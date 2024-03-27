Эндрик забил за Бразилию в двух играх подряд – с Англией и Испанией. В обеих он вышел на замену

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Сборная Испании по футболу товарищеские матчи (сборные) чемпионат Паулиста Эндрик Футбол

Эндрик отличился в обоих матчах сборной Бразилии в марте.

Нападающий «Палмейраса», принадлежащий «Реалу», сегодня отличился в товарищеской игре с Испанией (2:2). 23 марта он забил свой дебютный гол в ворота Англии (1:0).

Примечательно, что оба раза 17-летний форвард выходил на замену.

Подробно статистику Эндрика можно изучить здесь.

Смотрите плей-офф Лиги Паулиста с участием «Палмейраса» на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline. Вот так Эндрик забивал «Коринтиансу» и играл с «Сан-Бернарду». 👇🏻

 

 

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23 комментария
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На Уэмбли и на Бернабеу причем.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Да, похоже королевский клуб надо поздравить. Главное без травм.
Пацану 17 лет уже довольно крепкий видно. На ногах мощно стоит. Лет в 23-24 его вообще с места не сдвинуть думаю.
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В 17 лет по стопам Пеле и Роналдо.
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
Чем мерзкий? оО
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Да, похоже королевский клуб надо поздравить.
Главное без травм.
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
не успел ещё сыграть за Реал, а у рычажных уже горит)
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отличное начало, очень хорош.
Ждём в Испании, удачи и без травм
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Ему нужно отдать 10 номер. Чисто внешне он размерами напоминает тройку десяток. )
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молодец что забил, и в целом на фоне мертвой Бразилии смотрелся неплохо.
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Ответ Leon Petov
Будущее мирового футбола. А не очередной распиаренный Кркич
Александр "Слон" Прудников такой: а я для тебя что, шутка какая-то что-ли, какой такой Боян?
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
Конечно мерзкий, для вас все активные партнёры мерзские , Рон ,Вини,Белингем сейчас и Эдрик !
Даже фантазия не нужна чтобы представить, сколько мерзостей он навтыкает!😂
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Ответ xDe xDe
Чем мерзкий? оО
Он еще не придумал чем.
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Ответ Stamford_greybeard
Посидит на лавке под мбаппе и вини и пойдет по арендам а дальше уже ковачич или одегард
Какая связь между крайками и цн?)
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Ответ Дядя ТУРА
Пацану 17 лет уже довольно крепкий видно. На ногах мощно стоит. Лет в 23-24 его вообще с места не сдвинуть думаю.
Главное чтобы это не сказалось на скорости!
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Ответ Роман
Он еще не придумал чем.
Единственное, за что можно упрекнуть Эндрика в этом матче - футболка, заправленная в шорты, уже давно не в тренде)
Тем более, в таком виде бразилец выглядит ещё пирожковее, чем есть на самом деле)
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Ответ Stamford_greybeard
Посидит на лавке под мбаппе и вини и пойдет по арендам а дальше уже ковачич или одегард
А винисиус сегодня был на поле в матче с Испанией?)))
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