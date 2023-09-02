«Жирона» арендовала Эрика Гарсию у «Барселоны» и купила хавбеков Порту и Солиса

Эрик Гарсия перешел из «Барселоны» в «Жирону».

Защитник присоединился к новой команде на правах аренды до конца сезона.

22-летний футболист принадлежит «блаугране» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 24 матчах и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также жеронцы объявили о трансфере полузащитника из « ». Он заключил с командой четырехлетний контракт. Показатели 31-летнего игрока можно изучить здесь.

Еще один новичок – 18-летний полузащитник Джон Солис, приобретенный у « » и подписавший договор сроком до 2028-го.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку