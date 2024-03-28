Кудряшов о гонке за титул РПЛ: «У «Зенита» психология победителя, они знают, что делать. Надеюсь, «Динамо» навяжет борьбу. «Краснодар» выглядит неуверенно»
Федор Кудряшов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«У «Зенита» есть психология победителя, они четко знают, что нужно делать, как добиваться чемпионства. Надеюсь, что «Динамо» навяжет борьбу, в этом сезоне оставляют очень приятное впечатление.
По «Краснодару» сложно сказать. Нужно посмотреть, как они будут играть после паузы на матчи сборных.
После зимнего перерыва команда выглядела не очень уверенно. Четкого рисунка, как в первой части сезона, не было. Думаю, что смена тренера – правильный шаг, если команда хочет до конца бороться за чемпионство», – сказал бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.
После 20 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует с 40 очками, опережая «Краснодар» на один балл, а «Динамо» – на два.
«Зенит», «Краснодар» и «Динамо»: кто фаворит уникальной чемпионской гонки РПЛ?
Остальные места свободны, вперед ребят!
Спорно, но ок. Поживем - увидим, как повлияет на Краснодар эта смена тренера.