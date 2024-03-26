Грузия впервые вышла на Евро и сыграет в группе с Португалией, Турцией и Чехией

Сборная Грузии впервые сыграет на чемпионате Европы.

Команда Вилли Саньоля по пенальти обыграла Грецию после 0:0 в основное и дополнительное время и успешно преодолела этап стыковых матчей.

попала в группу F. Ее соперниками станут , и .

Первая игра назначена на 18 июня.