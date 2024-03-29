Губерниев о Грузии на Евро-2024: «Буду очень за них болеть. Надеюсь, они выступят неплохо, и мы скажем им «мадлобт» – «спасибо» по-грузински»
Дмитрий Губерниев заявил, что будет болеть за сборную Грузии на Евро-2024.
Команда Вилли Саньоля по пенальти обыграла Грецию после 0:0 в основное и дополнительное время и впервые сыграет на чемпионате Европы.
«Сборная Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу. Помните, как спел в свое время классик: «Ну-ка, братцы, вместе с Ахалкаци»?
И помню, как смотрел финал Кубка кубков в 1981 году, когда тбилисское «Динамо» играло против «Карл Цейсс».
Для меня и Отар Габелия, и Рамаз Шенгелия, и Виталий Дараселия, и Тенгиз Сулаквелидзе, и многие-многие блестящие грузины были и остаются кумирами. Конечно, Давид Кипиани, Александр Чивадзе – это легенды.
Я слежу за нынешним поколением грузинской команды, буду очень болеть на чемпионате Европы. Надеюсь, что они выступят неплохо, и мы скажем им «мадлобт», по-грузински «спасибо», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
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Прекрасные ребята, доброжелательные, всегда помогут, отдадут последнее. Самые добрые воспоминания.
Облизатель Грузии.
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