Эндрик забил за Бразилию в двух играх подряд – с Англией и Испанией. В обеих он вышел на замену

Эндрик отличился в обоих матчах сборной Бразилии в марте.

Нападающий « », принадлежащий « », сегодня отличился в товарищеской игре с Испанией (2:2). 23 марта он забил свой дебютный гол в ворота (1:0).

Примечательно, что оба раза 17-летний форвард выходил на замену.

Подробно статистику можно изучить здесь.

Смотрите плей-офф Лиги Паулиста с участием «Палмейраса» на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline. Вот так Эндрик забивал «Коринтиансу» и играл с «Сан-Бернарду». 👇🏻

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