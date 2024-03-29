Губерниев о Грузии на Евро-2024: «Буду очень за них болеть. Надеюсь, они выступят неплохо, и мы скажем им «мадлобт» – «спасибо» по-грузински»

Теги Динамо Тбилиси сборная Грузии по футболу Виталий Дараселия-старший Дмитрий Губерниев Александр Чивадзе Давид Кипиани Карл Цейсс Отар Габелия Советский спорт Рамаз Шенгелия Тенгиз Сулаквелидзе Евро-2024 Футбол

Дмитрий Губерниев заявил, что будет болеть за сборную Грузии на Евро-2024.

Команда Вилли Саньоля по пенальти обыграла Грецию после 0:0 в основное и дополнительное время и впервые сыграет на чемпионате Европы. 

«Сборная Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу. Помните, как спел в свое время классик: «Ну-ка, братцы, вместе с Ахалкаци»?

И помню, как смотрел финал Кубка кубков в 1981 году, когда тбилисское «Динамо» играло против «Карл Цейсс».

Для меня и Отар Габелия, и Рамаз Шенгелия, и Виталий Дараселия, и Тенгиз Сулаквелидзе, и многие-многие блестящие грузины были и остаются кумирами. Конечно, Давид Кипиани, Александр Чивадзе – это легенды.

Я слежу за нынешним поколением грузинской команды, буду очень болеть на чемпионате Европы. Надеюсь, что они выступят неплохо, и мы скажем им «мадлобт», по-грузински «спасибо», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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23 комментария
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Ответ Peter Parker
После выкриков игроков перед болельщиками не особо и хочется переживать за них.
Бывает всякое, однако мне пришлось жить бок о бок с грузинскими парнями 3,5 года.
Прекрасные ребята, доброжелательные, всегда помогут, отдадут последнее. Самые добрые воспоминания.
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У Губерниева домик на море около Батуми ?
Облизатель Грузии.
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Ответ Чебурашка от Гены
А что там было?
Про Абхазию и Ю. Осетию
https://www.sports.ru/football/1115950841-igroki-sbornoj-gruzii-skandirovali-abxaziya-i-samachablo-eto-gruziya-p.html?sl=1
+5
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Ответ AryanPamir
Как можно болеть за тех кто тебя ненавидит? Что с людьми в России не так? Как они могут поддерживать сборные Украины и Грузии? Это в голове не укладывается. Если бы Россия вышла на евро в этих странах не то что бы радовались, а скорее наоборот поливали желчью, так почему вы пытаетесь подмазаться к ним?
Нууу. На данный момент у нас с Грузией неплохие отношения. Президент против нас. Но она фигура номинальная. Реальная власть у правительства и премьер - министра. А они, вроде как, очень лояльны к нам.
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Не сомневаюсь. Но я говорю об игроках и только о том, что не буду их поддерживать на Евро
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Всемирный ты Дмитрий Губерниев, без руля и без ветрил
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Как Абдулов в Самой обаятельной и привлекательной
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Ответ roma.atyakshev
У них очень сильно качает внутренняя пропаганда, подверженные ей ненавидят русских и Россию. Во многих заведениях отказываются обслуживать по-русски, все стены исписаны русофобскими надписями. С чем лично я сталкивался: – таксист мне рассказывал, что 80 процентов русских – это алкаши и вообще, чтоб вас всех истребили. – русским не сдавали квартиры только потому что ты русский – машины с русскими номерами обклеивают русофобскими наклейками, на одну из них залезли подростки и прыгали по крыше. А что, весело ж. – больше всего меня добили детские рисунки на день независивости, где рядом со злой гримассой был изображен русский триколор. То есть они с детства подвергают пропаганде подрастающее поколение. Таких примеров у каждого русского за период проживания копится достаточно. Да, конечно, "все люди разные", у меня тоже есть примеры прекрасных представителей этой страны, но та риторика, которая выбрана у них в качестве основной по отношению к России и Русским – это большая беда. Поэтому не понимаю того восторга, что русские в России испытывают по отношению к Грузии. Эта страна, как и их народ хотят максимально от нас дистанцироваться, зачем им в этом мешать и считать своими "братьями", не понимаю.
Я извиняюсь за вопрос но вот то что вы изложили про отношения к русским,это из личного опыта?Или из телевизора?
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Ответ sergey2022
Всемирный ты Дмитрий Губерниев, без руля и без ветрил
Губернидзе право слово!
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Угодливая душонка.
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Ответ roma.atyakshev
У них очень сильно качает внутренняя пропаганда, подверженные ей ненавидят русских и Россию. Во многих заведениях отказываются обслуживать по-русски, все стены исписаны русофобскими надписями. С чем лично я сталкивался: – таксист мне рассказывал, что 80 процентов русских – это алкаши и вообще, чтоб вас всех истребили. – русским не сдавали квартиры только потому что ты русский – машины с русскими номерами обклеивают русофобскими наклейками, на одну из них залезли подростки и прыгали по крыше. А что, весело ж. – больше всего меня добили детские рисунки на день независивости, где рядом со злой гримассой был изображен русский триколор. То есть они с детства подвергают пропаганде подрастающее поколение. Таких примеров у каждого русского за период проживания копится достаточно. Да, конечно, "все люди разные", у меня тоже есть примеры прекрасных представителей этой страны, но та риторика, которая выбрана у них в качестве основной по отношению к России и Русским – это большая беда. Поэтому не понимаю того восторга, что русские в России испытывают по отношению к Грузии. Эта страна, как и их народ хотят максимально от нас дистанцироваться, зачем им в этом мешать и считать своими "братьями", не понимаю.
На ровном месте ненавидят?🤔 и 2008й год не при чем
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Ответ Сарсен Абдрахманов
На ровном месте ненавидят?🤔 и 2008й год не при чем
8 августа 2008 года. тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили отдал приказ своим военным атаковать Цхинвал. Ракеты били по мирному городу, грузинские солдаты при поддержке танков творили вакханалию в южноосетинских деревнях и селах. Подвергся нападению пункт дислокации российских миротворцев. Вы про это?
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Ответ Сарсен Абдрахманов
На ровном месте ненавидят?🤔 и 2008й год не при чем
2008 год – этот тот самый, в котором они на Абхазию напали? То, что они страна-агрессор в этом вопросе, сошлись, кстати, в ООН. То, что Саакашвили увеличил военный бюджет своей страны более, чем в 30 раз, то есть он буквально готовился к боевому столкновению и захвату территорий, об этом тоже умолчим. Но зачем об этом вспоминать? Как и зачем поднимать вопрос о том, что делает представительство НАТО в Грузии до сих пор? Это все мелочи, проще, обделавшись жидким в штаны, прикинуться жертвой "русской агрессии".
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