«Барса» хочет, чтобы «Ман Сити» продал ей Канселу не дороже 20 млн евро или отпустил в новую аренду. Жоау хочет остаться в каталонском клубе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу намеревается продолжить выступать за «Барселону».

Летом прошлого года защитник перешел в каталонских клуб из «Манчестер Сити» на правах аренды. Текущее соглашение действует до 30 июня этого года.

Сообщается, что агент португальского футболиста Жорже Мендеш планирует в ближайшее время встретиться с английским клубом, чтобы сообщить о заинтересованности «Барселоны» в сохранении игрока. Возможными опциями могли бы стать новая аренда или трансфер по доступной цене. Контракт защитника с «Сити» действует до 2027 года.

Подчеркивается, что Канселу сообщил своему агенту, что хочет остаться в испанском клубе любой ценой. Учитывая возраст 29-летнего игрока и тот факт, что он не хочет играть нигде, кроме «Барселоны», каталонцы считают, что «Сити» должен согласиться на трансфер по цене не более 20 миллионов евро или продлить аренду.

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51 комментарий
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Барса хочет, чтобы МС отдал ей Канселу и 20 млн евро
+102
-1
+101
Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
Вот вообще не нормальная цена
+38
-1
+37
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Спасибо, поржал.
+29
-1
+28
Просто гуру переговоров) Желательный результат для себя другой стороне надо продавать с максимально безразличной рожей. А теперь раз все так хотят Канселу в Барсе (и сам, и барса, и агент), Сити может и покапризничать) или отжать что-нибудь сверху...
+26
-1
+25
Ну это смешно
+22
-5
+17
Я так понимаю Сити чем-то обязан? 😁 Или барса так думает. Сидит такой ген. директор Сити и размышляет, как бы каталонцам сделать хорошо...
+16
0
+16
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
С какой позиции силы?
Оставался бы год по контракту, тогда да.
Одного желания игрока мало.
+14
-1
+13
Ответ Parce
Мнение игрока имеет огромный вес в переговорах
Когда речь о топах (Холанд, Джуд, Рон и Лео в былые времена, Мать Мбаппе и т.д.) - тогда да. Но с Канселу при всем уважении, этот вес не огромный.
+14
-1
+13
Барса как всегда 😅
+7
0
+7
Ответ ZaSvabody
А какие у них варианты? Оставить у себя и платить ЗП, чтобы он не играл и портил атфосферу? В другие клубы он не хочет. Думаю, договорятся в конце концов на каких-то условиях компромисных.
у сити и не такие сидели в запасе, и этот посидит
+6
0
+6
Двадцатку Барса у самого Канселу займет?
+7
-1
+6
А я хочу доллар по 35 😁😁😁
+6
0
+6
Ген директор Сити менеджмент и сам Пеп вся это шайка бывшие люди из барсы поэтому такое нормальное отношение с ним, другие давно послали бы барсу
+4
-1
+3
Ответ TAGAY
Барса тоже могла продать Гриза за 40 млн но он уперся и Барсе пришлось отдать в аренду, а потом продать за 25.. игрок не раб, при желании может отказать
барсе нужно было отдать гризманна
сити пофигу, кансело может и в дубле побегать
+2
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Ответ Дмитрий Манин
Так тут не в скилзах дело, нафига Сити пассажир на скамейку, который им открыто говорит, что ему туда не надо?
Это как раз еще один довод, чтобы не отдавать подешевке. Деньги для Сити не так важны как например для Лейпцигов-Боруссии и прочих теплиц по выращиванию талантов. А видя, что твой актив интересен - можно и повыкручивать руки покупателю.
+2
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+2
Жоау хочет остаться? Ну так пусть выкупит контракт свой 🤣
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+2
а гвоздей жареных фк рычаг не хочет, нет?
+2
0
+2
Ответ serginn
Когда речь о топах (Холанд, Джуд, Рон и Лео в былые времена, Мать Мбаппе и т.д.) - тогда да. Но с Канселу при всем уважении, этот вес не огромный.
Так тут не в скилзах дело, нафига Сити пассажир на скамейку, который им открыто говорит, что ему туда не надо?
+2
0
+2
Ответ SaH4r.
Сколько он должен стоить?
35-45 млн
Но я, конечно, не эксперт
+3
-1
+2
Ответ TAGAY
Барса тоже могла продать Гриза за 40 млн но он уперся и Барсе пришлось отдать в аренду, а потом продать за 25.. игрок не раб, при желании может отказать
отказаться выполнять контракт он не может, тогда пусть выкупает конктрат и идет своей дорогой. У Сити не играют и получше и подороже игроки, и ничего.
+1
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А пожалуйста?
+1
0
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да мало ли что там Конселу хочет)) у него контракт с Сити, надо будет, вернут в Манчестер или продадут за нормальную цену, а не ту,что там себе Барселона выдумала)
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Ответ SaH4r.
Сколько он должен стоить?
20 он должен стоить если год по контракту останется. С нынешними ценами не дешевле 40
+3
-2
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При оценке стоимости на трансфермаркете 40 и 3-х годах контракта отдать за полцены - так себе как бы продажа для МС.
+3
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+1
Ответ Bazilic
Да Канселу мечтает только о Барсе, а в Сити не вернется
Сити может продать его в другой клуб без проблем.
Тот же Арсенал за него в прошлом сезоне 50млн предлагал
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Ответ Bazilic
Без его согласия никто его не продаст А он хочет играть в Барсе
Сити может пригрозить ему сидением на банке до конца контракта если не захочет уйти.
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Он на трансфермапкте 40 стоит, так что сомнительно для Сити
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Ну и хотелки у Барсы. Вряд ли согласятся.
Но сохранять его надо. Топ уровень.
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Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ DKlevalin
20 он должен стоить если год по контракту останется. С нынешними ценами не дешевле 40
Если он один из лучших на своей позиции и у него остаётся год по контракту, то это примерно 100 лямов, но для бедных можно 60+ какой нить игрочишка
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