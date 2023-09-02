«Жирона» арендовала Эрика Гарсию у «Барселоны» и купила хавбеков Порту и Солиса

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Эрик Гарсия перешел из «Барселоны» в «Жирону».

Защитник присоединился к новой команде на правах аренды до конца сезона.

22-летний футболист принадлежит «блаугране» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 24 матчах и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также жеронцы объявили о трансфере полузащитника Кристиана Порту из «Хетафе». Он заключил с командой четырехлетний контракт. Показатели 31-летнего игрока можно изучить здесь.

Еще один новичок – 18-летний полузащитник Джон Солис, приобретенный у «Атлетико Насьональ» и подписавший договор сроком до 2028-го.

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8 комментариев

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Pelerin
Ответ pKaparika
В принципе это его уровень. Странно что играл какое-то время в основе сборной Испании
Луис Энрике
+48
-6
+42
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pKaparika
В принципе это его уровень. Странно что играл какое-то время в основе сборной Испании
+20
-5
+15
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Hoffman Snape
Наконец-то слили Гарсию
+11
-1
+10
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Михаил Лубянский
Ответ ta-tosha
и зачем Жирное этот клоун? там нагрузка в обороне в разы больше, чем в Барсе, где он регулярно выкидывал фортеля
В основе будет, вот увидишь
+4
0
+4
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Rachid
Аренда Гарсии в Жирону - это очень хорошая идея.
Сразу и покажет - нужен он будет Барсе на перспективу или нет
+3
0
+3
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Вячеслав Новиков
Для Гарсии хороший вариант, хоть практика будет
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