«Арсенал» выиграл у «Ман Сити» два матча с начала сезона – в АПЛ и по пенальти в Суперкубке

«Арсенал» одолел «Манчестер Сити» второй раз за сезон.

Сегодня команда Микеля Артеты вырвала победу в игре 8-го тура – 1:0.

6 августа «канониры» победили в матче за , переиграв «горожан» в серии пенальти.

До этого в последний раз « » обыгрывал « » 18 июля 2020 года – в полуфинале Кубка Англии.

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