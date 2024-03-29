«Готово ли «Динамо» к реальной борьбе за золото, во многом покажет матч с «Ростовом». Силкин о бело-голубых
Сергей Силкин высказался в преддверии матча «Динамо» с «Ростовом».
Игра в рамках 22-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня в Москве.
«Предстоящий матч будет хорошей проверкой чемпионских амбиций «Динамо». Лично мне нравится, как команда играет в этом сезоне. Личка поставил симпатичный атакующий футбол, который к тому же с середины осени начал приносить очень серьезный результат.
Главное, чтобы «Динамо» было готово к тому, что соперники станут подстраиваться под их стиль, играть от обороны и мешать атакующим действиям.
«Ростов» так разрушать игру умеет хорошо, поэтому матч с ним во многом покажет, готово ли «Динамо» к реальной борьбе за золото», – сказал экс-тренер «Динамо».
После 20 матчей бело-голубые занимают в таблице 3-е место, «Ростов» – 10-е.
P.S. Ростов то должны обыграть.