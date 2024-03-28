Кудряшов о гонке за титул РПЛ: «У «Зенита» психология победителя, они знают, что делать. Надеюсь, «Динамо» навяжет борьбу. «Краснодар» выглядит неуверенно»

Теги Зенит Федор Кудряшов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Федор Кудряшов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«У «Зенита» есть психология победителя, они четко знают, что нужно делать, как добиваться чемпионства. Надеюсь, что «Динамо» навяжет борьбу, в этом сезоне оставляют очень приятное впечатление.

По «Краснодару» сложно сказать. Нужно посмотреть, как они будут играть после паузы на матчи сборных.

После зимнего перерыва команда выглядела не очень уверенно. Четкого рисунка, как в первой части сезона, не было. Думаю, что смена тренера – правильный шаг, если команда хочет до конца бороться за чемпионство», – сказал бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.

После 20 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует с 40 очками, опережая «Краснодар» на один балл, а «Динамо» – на два.

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо»: кто фаворит уникальной чемпионской гонки РПЛ?

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5 комментариев
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Ответ Циник Петербургский
Думаю, что смена тренера – правильный шаг, если команда хочет до конца бороться за чемпионство», – сказал бывший защитник сборной России Федор Кудряшов. Спорно, но ок. Поживем - увидим, как повлияет на Краснодар эта смена тренера.
Смена тренера с одной стороны может встряхнуть команду, но возможен и обратный эффект - новый наставник всегда старается внести в игру свои идеи и наработки, могут нарушиться игровые связи. Недаром говорят "коней на переправе не меняют". Это видно на примере Спартака, тренерская чехарда последних лет превратила клуб в убогого середняка.
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Зенит чемпион!
Остальные места свободны, вперед ребят!
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Думаю, что смена тренера – правильный шаг, если команда хочет до конца бороться за чемпионство», – сказал бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.

Спорно, но ок. Поживем - увидим, как повлияет на Краснодар эта смена тренера.
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Смена тренера плохой вариант, если команда не тонет. Игроки не понимают, что произошло, все шло нормально - атмосфера в коллективе может рухнуть.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Смена тренера с одной стороны может встряхнуть команду, но возможен и обратный эффект - новый наставник всегда старается внести в игру свои идеи и наработки, могут нарушиться игровые связи. Недаром говорят "коней на переправе не меняют". Это видно на примере Спартака, тренерская чехарда последних лет превратила клуб в убогого середняка.
Да. Поживем - увидим. Соперники в ближайших турах у Краснодара крепкие. Хорошая проверка на прочность после такой встряски.
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