Жоан Лапорта: «Если «Барса» выиграет трофей, хотел бы, чтобы Хави остался. Решения иногда пересматриваются»
Жоан Лапорта не исключает, что Хави останется во главе «Барселоны».
«Мы все намерены поговорить в конце сезона. Он принял решение, иногда решения пересматриваются.
Представьте, если мы выиграем трофей. Думаю, Хави пересмотрит свое решение и скажет нам, что хочет делать.
Если мы выиграем трофей, я бы хотел, чтобы Хави продолжил работу», – сказал президент «Барселоны».
Утверждать, что на рынке нет тренеров лучше Хави - это смешно.
Поэтому для Барсы это лучший выбор из оставшихся.