оставить фактурного напа против защитника один в один.
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Ответ Мирон Шатохин
Комментарий скрыт
С этим составом ’ это топ
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Ответ Мирон Шатохин
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Два раза в топ-5 за последние годы.
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Молодец, Карпин! Очередных зазнаек по носу щёлкнул. Щёлкнул командой с четырьмя легами, один из которых Байрамян.
А там Чавесы, Лаксальты, Дасы и прочие Хорхе....ну красота же!
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У ростовских форвардов удалось продавить оборону динамовцев, сколько раз что Мохебби, что Роналдо один в один проходили через защитников и вывалиаались на по сути пустые ворота.
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Ответ Slavnov
Валера молодец, скептически отношусь, к его таланту, тренерскому, но стоит признать, отличная работа в ростове, состав посмотришь, за голову схватишься
В этом и состоит работа тренера - делать игроков лучше, чем они были.
Все топовые тренеры делают игроков лучше - Клопп, Пеп, Анчи - они умудряются развивать уже состоявшихся суперзвёзд. И именно в этом их отличие от большинства, тупо расставляющих "фишки" на доске или в планшете имитаторов тренерской работы.
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Ответ Мельников Михаил
Молодец, Карпин! Очередных зазнаек по носу щёлкнул. Щёлкнул командой с четырьмя легами, один из которых Байрамян. А там Чавесы, Лаксальты, Дасы и прочие Хорхе....ну красота же!
Хорен не легионер. И де-факто, и де-юре.
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Ответ Stasev
В части подготовки команды как в физике, так и в тактике Валере альтернативы нет. Сделать команду из ничего выносить лидеров - достойный результат. Ну и реальный авторитет среди игроков.
Так Ростов сам лидер, если бы не бан ФИФА на трансферы летом и мятеж Пригожина летний на город, из-за которого сорвались трансферы. В прошлом сезоне за медали боролись.
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Валера молодец, скептически отношусь, к его таланту, тренерскому, но стоит признать, отличная работа в ростове, состав посмотришь, за голову схватишься
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Ответ PIT-BUL
Ничего удивительного, один середняк вынес другой. Не знаю кто там наяривал на Днонамо... Пиар компания с захаряном одна и та же... Что там что тут разговоры были ниОчом. Время расставило все на свои места.
а кто лидер то тогда?)
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Ответ Мирон Шатохин
Комментарий скрыт
ты какую то мутную мутню начирикал.И с чего ты решил,что кто то в России кроме Питера и Москвы может претендовать на высокие места?.Ты наверное с бандитско-депутатской семьи,который думает что все так живут как он и есть безденежная конкуренция.
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Ответ zanuda59
Хорен не легионер. И де-факто, и де-юре.
За сборную играть не может - для меня лег. А статусы - это для начальника команды, когда заявку формируют.
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