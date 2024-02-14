«Барса» считает, что у нее перебор центральных защитников. Поэтому Кунде могут продать летом

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Иньиго Мартинес Андреас Кристенсен Жюль Кунде Рональд Араухо Эрик Гарсия Пау Кубарси Футбол

«Барселона» готова расстаться с защитником Жюлем Кунде летом.

Как пишет Mundo Deportivo, в руководстве «Барселоны» считают, что в составе сейчас слишком много центральных защитников – Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, а также недавно проявивший себя 17-летний Пау Кубарси. Кроме того, за «Жирону» на правах аренды выступает Эрик Гарсия.

В связи с этим в «Барселоне» полагают, что летом можно расстаться с одним из центральных защитников. Несмотря на устойчивый интерес к Араухо со стороны «Баварии», руководство каталонского клуба продало бы Кунде, который недоволен тем, что часто играет на правом фланге обороны.

На Араухо «Барселона» рассчитывает, с ним пытаются продлить контракт.

10 из 30 матчей этого сезона Кунде провел на позиции правого защитника. Статистику 25-летнего футболиста сборной Франции можно найти здесь.

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52 комментария
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3 от Гранады,4 от Реала,5 от Вильярреала,4 от Жироны.Какие защитники)Там одни днари играют😂
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+17
Кунде? А помните как его называли лучшим защитником Испании.. на ряду с Араухо)

Да и с Челси он обошелся некрасиво.. и теперь Барса хочет его сплавить.

Семья)
+19
-5
+14
Ответ Ярик01
C ростом в 180 см логично, что его часто ставят на фланг. Нелогично лишь что покупали как топового центрального.
Маскерано с ростом 170 большинство матчей за Барсу провел на ЦЗ и ничего
+10
-1
+9
Поэтому будем продавать защитника, который может закрыть фланг..
+7
-2
+5
Ответ Ярик01
C ростом в 180 см логично, что его часто ставят на фланг. Нелогично лишь что покупали как топового центрального.
Иньиго со своими 182 всю карьеру играет цз
+5
-1
+4
Ответ фк кабинет
3 от Гранады,4 от Реала,5 от Вильярреала,4 от Жироны.Какие защитники)Там одни днари играют😂
27 голов пропустили за неполных два месяца 😁
+9
-5
+4
Действительно. 4 центральных заща на позицию это же очень много с учетом игры на всех фронтах. Цирк
+3
0
+3
Кто все эти люди, кто против продажи Кунде? Абсолютно же бестолковый тип. Привозы почти в каждом матче, удивительное неумение выбирать позицию, ещё и дико медлительным каким-то стал. Ему в защите делать абсолютно нечего. Продавать при первой же возможности и забыть как страшный сон.
+3
0
+3
Ответ mvcbbksqnq
Кунде за 70-80 продайте Араухо оставте
Кто его купит за такие деньги?
+5
-2
+3
Ответ deco7
Поэтому будем продавать защитника, который может закрыть фланг..
Действительно, зачем оставлять одного из немногих игроков команды в нормальном футбольном возрасте, а не 21- и 30+, играющего за сборную Франции и способного закрыть фланг. Можно ведь просто оставить иньиго мартинеса…
+1
0
+1
Лучше бы конечно Гарсию и Мартинеса слить, но за них много не дадут(на выкуп Канселу вряд ли хватит)
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Нам бы их проблемы :)
У вас хотя бы деньги есть на трансферы хороших защитников, а у нас?
+2
-1
+1
Ответ Vlad Zhadejko
Эрик показал себя игроком с отличным первым пасом, но слабым в обороне. А если бы Эрик играл плохо, Жирона бы больше пропускала и не шла бы так высоко.
Так я и не говорю, что защитник он плохой.. Но Барса видно ему основу не гарантирует..
Может вернется и заиграет.
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Очевидно что Лапорта опять хочет кого-то продать, чтобы купить "блестяшку" в атаку и заткнуть сосьос. Нужно начинать жить по средствам и работать с Ла Масией и молодыми проспектами, а не уже распиаренными игроками.
а они мало работают с молодыми? молодняку нужны лидеры в помощь, иначе не будет никакой стабильности
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Ответ Trash Talking
У Реала недобор, у Барселоны избыток. Подкинуть могут)
Пусть оставляют. Лучше с Кавахалем и Тчуамени играть в центре, чем надеяться на Мартинеса
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Ответ zzzeeerrrooo
Иньиго со своими 182 всю карьеру играет цз
Рамос 182, Тиаго Сильва 183, Пуйоль 178, Мальдини 183...
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Ответ Ярик01
А до и после Барсы почти везде опорником работал. Команда другая, с высокой линией обороны, была, где и пригодился функционал в первую очередь опорника у ЦЗ.
А у нынешней Барсы какая линия обороны?)Чуть ли не выше,недаром ее потом на контратаках разрывают на ласкуты,а вот ту Барсу практически невозможно было
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Ответ Ярик01
C ростом в 180 см логично, что его часто ставят на фланг. Нелогично лишь что покупали как топового центрального.
Маскерано с Каннаваро сейчас просто нервно курят в сторонке от твоего комментария.
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Ответ Бронислав Каминский
Маскерано с ростом 170 большинство матчей за Барсу провел на ЦЗ и ничего
А до и после Барсы почти везде опорником работал.
Команда другая, с высокой линией обороны, была, где и пригодился функционал в первую очередь опорника у ЦЗ.
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Мартинесу -32, Кристенсен травматичный, Гарсия - не вывозил уровень...
Остается Араухо и Кунде...

Где много-то?
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А почему бы не ставить Кунде в центр тогда?
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Ответ Dzmitry Lavysh
Так я и не говорю, что защитник он плохой.. Но Барса видно ему основу не гарантирует.. Может вернется и заиграет.
Посмотрим, время покажет)
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Ответ Dzmitry Lavysh
дааааа... на одном Гарсии там и держится все))) Особенно если посмотреть статистику по пропущенным. Его подписали в Барсу бесплатно и за сезон он не показал ничего. Был каким-то очень медлительным.
Эрик показал себя игроком с отличным первым пасом, но слабым в обороне.
А если бы Эрик играл плохо, Жирона бы больше пропускала и не шла бы так высоко.
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Ответ Vlad Zhadejko
Не знаю, как там играет Эрик в Жироне, но если бы он реально не вывозил, Жирона не шла бы второй. Ещё есть молодежка, тот же Кубарси. Хотя согласен, Кунде продавать не нужно.
дааааа... на одном Гарсии там и держится все))) Особенно если посмотреть статистику по пропущенным.
Его подписали в Барсу бесплатно и за сезон он не показал ничего. Был каким-то очень медлительным.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
27 голов пропустили за неполных два месяца 😁
ДНК оно такое
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Дурдом.
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У Реала недобор, у Барселоны избыток. Подкинуть могут)
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Ответ Red_Marlboro_
Эктор Форт,считаю его более талантливым чем Бальде
Он ещё очень юн, его нужно постепенно вводить в состав.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
А у вас рычаги же есть 😁
И что? Во-первых, Ла Лига запретила их использовать, а во-вторых, Барса использовала их всего один раз, разве это повод для такого стёба? Клуб пытается выжить и одновременно быть конкурентоспособным, вот и выкручиваются.
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