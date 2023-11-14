Рапино о травме в последнем матче карьеры: «Это ######. Худший возможный исход»

Меган Рапино усомнилась в существовании бога из-за травмы в последнем матче.

38-летняя футболистка, объявившая о завершении карьеры по окончании сезона, провела последний матч в карьере в субботу. В финале плей-офф Национальной женской футбольной лиги команда «ОЛ Рейн» уступила клубу «Нью-Йорк Готэм» (1:2). Рапино заменили на шестой минуте из-за травмы.

«Я не религиозный человек. Если бог и был, то это доказательство того, что его нет. Это ###### (очень плохо), просто ###### (очень плохо). Шесть минут – и я рву ахилл.

Просто сильный щелчок. Почти уверена, что порвала ахилл. Худший возможный исход», – заявила двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

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