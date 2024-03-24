Жоан Лапорта: «Если «Барса» выиграет трофей, хотел бы, чтобы Хави остался. Решения иногда пересматриваются»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта не исключает, что Хави останется во главе «Барселоны».

«Мы все намерены поговорить в конце сезона. Он принял решение, иногда решения пересматриваются.

Представьте, если мы выиграем трофей. Думаю, Хави пересмотрит свое решение и скажет нам, что хочет делать.

Если мы выиграем трофей, я бы хотел, чтобы Хави продолжил работу», – сказал президент «Барселоны».

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35 комментариев
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Кубок Гамперса и Чапи остается. ✅
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Потыркалась Барселона по рынку тренеров и поняла что лучше Хави никого не найти. Он действительно для Барсы лучший выбор в настоящий момент.
Не лучше, а дешевле. Это большая разница.
Утверждать, что на рынке нет тренеров лучше Хави - это смешно.
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Ответ Игорь Новиков
Не лучше, а дешевле. Это большая разница. Утверждать, что на рынке нет тренеров лучше Хави - это смешно.
Тренеры лучше есть, но только они не собираются в Барсу.
Поэтому для Барсы это лучший выбор из оставшихся.
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Ну говорю же, СЕКТА. Ни единой критической стрелы. Ла Лигу проиграл, Кубок проиграл, игра время от времени, зато Ямали и Кубарси - новые Месси. Вся суть болел секты
я за Реал болею.
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А если не выиграет? Единственный косяк Хави, это нервные пресс-конференции и излишняя эмоциональность. Тем более клуб его долго не защищал. Вряд ли нашлось бы много людей, кто справился бы лучше. А за веру в молодежь особый респект
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При всех проблемах и давлении Хави очень неплохо справляется.
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Ну, трофей то Барса конечно не выиграет. Но я б хотел, чтобы Хави действительно не уходил. Тем более, что вина то безусловно не на нем, а на этой самой Лапорте.
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Вроде взрослый человек, должен быть авторитетный, по публичные ляпы как у Ротенберга, на любую тему пургу несет с регулярной частотой
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Осталось придумать трофей.
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О каком трофее мечтает Лапорта? А если не выиграет Хави, отпустят с легким сердцем? Может уже пора завязывать с давлением на Хави?
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Это поколение Ла Масии - очень талантливое. Тому же Фотку, ( Тухелю, Нагельсману) будет всё равно развивается академия или нет. Зачем они нужны?
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Ответ Игорь Новиков
Да хотя бы Де Дзерби. Поставит яркий футбол. Немцы те же.
Чем он лучше? Никогда не работал с большим клубом, не знает ла лигу, нужно платить большую компенсацию. Немцы какие? Клопп отдыхает следующий сезон. Тухель слишком токсичный для Барсы. Нагельсман занят в сборной. Флику в зачёт можно поставить один сезон в Баварии. В сборной провалился. Больше нигде себя не показал. Стиль не подходит. Язык не знает. Ла Лигу тоже не знает. Для игроков в Барселоне не авторитет. Все варианты хреновые. Лучше уж уговаривать Хави ещё на один сезон и договариваться с Клоппом на 2025й.
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Ответ Роман
Кубок Гамперса и Чапи остается. ✅
Написано же «выиграет», Кубок Гампера они уже выиграли
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Так Хави уходит из-за давления и усталости. Вряд ли это давление пропадёт.
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Ответ brno2020
О каком трофее мечтает Лапорта? А если не выиграет Хави, отпустят с легким сердцем? Может уже пора завязывать с давлением на Хави?
О ЛЧ, конечно.
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