«Барса» хочет, чтобы «Ман Сити» продал ей Канселу не дороже 20 млн евро или отпустил в новую аренду. Жоау хочет остаться в каталонском клубе
Жоау Канселу намеревается продолжить выступать за «Барселону».
Летом прошлого года защитник перешел в каталонских клуб из «Манчестер Сити» на правах аренды. Текущее соглашение действует до 30 июня этого года.
Сообщается, что агент португальского футболиста Жорже Мендеш планирует в ближайшее время встретиться с английским клубом, чтобы сообщить о заинтересованности «Барселоны» в сохранении игрока. Возможными опциями могли бы стать новая аренда или трансфер по доступной цене. Контракт защитника с «Сити» действует до 2027 года.
Подчеркивается, что Канселу сообщил своему агенту, что хочет остаться в испанском клубе любой ценой. Учитывая возраст 29-летнего игрока и тот факт, что он не хочет играть нигде, кроме «Барселоны», каталонцы считают, что «Сити» должен согласиться на трансфер по цене не более 20 миллионов евро или продлить аренду.
Оставался бы год по контракту, тогда да.
Одного желания игрока мало.
сити пофигу, кансело может и в дубле побегать
Но я, конечно, не эксперт
Тот же Арсенал за него в прошлом сезоне 50млн предлагал
Но сохранять его надо. Топ уровень.