Защитник «Жироны» Гарсия о будущем: «Вернусь в «Барсу», а дальше будет видно. Конкуренция всех делает лучше»

Эрик Гарсия по окончании сезона собирается вернуться в «Барселону».

Защитник выступает за «Жирону» на правах аренды до июня.

«У меня контракт, и я вернусь в «Барсу», 100%. А дальше будет видно.

Знаю, что в «Барсе» конкуренция, но я также знаю, что в «Жироне» у меня все в порядке. Я знаю свой футбол. Конкуренция всех делает лучше», – сказал в эфире RAC1.

Контракт 23-летнего игрока с «блауграной» рассчитан до июня 2026 года.