Федотов назвал Месси лучшим игроком в истории, Фергюсона – лучшим тренером: «Из современных – Клопп»
Владимир Федотов ответил на вопрос о лучшем игроке и тренере в истории футбола.
– Лучший игрок в истории футбола, по вашему?
– Ну, на данный момент мы говорим, что это Месси.
– А тренер?
– По статусу я бы ответил, что Фергюсон. Симбиоз человеческих качеств, отношения к команде и того, что он давал команде.
Из современных – Клопп, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
артемка - нееет, моя лональда лучшая!!! 😔
ЛЧ аудитория Европа
ЧМ аудитория весь мир
И ладно бы это вы говорили про защитника или полузащитника, но вы же пишите про нападающего )
ЛЧ же играется каждый год и в плей-офф двухматчевое противостояние.
2. Гвардиолу считают таковым, потому что он в каждом клубе доминировал от и до: что в Барсе, что в Баварии, что сейчас в Сити.
И за 14 лет своей тренерской карьеры он стал 11 раз чемпионом стран - сможете мне назвать еще такого тренера ?
Тем более когда есть более успешные игроки, как величайший Месси, который выиграл все, включая величайший турнир в истории спорта ФИФА ЧМ.
Только вдумайтесь, он уже самого Хави догнал по победам в ЛаЛиге!
Ведь по вашей же логике, он таковым не должен считаться единолично: у него до прошлого сезона было столько же ЛЧ, сколько и у Пепа, а сейчас 3 у Пепа против 2 у Фергюсона )
И покупали ему в МЮ не абы кого за копейки )