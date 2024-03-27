Эндрик забил за Бразилию в двух играх подряд – с Англией и Испанией. В обеих он вышел на замену
Эндрик отличился в обоих матчах сборной Бразилии в марте.
Нападающий «Палмейраса», принадлежащий «Реалу», сегодня отличился в товарищеской игре с Испанией (2:2). 23 марта он забил свой дебютный гол в ворота Англии (1:0).
Примечательно, что оба раза 17-летний форвард выходил на замену.
Подробно статистику Эндрика можно изучить здесь.
Смотрите плей-офф Лиги Паулиста с участием «Палмейраса» на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline. Вот так Эндрик забивал «Коринтиансу» и играл с «Сан-Бернарду». 👇🏻
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Главное без травм.
Ждём в Испании, удачи и без травм
Даже фантазия не нужна чтобы представить, сколько мерзостей он навтыкает!😂
Тем более, в таком виде бразилец выглядит ещё пирожковее, чем есть на самом деле)