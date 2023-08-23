Рапино о критике США после вылета с ЧМ: «Правые хотят, чтобы женщины верили, будто им нельзя быть великолепными. Но мы делаем это. Бейонсе делает, Тейлор Свифт»

Меган Рапино резко ответила на критику сборной США после вылета с женского ЧМ.

На ЧМ-2023 женская сборная США впервые в своей истории осталась без медалей турнира, вылетев в 1/8 финала от сборной Швеции. Бывший президент США Дональд Трамп подверг команду критике, упомянув, в частности, нереализованный пенальти в серии: «Отличный удар, Меган».

– От Дональда Трампа можно было ожидать такой позиции. Но еще большее беспокойство вызывает просмотр репортажей Fox, потому что они зарабатывают кучу денег на женской сборной США, транслируя ее матчи, но затем отрабатывают многие тезисы, которые вы описываете. Комментатор и бывший игрок мужской сборной назвал команду «неприятной», а ваша бывшая коллега пожаловалась, что команда праздновала и танцевала после ничьей с Португалией.

– Да, это действительно разочаровывает, как и скорость, с которой распространяются эти комментарии. Все консерваторы и те, кто использовал риторику ненависти, как будто только этого и ждали. С 2016 года? С 2019-го? Я не знаю. Они ждали, когда команда оступится. Но если мы в порядке, то нас обвиняют в том, что мы считаем себя идеальными.

На самом деле правые хотят, чтобы это было правдой – они хотят, чтобы женщины верили, что им нельзя бороться за что-то и быть великолепными, что нельзя требовать того, чего заслуживаешь, и быть успешным.

Но реальность такова, что мы это делаем. Бейонсе делает это, Тейлор Свифт, Коко Гауфф делают это. Мы по-прежнему великолепны на поле, и мы боремся за равенство – и от этого в итоге выигрываем и мы, и весь спорт, – сказала футболистка сборной США.

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