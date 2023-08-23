Рапино о критике США после вылета с ЧМ: «Правые хотят, чтобы женщины верили, будто им нельзя быть великолепными. Но мы делаем это. Бейонсе делает, Тейлор Свифт»

Теги сборная США по футболу женский футбол Алекси Лалас сборная США жен Карли Ллойд Меган Рапино Политика Дональд Трамп дискриминация Футбол

Меган Рапино резко ответила на критику сборной США после вылета с женского ЧМ.

На ЧМ-2023 женская сборная США впервые в своей истории осталась без медалей турнира, вылетев в 1/8 финала от сборной Швеции. Бывший президент США Дональд Трамп подверг команду критике, упомянув, в частности, нереализованный пенальти Рапино в серии: «Отличный удар, Меган».

– От Дональда Трампа можно было ожидать такой позиции. Но еще большее беспокойство вызывает просмотр репортажей Fox, потому что они зарабатывают кучу денег на женской сборной США, транслируя ее матчи, но затем отрабатывают многие тезисы, которые вы описываете. Комментатор и бывший игрок мужской сборной Алекси Лалас назвал команду «неприятной», а ваша бывшая коллега Карли Ллойд пожаловалась, что команда праздновала и танцевала после ничьей с Португалией.

– Да, это действительно разочаровывает, как и скорость, с которой распространяются эти комментарии. Все консерваторы и те, кто использовал риторику ненависти, как будто только этого и ждали. С 2016 года? С 2019-го? Я не знаю. Они ждали, когда команда оступится. Но если мы в порядке, то нас обвиняют в том, что мы считаем себя идеальными.

На самом деле правые хотят, чтобы это было правдой – они хотят, чтобы женщины верили, что им нельзя бороться за что-то и быть великолепными, что нельзя требовать того, чего заслуживаешь, и быть успешным.

Но реальность такова, что мы это делаем. Бейонсе делает это, Тейлор Свифт, Коко Гауфф делают это. Мы по-прежнему великолепны на поле, и мы боремся за равенство – и от этого в итоге выигрываем и мы, и весь спорт, – сказала футболистка сборной США.

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19 комментариев

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Аль Шинник
Бейонсе, Тейлор Свифт и выглядят, как женщины, а не как уставший пропитый мужик
+28
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Eraser
Эти правые, они с тобой в одной комнате?
+18
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Eraser
Ответ Аль Шинник
Бейонсе, Тейлор Свифт и выглядят, как женщины, а не как уставший пропитый мужик
то_самое_фото_бейонсе_которое_пытались_удалить_из_интернета_ее_юристы.jpg
+11
-1
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QWertY
Бейонсе и Свифт да, делают, а Рапино и остальные футболистки нет
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BaldFraud
Учитывая, что эти женщины проиграли другим женщинам, ее заявление звучит глупо.
А приводить в пример Бейонсе и Свифт - вообще пушка. Попсовые певички ртом. Как будто женщинам раньше запрещали быть певицами.
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Egor Aleksandrovich
«Правые хотят, чтобы женщины верили, будто им нельзя быть великолепными. Но мы делаем это. Бейонсе делает, Тейлор Свифт, Ольга Бузова»
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Velirpa
Ответ Eraser
то_самое_фото_бейонсе_которое_пытались_удалить_из_интернета_ее_юристы.jpg
Тейлор Сфифат так себе, девчонки из Блэкпинк и Дримкэтчера лучше всех.
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EnzoAmatera
Большинство женщин прекрасны и великолепны,самим это осознают и понимают и без мнения этой недалёкой Рапино и ей подобных
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blаncо
Любое интервью Рапино - это испанский стыд.
Карьеру окончила, могла бы заняться своим образованием, а то её 5 классов совсем не комильфо...
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the boss
Какое жалкое создание эта Рапино… Уходи уже на пенсию. 🤦🏻‍♂️
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0mertas626
Кто-то думает о гражданских правах отдельной группы людей, а кто-то переживает о возможной гибели людоеда и его предшественников от рук другого людоеда. чудесное сумасшедствие; показательное такое, задокументированное)
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Port Royal
Среди женщин есть гораздо более достойные примеры для подражания чем попсовые певицы, но Рапино вспомнила в первую очередь про них, что уже говорит об её узком кругозоре, хотя чего еще ждать от футболистки?
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Карма такая карма
Ответ Eraser
то_самое_фото_бейонсе_которое_пытались_удалить_из_интернета_ее_юристы.jpg
Что за фото?
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