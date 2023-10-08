«Арсенал» выиграл у «Ман Сити» два матча с начала сезона – в АПЛ и по пенальти в Суперкубке

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Футбол

«Арсенал» одолел «Манчестер Сити» второй раз за сезон.

Сегодня команда Микеля Артеты вырвала победу в игре 8-го тура АПЛ – 1:0.

6 августа «канониры» победили в матче за Суперкубок Англии, переиграв «горожан» в серии пенальти.

До этого в последний раз «Арсенал» обыгрывал «Ман Сити» 18 июля 2020 года – в полуфинале Кубка Англии.

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59 комментариев

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BobbySe7en
Арсенал, без напа и против заряженного Оливера смог затащить, это ли не подвиг
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ML26
Ответ BobbySe7en
Арсенал, без напа и против заряженного Оливера смог затащить, это ли не подвиг
Я уже жду публикацию переговоров в комнате:
Судья ВАР: Майкл, ну это прямая красная, ты не увидел эпизод
Оливер: да мне пох играем
Судья ВАР: Майкл, ну это вторая желтая тому же игроку, которого ты не удалил
Оливер: да мне пох играем
Судья ВАР: у тебя вместо сердца мусорный жбан
+53
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Алексей Фирстов
Всех болельщиков Арсенала с долгожданной победой над принципиальнейшим соперником! Ученику удалось победить учителя!
+28
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Алексѣй Пестовъ
Несмотря на старания Майкла Оливера, победил сильнейший
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Гамаль Хайдаров
перестаем издеваться над ними так как у Хаверц голевая, Мудрик забил

теперь у нас новые герои в виде Онаны и Холланда
+23
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Я так думаю
В очередной раз, Салиба- хозяин Халанда!
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Алексѣй Пестовъ
Несмотря на старания Майкла Оливера, победил сильнейший
Сегодня у Сити аж антирекорд по ударам в АПЛ под руководством Пепа. Про Холланда я вообще молчу. В очередной раз, в большой игре пропал парень
+14
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Гамаль Хайдаров
перестаем издеваться над ними так как у Хаверц голевая, Мудрик забил теперь у нас новые герои в виде Онаны и Холланда
Издеваться над человеком который всего лишь, о ужас всего лишь лучший бомбардир АПЛ с голом за игру в среднем
+12
0
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ALMANAC
Я ждал это десять тысяч лет)
Дотерпели, без моментов, несправедливого судейского решения по Ковачичу, без Сака. Просто красавцы
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ta-tosha
Арсеналу взять чашку в этом сезоне помешать может только Ливерпуль, или как обычно - он сам.
С КДБ большие проблемы, говорят, человек может чуть ли не карьеру завершить из за этой травмы. Без него Сити не вывезет, которую игру это видно, и проблема будет только усугубляться
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gPk
Лучший игрок мира(Хохланд) в очередном матче против топа ничего не показал?
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jdrk
Это просто потрясающе! Арсенал с победой! ♥️
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alexmixer9
А куда потерялись 2.5 глорика сити?)
Хоть по судейству выскажитесь, ведь неделю такие эксперты по Кертису были, что там с ковачичем?
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Мистер Биспинг
После первого тайма и эпизода с Ковачичем воняло игрой позапрошлого сезона когда Арсенал на последней минуте пропустил от Родри и все спорные моменты трактовались в пользу Сити. Слава Богу что на этот раз повезло.

Как Ковачич остался на поле по итогам его подвигов, вряд ли даже Пеп объяснит.

Наконец-то Арсеналу улыбнулась удача против Ман Сити.
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Промах Мораты
игра полная шляпа
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ML26
Ответ Эксперт Спортс
Без напа? Какой момент я проспал что теперь жезус не нап?
Правый вингер сегодня был, Нкетия юслесс
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ML26
Ответ ta-tosha
Арсеналу взять чашку в этом сезоне помешать может только Ливерпуль, или как обычно - он сам. С КДБ большие проблемы, говорят, человек может чуть ли не карьеру завершить из за этой травмы. Без него Сити не вывезет, которую игру это видно, и проблема будет только усугубляться
КДБ, конечно, решала в больших матчах. Без него с середняками и аутсайдерами как видим проблем нет. Альварес неплохо его заменяет. А вот отсутствие Родри реальная проблема
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Сергей Кистанов
Ответ BobbySe7en
Арсенал, без напа и против заряженного Оливера смог затащить, это ли не подвиг
Справедливости ради, Сити тоже без напа играл.
+2
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Arima Baki
Ответ Леван Мкртчян
Ахааххха) типичный комментарий спортса. Более трех лет Арсенал отлетал от Сити во всех турнирах , болелы говорили о чём угодно, только не о том, что Пеп хозяин Арсенала. Тут победа по пенальти в предсезонке за Суперкубок и отскок 1;0 в абсолютно ничейной и скучнейшей игре... И для фанов ,Артета уже хозяин Пепа. Дичь)))
ни как не оправдываю глупость что написал тот кому вы ответили, но не надо писать что никому ненужный суперкубок когда голу в том матче Пеп радовался и прыгал от счастья а в сегодняшнем матче Арсенал что ни на есть заслуженно победил
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фанат Реала и Барсы
Ребят, давайте разбираться, как это все работает.
Сити слил Арсеналу.
Арсенал слил Лансу.
Ланс был уничтожен ПСЖ.
ПСЖ был прибит Ньюкаслом.
Ньюкасл - Брайтоном.
Брайтон - Челси.
Получается, Челси сильнее МС!
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_Beast_
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Боюсь Мудрик с 1 и останется )
Хотя Холанд в этом сезоне тоже на уровне Мудрика играет
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Эксперт Спортс
Ответ BobbySe7en
Арсенал, без напа и против заряженного Оливера смог затащить, это ли не подвиг
Без напа? Какой момент я проспал что теперь жезус не нап?
+3
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Эксперт Спортс
Ответ Алексей Фирстов
Всех болельщиков Арсенала с долгожданной победой над принципиальнейшим соперником! Ученику удалось победить учителя!
Поздравляем наконец то в АПЛ
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
матч не смотрел, но по статистике просто разгром какой-то. Самый сильный клуб современности за весь матч нанёс только 4 удара, не в створ а в общем? Это очень странно.
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Arima Baki
Ответ фанат Реала и Барсы
Ребят, давайте разбираться, как это все работает. Сити слил Арсеналу. Арсенал слил Лансу. Ланс был уничтожен ПСЖ. ПСЖ был прибит Ньюкаслом. Ньюкасл - Брайтоном. Брайтон - Челси. Получается, Челси сильнее МС!
Боули гений
+1
0
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