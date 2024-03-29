Защитник «Жироны» Гарсия о будущем: «Вернусь в «Барсу», а дальше будет видно. Конкуренция всех делает лучше»
Эрик Гарсия по окончании сезона собирается вернуться в «Барселону».
Защитник выступает за «Жирону» на правах аренды до июня.
«У меня контракт, и я вернусь в «Барсу», 100%. А дальше будет видно.
Знаю, что в «Барсе» конкуренция, но я также знаю, что в «Жироне» у меня все в порядке. Я знаю свой футбол. Конкуренция всех делает лучше», – сказал Гарсия в эфире RAC1.
Контракт 23-летнего игрока с «блауграной» рассчитан до июня 2026 года.
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