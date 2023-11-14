Рапино о травме в последнем матче карьеры: «Это ######. Худший возможный исход»

Теги травмы женский футбол Меган Рапино брань религия Футбол

Меган Рапино усомнилась в существовании бога из-за травмы в последнем матче.

38-летняя футболистка, объявившая о завершении карьеры по окончании сезона, провела последний матч в карьере в субботу. В финале плей-офф Национальной женской футбольной лиги команда Рапино «ОЛ Рейн» уступила клубу «Нью-Йорк Готэм» (1:2). Рапино заменили на шестой минуте из-за травмы.

«Я не религиозный человек. Если бог и был, то это доказательство того, что его нет. Это ###### (очень плохо), просто ###### (очень плохо). Шесть минут – и я рву ахилл.

Просто сильный щелчок. Почти уверена, что порвала ахилл. Худший возможный исход», – заявила двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

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14 комментариев

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Andrei Stratu
карма, она такая
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Большой Сэми
Скорее можно сказать, что Бог есть,и это означает, что ты как раз и заслужила такой финал своей карьеры
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Arthurino
Американские футбольные болельщики конечно в экстазе, столько мемов о конце ее карьеры в сети. https://www.instagram.com/reel/CxmdscyAN1O/?igshid=YjVjNjZkNmFjNg==

Недавно еще и на хоккейном матче ее освистали, когда вывели на экран ее фотку и искали среди толпы похожего человека. Так что ее особо нигде не любят
+13
-1
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Don Serhio
Не про этот ли случай поговорка "Бог шельму метит"?
+5
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prus_3
Богу в очередной раз от рапины досталось.
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Mishel Matveev
Воздалось по делам её.
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Roman Araslanov
Какой человек, такая и судьба
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Ilya Shilovskiy
После этого бог будет обвинен шовинизме
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Заяцволк
Неужели Златан так просто стерпит наезды на него ?
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Гномович!
Еще она болеет за Барсу.
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a2wai
Это карма. Это просто карма.
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Hong Kil
После таких случаев действительно начинаешь верить, что справедливость есть.
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Ganibale
Ответ Arthurino
Американские футбольные болельщики конечно в экстазе, столько мемов о конце ее карьеры в сети. https://www.instagram.com/reel/CxmdscyAN1O/?igshid=YjVjNjZkNmFjNg== Недавно еще и на хоккейном матче ее освистали, когда вывели на экран ее фотку и искали среди толпы похожего человека. Так что ее особо нигде не любят
Это радует, а то нам привыкли заливать что у Штатах каждый второй такой
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