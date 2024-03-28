Федотов назвал Месси лучшим игроком в истории, Фергюсона – лучшим тренером: «Из современных – Клопп»

Владимир Федотов ответил на вопрос о лучшем игроке и тренере в истории футбола.

– Лучший игрок в истории футбола, по вашему?

– Ну, на данный момент мы говорим, что это .

– А тренер?

– По статусу я бы ответил, что . Симбиоз человеческих качеств, отношения к команде и того, что он давал команде.

Из современных – , – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.