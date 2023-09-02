«Жирона» арендовала Эрика Гарсию у «Барселоны» и купила хавбеков Порту и Солиса
Эрик Гарсия перешел из «Барселоны» в «Жирону».
Защитник присоединился к новой команде на правах аренды до конца сезона.
22-летний футболист принадлежит «блаугране» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 24 матчах и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также жеронцы объявили о трансфере полузащитника Кристиана Порту из «Хетафе». Он заключил с командой четырехлетний контракт. Показатели 31-летнего игрока можно изучить здесь.
Еще один новичок – 18-летний полузащитник Джон Солис, приобретенный у «Атлетико Насьональ» и подписавший договор сроком до 2028-го.
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Сразу и покажет - нужен он будет Барсе на перспективу или нет