Микель Артета: «Ман Сити» поднял планку до невиданного в футболе уровня. «Арсеналу» нужно сократить разрыв и постараться быть лучше, чем он»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Суперкубок Англии Футбол

Микель Артета высказал мнение об уровне «Манчестер Сити».

В воскресенье «Арсенал» и «Сити» встретятся в Манчестере в матче 30-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

«У нас было несколько противостояний в Кубке и Суперкубке Англии. Они подняли планку до невиданного ранее в футболе уровня. Мы должны успевать за их темпом, что мы и пытаемся делать.

Мы извлекли уроки из этого уровня. Это тот уровень, к которому мы стремимся. За последние два-три года мы стали к нему ближе. Нам нужно сократить разрыв и постараться быть лучше, чем они.

Они заслужили право быть для всех примером. Наш уровень вырос, нам требуется стараться быть похожими на них и побеждать их», – заявил главный тренер «канониров» на предматчевой пресс-конференции.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Remedy
А вообще, Артета - молодец. Стартанул сильно в тренерской карьере. Не каждому бывшему футболисту это дано. Скорее всего много почерпнул, работая с Пепом. Знал бы тогда Гвардиола, какого конкурента он себе создаст, приглашая Микеля в свой тренерский штаб)
Как раз таки стартанул не сильно, но ему доверяли и купили нужных игроков
+20
-3
+17
Ответ almatbarsa
Как раз таки стартанул не сильно, но ему доверяли и купили нужных игроков
Если бы он сильно стартовал с Сократисами, Мустафи, Луизами, Чемберсами, Себальосами, Пепе, Метландами-Найлзами и прочим шлаком, то у нынешнего состава Арсенала вообще конкурентов бы не было)
+11
0
+11
А вообще, Артета - молодец. Стартанул сильно в тренерской карьере. Не каждому бывшему футболисту это дано. Скорее всего много почерпнул, работая с Пепом. Знал бы тогда Гвардиола, какого конкурента он себе создаст, приглашая Микеля в свой тренерский штаб)
+11
-1
+10
Играть с Сити начала сезона и с Сити решающей стадии сезона это две очень большие разницы, только через победы в таких матчах как завтра можно приблизиться и обойти Сити
+6
0
+6
Сити лучший клуб десятилетия, несмотря на залётные титулы Реала в ЛЧ.
+6
-2
+4
В Суперкубке победа, в АПЛ победа, пора третий раз подряд обыгрывать
+4
-3
+1
Победить цистерну на ее постаменте невозможно, ничья завтра будет топ-результатом.
+1
0
+1
Ответ S. A.
Если бы он сильно стартовал с Сократисами, Мустафи, Луизами, Чемберсами, Себальосами, Пепе, Метландами-Найлзами и прочим шлаком, то у нынешнего состава Арсенала вообще конкурентов бы не было)
"Великий" Пеп вообще тренировал только команды суперзвезд....
+1
0
+1
Так и сказал, два раза подряд?
0
0
0
Артета должен научить и научиться выдерживать темп по всей дистанции чемпионата. Очень крутой отрезок с последующим провалом не даст возможности клубу стать чемпионом
0
0
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Артета должен научить и научиться выдерживать темп по всей дистанции чемпионата. Очень крутой отрезок с последующим провалом не даст возможности клубу стать чемпионом
Холанд в Арсенале, а Жезус в Сити...
И сразу всё ясно станет....
0
0
0
Ответ Alex Fujimori
Сити лучший клуб десятилетия, несмотря на залётные титулы Реала в ЛЧ.
Барса 2015/16 по игре была лучше Сити до сезона 2021/22, вот с тех Сити лучшие по игре
0
0
0
Ответ Alex Fujimori
Сити лучший клуб десятилетия, несмотря на залётные титулы Реала в ЛЧ.
титулы в ЛЧ называть залётными может только недалёкий человек
0
0
0
Ответ $-AGROHIM-$
титулы в ЛЧ называть залётными может только недалёкий человек
Нет.
В кубковом формате элемент случайности слишком велик и он слишком часто работает на Реал.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий