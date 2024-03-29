Микель Артета: «Ман Сити» поднял планку до невиданного в футболе уровня. «Арсеналу» нужно сократить разрыв и постараться быть лучше, чем он»

Микель Артета высказал мнение об уровне «Манчестер Сити».

В воскресенье « » и «Сити» встретятся в Манчестере в матче 30-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

«У нас было несколько противостояний в Кубке и Суперкубке Англии. Они подняли планку до невиданного ранее в футболе уровня. Мы должны успевать за их темпом, что мы и пытаемся делать.

Мы извлекли уроки из этого уровня. Это тот уровень, к которому мы стремимся. За последние два-три года мы стали к нему ближе. Нам нужно сократить разрыв и постараться быть лучше, чем они.

Они заслужили право быть для всех примером. Наш уровень вырос, нам требуется стараться быть похожими на них и побеждать их», – заявил главный тренер «канониров» на предматчевой пресс-конференции.