Кудряшов о гонке за титул РПЛ: «У «Зенита» психология победителя, они знают, что делать. Надеюсь, «Динамо» навяжет борьбу. «Краснодар» выглядит неуверенно»

Федор Кудряшов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«У « » есть психология победителя, они четко знают, что нужно делать, как добиваться чемпионства. Надеюсь, что « » навяжет борьбу, в этом сезоне оставляют очень приятное впечатление.

По « » сложно сказать. Нужно посмотреть, как они будут играть после паузы на матчи сборных.

После зимнего перерыва команда выглядела не очень уверенно. Четкого рисунка, как в первой части сезона, не было. Думаю, что смена тренера – правильный шаг, если команда хочет до конца бороться за чемпионство», – сказал бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.

После 20 туров Мир «Зенит» лидирует с 40 очками, опережая «Краснодар» на один балл, а «Динамо» – на два.

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо»: кто фаворит уникальной чемпионской гонки РПЛ?