«Барса» считает, что у нее перебор центральных защитников. Поэтому Кунде могут продать летом
«Барселона» готова расстаться с защитником Жюлем Кунде летом.
Как пишет Mundo Deportivo, в руководстве «Барселоны» считают, что в составе сейчас слишком много центральных защитников – Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, а также недавно проявивший себя 17-летний Пау Кубарси. Кроме того, за «Жирону» на правах аренды выступает Эрик Гарсия.
В связи с этим в «Барселоне» полагают, что летом можно расстаться с одним из центральных защитников. Несмотря на устойчивый интерес к Араухо со стороны «Баварии», руководство каталонского клуба продало бы Кунде, который недоволен тем, что часто играет на правом фланге обороны.
На Араухо «Барселона» рассчитывает, с ним пытаются продлить контракт.
10 из 30 матчей этого сезона Кунде провел на позиции правого защитника. Статистику 25-летнего футболиста сборной Франции можно найти здесь.
Да и с Челси он обошелся некрасиво.. и теперь Барса хочет его сплавить.
Семья)
Может вернется и заиграет.
Команда другая, с высокой линией обороны, была, где и пригодился функционал в первую очередь опорника у ЦЗ.
Остается Араухо и Кунде...
Где много-то?
А если бы Эрик играл плохо, Жирона бы больше пропускала и не шла бы так высоко.
Его подписали в Барсу бесплатно и за сезон он не показал ничего. Был каким-то очень медлительным.