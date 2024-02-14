«Барса» считает, что у нее перебор центральных защитников. Поэтому Кунде могут продать летом

«Барселона» готова расстаться с защитником Жюлем Кунде летом.

Как пишет Mundo Deportivo, в руководстве «Барселоны» считают, что в составе сейчас слишком много центральных защитников – , , , , а также недавно проявивший себя 17-летний Пау Кубарси. Кроме того, за «Жирону» на правах аренды выступает .

В связи с этим в «Барселоне» полагают, что летом можно расстаться с одним из центральных защитников. Несмотря на устойчивый интерес к Араухо со стороны «Баварии», руководство каталонского клуба продало бы Кунде, который недоволен тем, что часто играет на правом фланге обороны.

На Араухо «Барселона» рассчитывает, с ним пытаются продлить контракт.

10 из 30 матчей этого сезона Кунде провел на позиции правого защитника. Статистику 25-летнего футболиста сборной Франции можно найти здесь.