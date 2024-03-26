Грузия впервые вышла на Евро и сыграет в группе с Португалией, Турцией и Чехией

Теги Вилли Саньоль Сборная Португалии по футболу сборная Чехии по футболу сборная Турции по футболу сборная Греции по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Грузии впервые сыграет на чемпионате Европы.

Команда Вилли Саньоля по пенальти обыграла Грецию после 0:0 в основное и дополнительное время и успешно преодолела этап стыковых матчей.

Грузия попала в группу F. Ее соперниками станут Турция, Португалия и Чехия.

Первая игра назначена на 18 июня.

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103 комментария
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браво!!!!
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Я щас в Тбилиси. Тут просто праздник какой-то! Вот это эмоции! Всю Грузию с победой!
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Грузия, молодцы! Салам из Алматы
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Моя родная Грузия на евро!

Мама, веришь ли ты, что я до этого дожил!?!?!
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Португалия может не разбирать чемоданы
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Ответ Антон Фалафель
Я щас в Тбилиси. Тут просто праздник какой-то! Вот это эмоции! Всю Грузию с победой!
Все на Николидзевской?
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Поздравляю грузинов, поистине историческое для них событие!
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Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Чувак, что с тобой не так? В детстве мама не любила?
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Исторический момент, можно, конечно, пожаловаться на бредовость отбора для маленьких сборных через Лигу наций, но никто не смеет говорить, что Грузия на Евро попала незаслуженно. Хвича - большой игрок уже, а благодаря такому турниру может стать великим игроком для Грузии
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Хочу поздравить сборную Грузии.
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Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
К чему ты это, парень?
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Какое же эмоциональное счастье у грузин сейчас, как у наших наверное после победы над Голландией!!!
Грузины, Ликуйте, празднуйте, смейтесь!!! Это праздник!!!!
За вас тут болеют )
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Ответ Predator87
а столько радости от грузии))на евро как бы мальчиками для битья не стали.и да верните прежний формат отбора)а не нынешнее подобие)
Ну да, радуемся. А что делать? Команда на Евро вышла впервые, грустить надо что ли? Почему вы такие злые?
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Ответ Денис Кёнигсберг
Как там Никольская называется ?))
Руставелли)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А в чем проблема? Если он грузин? Ему за страну свою болеть нельзя? Она почему ему не родная? Не понимаю я
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Грузины молодцы. Но вот Евро с 24 командами дает удивительные возможности попасть на лайте. Грузия победила в основное время 2 раза Кипр в группе и Люксембург в плей-офф. Ни одной победы даже над самыми заштатными середниками.
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Плачу от радости
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Ответ darby crash
Португалия может не разбирать чемоданы
Портиши могут выдыхать! Кошмарившая их с 2004 года Греция проходит мимо))
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Ответ Lacoste28
Красавцы!!!и в такой группе с таким форматом турнира шансы на выход есть вполне! Главное чтобы Роналду поехал и играл в старте , тогда минимум одно очко у каждой из сборных этой группы в матче с Португалии есть !
ну с такой игрой не факт))чехия и турки посильнее чем грузия.ну а португалия из такой группы на изи должна выходить по любому)
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Ответ Антон Фалафель
Я щас в Тбилиси. Тут просто праздник какой-то! Вот это эмоции! Всю Грузию с победой!
Как там Никольская называется ?))
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Шансов в группе нет. Но выйти на Евро для Грузии большое достижение. Какими легкими не были соперники на отборочном турнире.
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Урааааааа, миквархар Сакартвело!!!
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Ответ Unico
Моя родная Грузия на евро! Мама, веришь ли ты, что я до этого дожил!?!?!
лично я не верил, что ты вернешься на спортс после победы Месси на ЧМ :))
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Поздравляю братьев с этим историческим событием!
+6
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Ответ Антон Фалафель
Я щас в Тбилиси. Тут просто праздник какой-то! Вот это эмоции! Всю Грузию с победой!
В Батуми тоже все гудят)
+3
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Если бы сохранили формат Евро, где в финальном турнире играли 16 команд, это был бы самый сильный турнир в мире! Похлеще чемпионата мира. Но, к сожалению, миром футбола правят функционеры. Чем больше стран участников, тем больше прибыли. Адекватных грузин поздравляю с выходом на Евро!
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Всем грузинам - примите мои поздравления!!! Удачи на Евро, буду притапливать за Хвичу и Ко!
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Ответ Predator87
я злюсь не из за выхода грузии)а из за отбора.грузию тупо пропихнули.надо делать как на чм,выходят 1 команда,а вторая в стыки.расширение команд только хуже сделало
Ну так что ж Греция тогда не пропихнулась?
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Молодцы!
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Я грузин, и я так горд этому сейчас
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