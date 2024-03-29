«Палмейрас» – «Новоризонтино». Смотрите полуфинал Паулисты на Sports в прямом эфире с комментарием Бобкова и Акбари

Теги Палмейрас чемпионат Паулиста Новоризонтино онлайны Футбол

«Палмейрас» встретится с «Новоризонтино» в 1/2 финала Лиги Паулиста.

Sports покажет матч в прямом эфире, игру прокомментируют Павел Бобков и Альмар Акбари. Начало – в ночь с четверга на пятницу в 03:35 по московскому времени.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

Палмейрас – Новоризонтино
Дата проведения
29 марта, 03.35, «Allianz Parque»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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