Жоан Лапорта: «Если «Барса» выиграет трофей, хотел бы, чтобы Хави остался. Решения иногда пересматриваются»

Жоан Лапорта не исключает, что Хави останется во главе «Барселоны».

«Мы все намерены поговорить в конце сезона. Он принял решение, иногда решения пересматриваются.

Представьте, если мы выиграем трофей. Думаю, Хави пересмотрит свое решение и скажет нам, что хочет делать.

Если мы выиграем трофей, я бы хотел, чтобы Хави продолжил работу», – сказал президент «Барселоны».