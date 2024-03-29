Защитник «Жироны» Гарсия о будущем: «Вернусь в «Барсу», а дальше будет видно. Конкуренция всех делает лучше»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Эрик Гарсия Футбол

Эрик Гарсия по окончании сезона собирается вернуться в «Барселону».

Защитник выступает за «Жирону» на правах аренды до июня.

«У меня контракт, и я вернусь в «Барсу», 100%. А дальше будет видно.

Знаю, что в «Барсе» конкуренция, но я также знаю, что в «Жироне» у меня все в порядке. Я знаю свой футбол. Конкуренция всех делает лучше», – сказал Гарсия в эфире RAC1.

Контракт 23-летнего игрока с «блауграной» рассчитан до июня 2026 года.

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20 комментариев
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думал что может вернуться и побороться за место с Кристенсеном, но даже там сейчас Кубарси будет лучше смотреться
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Жирону видимо после успешного сезона разберут по частям и в следующем сезоне мы уже не увидим её в верхней половине таблицы Ла Лиги.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По сути места для него в Барселоне нет, лучше остаться в Жироне.
выступает не плохо для Жироны, а в след сезон можно продать его в команду апл из второго списка таблицы
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Ответ bestvideox
Жирону видимо после успешного сезона разберут по частям и в следующем сезоне мы уже не увидим её в верхней половине таблицы Ла Лиги.
Согласен. Жирону, конечно, жаль, и она полностью заслужила свое место в ЛЧ на след сезон. Но лично я уже не хочу, чтобы она удердалсь в четверке в этом году. Ибо, когда Жирону летом раскупят ( а её раскупят), он в ЛЧ будет поставщиком очков. К тому же и в Ла Лиге наверняка посыпется, играя на несколько фронтов. Так что, пусть лучше Атлетико и Атлетик будут в четверке по итогам сезона. Так будет лучше для Чемпионата Испании.
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По сути места для него в Барселоне нет, лучше остаться в Жироне.
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Жюль Кунде добавил пару блинов на гриф
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Ответ Гамаль Хайдаров
выступает не плохо для Жироны, а в след сезон можно продать его в команду апл из второго списка таблицы
В Челси за 80 млн ))
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Хави определит степень конкурентноспособности Эрика Гарсии - думаю, скорее всего он его продаст
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Очевидно, что теперь Гарсия пригодится Барсе только в том случае, если кто-то из тройки Араухо-Кунде-Кристенсен покинут команду за большие деньги.
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Ответ Zafar Babakow
В Челси за 80 млн ))
Он не слабее их африканцев
Сейчас мог бы спокойно у Пепа играть , за Сити играл не хуже Аке
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Ответ Rachid
Хави определит степень конкурентноспособности Эрика Гарсии - думаю, скорее всего он его продаст
Определять будет новый главный тренер ,а не Хави
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Хави самого не будет в Барсе… если конечно он не балабол)
хоть ты по имени и родственник Хави - а не полностью следишь за всеми событиями в Барселоне:)))
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Ответ gPk
Определять будет новый главный тренер ,а не Хави
кто тебе сказал, что в Барсе будет новый главный тренер, ты куда уже Хави определил…??…….))))))
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Ответ gPk
Этот распиаренный тренер сам себя отправил..Хоть яиц хватило смелости уйти после двух сезонов позора
какого позора - ты откуда пришёл на ветку Барселоны, уважаемый…..????……))))
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Ответ NartApsua
Согласен. Жирону, конечно, жаль, и она полностью заслужила свое место в ЛЧ на след сезон. Но лично я уже не хочу, чтобы она удердалсь в четверке в этом году. Ибо, когда Жирону летом раскупят ( а её раскупят), он в ЛЧ будет поставщиком очков. К тому же и в Ла Лиге наверняка посыпется, играя на несколько фронтов. Так что, пусть лучше Атлетико и Атлетик будут в четверке по итогам сезона. Так будет лучше для Чемпионата Испании.
Согласен с тобой, жаль что не смогут удержать оптимальный состав. Много игроков раскрылось там в этом сезоне. Интересно было бы на Жирону посмотреть если бы вместо продаж лидеров купили бы ещё перспективных футболистов.
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Ответ bestvideox
Жирону видимо после успешного сезона разберут по частям и в следующем сезоне мы уже не увидим её в верхней половине таблицы Ла Лиги.
Почему Вы думаете, что Жирона не имеет планов закрепиться в топе всерьез и надолго? Сохранить костяк, добавить длины скамейки, пройти отборочные раунды в Лиге Чемпионов, пошуметь в группе, заработать денег, укрепиться и далее по спирали? Входят в мощную финансовую группу, имеют профессиональный менеджмент, создают красивую историю способную мотивировать игроков на долгосрочное сотрудничество с клубом. Если клуб зацепится за еврокубки, может быть принципиально иной подход, нежели в предыдущие сезоны.
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