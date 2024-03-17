«Барса» хочет, чтобы «Ман Сити» продал ей Канселу не дороже 20 млн евро или отпустил в новую аренду. Жоау хочет остаться в каталонском клубе

Жоау Канселу намеревается продолжить выступать за «Барселону».

Летом прошлого года защитник перешел в каталонских клуб из « » на правах аренды. Текущее соглашение действует до 30 июня этого года.

Сообщается, что агент португальского футболиста планирует в ближайшее время встретиться с английским клубом, чтобы сообщить о заинтересованности «Барселоны» в сохранении игрока. Возможными опциями могли бы стать новая аренда или трансфер по доступной цене. Контракт защитника с «Сити» действует до 2027 года.

Подчеркивается, что сообщил своему агенту, что хочет остаться в испанском клубе любой ценой. Учитывая возраст 29-летнего игрока и тот факт, что он не хочет играть нигде, кроме «Барселоны», каталонцы считают, что «Сити» должен согласиться на трансфер по цене не более 20 миллионов евро или продлить аренду.