«Арсенал» выиграл у «Ман Сити» два матча с начала сезона – в АПЛ и по пенальти в Суперкубке
«Арсенал» одолел «Манчестер Сити» второй раз за сезон.
Сегодня команда Микеля Артеты вырвала победу в игре 8-го тура АПЛ – 1:0.
6 августа «канониры» победили в матче за Суперкубок Англии, переиграв «горожан» в серии пенальти.
До этого в последний раз «Арсенал» обыгрывал «Ман Сити» 18 июля 2020 года – в полуфинале Кубка Англии.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Судья ВАР: Майкл, ну это прямая красная, ты не увидел эпизод
Оливер: да мне пох играем
Судья ВАР: Майкл, ну это вторая желтая тому же игроку, которого ты не удалил
Оливер: да мне пох играем
Судья ВАР: у тебя вместо сердца мусорный жбан
теперь у нас новые герои в виде Онаны и Холланда
Дотерпели, без моментов, несправедливого судейского решения по Ковачичу, без Сака. Просто красавцы
С КДБ большие проблемы, говорят, человек может чуть ли не карьеру завершить из за этой травмы. Без него Сити не вывезет, которую игру это видно, и проблема будет только усугубляться
Хоть по судейству выскажитесь, ведь неделю такие эксперты по Кертису были, что там с ковачичем?
Как Ковачич остался на поле по итогам его подвигов, вряд ли даже Пеп объяснит.
Наконец-то Арсеналу улыбнулась удача против Ман Сити.
Сити слил Арсеналу.
Арсенал слил Лансу.
Ланс был уничтожен ПСЖ.
ПСЖ был прибит Ньюкаслом.
Ньюкасл - Брайтоном.
Брайтон - Челси.
Получается, Челси сильнее МС!
Хотя Холанд в этом сезоне тоже на уровне Мудрика играет