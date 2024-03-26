Грузия впервые вышла на Евро и сыграет в группе с Португалией, Турцией и Чехией
Сборная Грузии впервые сыграет на чемпионате Европы.
Команда Вилли Саньоля по пенальти обыграла Грецию после 0:0 в основное и дополнительное время и успешно преодолела этап стыковых матчей.
Грузия попала в группу F. Ее соперниками станут Турция, Португалия и Чехия.
Первая игра назначена на 18 июня.
Мама, веришь ли ты, что я до этого дожил!?!?!
Грузины, Ликуйте, празднуйте, смейтесь!!! Это праздник!!!!
За вас тут болеют )