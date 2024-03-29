«Готово ли «Динамо» к реальной борьбе за золото, во многом покажет матч с «Ростовом». Силкин о бело-голубых

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Футбол

Сергей Силкин высказался в преддверии матча «Динамо» с «Ростовом».

Игра в рамках 22-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня в Москве.

«Предстоящий матч будет хорошей проверкой чемпионских амбиций «Динамо». Лично мне нравится, как команда играет в этом сезоне. Личка поставил симпатичный атакующий футбол, который к тому же с середины осени начал приносить очень серьезный результат. 

Главное, чтобы «Динамо» было готово к тому, что соперники станут подстраиваться под их стиль, играть от обороны и мешать атакующим действиям. 

«Ростов» так разрушать игру умеет хорошо, поэтому матч с ним во многом покажет, готово ли «Динамо» к реальной борьбе за золото», – сказал экс-тренер «Динамо».

После 20 матчей бело-голубые занимают в таблице 3-е место, «Ростов» – 10-е.

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18 комментариев
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потом это покажет матч со Спартаком, потом три матча на выезде и так далее
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Ответ Magic13
Комментарий удален модератором
.... донёсся писк со дна океана.
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Для Динамо будет большим плюсом, если сегодня будет играть Нгамале.
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Ответ sergey2022
Самое главное чтоб матч получился боевой и результативный, и пусть победит сильнейший!
Надо что б весь тур был результативный,не только этот матч.
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Ответ Gora Pu
потом это покажет матч со Спартаком, потом три матча на выезде и так далее
а по итогу чемпионат заберет Зенит
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Надо очень хорошо подумать об обороне. Ростов не простит нас ,как прощал Ахмат. Эксперименты в Кубке с Зенитом ни к чему хорошему не привели....
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Самое главное чтоб матч получился боевой и результативный, и пусть победит сильнейший!
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Комментарий удален модератором
Сегодня будут играть две команды, которые проповедуют, примерно один и тот же стиль игры на футбольном поле. Считаю что сегодняшний матч, будет прежде всего матчем двух тренеров, Лички и Карпина. Скорее всего они уже понимают, в какой футбол будут играть обе команды. Какие будут сюрпризы в изменениях игры и как будут настроены команды к сегодняшней игре, это скорее всего и будет тем решающим фактором, которое принесёт победу. Верим в победу Динамо!
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«Готово ли «Динамо» к реальной борьбе за золото?" Странный вопрос. Мне казалось, что Динамо борется за второе место с Краснодаром.
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Ещё не все подосиновики собраны...
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Ответ Светлана Агейкина
Так успокаиваете себя, чтобы спалось спокойнее? Динамо в двух очках. Предоставьте им решать за что бороться.
Сыграли мы недавно с Динамо, прочувствовали их уровень и сейчас абсолютно спокойны.
P.S. Ростов то должны обыграть.
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Ответ Zenith forever
Сыграли мы недавно с Динамо, прочувствовали их уровень и сейчас абсолютно спокойны. P.S. Ростов то должны обыграть.
Да, плохо они сыграли с вами. Но турнир устроен же не по принципу - победи Зенит любой ценой. Понятно, у Зенита закваска покрепче в таких матчах. У Лички нет такого опыта. И то, что вы успокоились, очень даже хорошо, расслабились там, задремали может 🤭😊
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