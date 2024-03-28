Федотов назвал Месси лучшим игроком в истории, Фергюсона – лучшим тренером: «Из современных – Клопп»

Теги ЦСКА Алекс Фергюсон премьер-лига Россия Юрген Клопп Лионель Месси Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов ответил на вопрос о лучшем игроке и тренере в истории футбола.

Лучший игрок в истории футбола, по вашему?

– Ну, на данный момент мы говорим, что это Месси.

А тренер?

– По статусу я бы ответил, что Фергюсон. Симбиоз человеческих качеств, отношения к команде и того, что он давал команде.

Из современных – Клопп, – сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

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39 комментариев
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
В какой-то степени да, Фергюсон создал лучшего игрока мира. Ведь после блестящих выступлений Лео против команды сэра Алекса, мало у кого уже оставались сомнения относительно статуса аргентинца)
+26
-4
+22
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Да что там Федотов все тренера, футболисты, журналисты, чиновники футбола профаны. Только Роналдуфилы рразбираются в футболе 🤣🤣🤣
+19
-4
+15
Ответ Real Madrid 14
Комментарий скрыт
Звание лучшего игрока Реала даёт какой-то вес при споре с другим игроком?
+17
-6
+11
Ответ Real Madrid 14
Комментарий скрыт
Как он может быть лучшим футболистом в истории, если он даже во всех своих пяти командах в которых играл никогда не был лучшим игроком
+12
-3
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Конечно. Ведь именно за это ему дали звание Сэр Алекс Фергюсон. А там то что больше всего АПЛ при нем брали и как пижонов в 99м молодняком за три минуты опустил с небес на землю - это так, семечки
+11
-3
+8
Ответ Real Madrid 14
Комментарий скрыт
Весь мир - Месси лучший в истории

артемка - нееет, моя лональда лучшая!!! 😔
+8
0
+8
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
ЧМ если слабее от ЛЧ, Почему чел с пустыне не может забить гол в плов?
+9
-1
+8
Ответ Real Madrid 14
Комментарий скрыт
Ну это ваше субъективное мнение. Роналду никак не может быть лучшим игроком Реала, в 21 веке - это Модрич, который выиграл для команды больше чемпионств и ЛЧ, а за всю историю - Ди Стефано - с 5-ю подряд победами в ЛЧ и 8-ю победами в Ла Лиге.
+18
-11
+7
Ответ Роман
Комментарий скрыт
ЛЧ пыль по сравнению с ЧМ,
ЛЧ аудитория Европа
ЧМ аудитория весь мир
+8
-1
+7
Ну,а из современных это Пеп Гвардиола.
+25
-19
+6
Ответ Real Madrid 14
Комментарий скрыт
Я, конечно, извиняюсь, но как может Роналду быть «лучшим футболистом в истории», если он не то что не выиграл ни разу ЧМ, так он вообще не забивал в плей-офф ЧМ ?)

И ладно бы это вы говорили про защитника или полузащитника, но вы же пишите про нападающего )
+13
-7
+6
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
1. Как минимум тем, что ЧМ проходит раз в 4 года и в плей-офф у тебя нет права на ошибку - поражение и ты едешь домой.
ЛЧ же играется каждый год и в плей-офф двухматчевое противостояние.

2. Гвардиолу считают таковым, потому что он в каждом клубе доминировал от и до: что в Барсе, что в Баварии, что сейчас в Сити.
И за 14 лет своей тренерской карьеры он стал 11 раз чемпионом стран - сможете мне назвать еще такого тренера ?
+10
-5
+5
Ответ Real Madrid 14
Комментарий скрыт
Без ЧМ невозможно быть лучшим ни в 21 веке, ни в истории.
Тем более когда есть более успешные игроки, как величайший Месси, который выиграл все, включая величайший турнир в истории спорта ФИФА ЧМ.
+5
0
+5
Ответ Чувак Г
лучший тренер Анчелотти. это не из-за того что он в реале. то что он творил с Миланом. и помню гостевую игру с Баварией как он разобрал тогда Баварию с Реалом.
Согласен, 5 раз выиграл чемпионат страны за 30 лет, ну просто вышак!
Только вдумайтесь, он уже самого Хави догнал по победам в ЛаЛиге!
+5
0
+5
Ответ Real Madrid 14
Комментарий скрыт
Месси Чемпион Мира,, лч рядом не стоит по статусу, отдыхай маромой...
+5
-1
+4
Все по делу!
+13
-9
+4
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
весеннее обострение?
+5
-1
+4
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
А почему многие в таком случае считают Сэра Алекса лучшим тренером в истории ?
Ведь по вашей же логике, он таковым не должен считаться единолично: у него до прошлого сезона было столько же ЛЧ, сколько и у Пепа, а сейчас 3 у Пепа против 2 у Фергюсона )

И покупали ему в МЮ не абы кого за копейки )
+5
-2
+3
Абсолютно верное мнение!
+17
-14
+3
Ответ vtsch4svws
Месси да, Фергюсон очень спорно, думаю в наше время он был бы немного лучше Тен Хага
Взял да и построил команду, навыигрывавшую вагон титулов. И которую преемники десять лет пытаются развалить, и то не выходит )
+3
0
+3
Ответ Кирилл
Я, конечно, извиняюсь, но как может Роналду быть «лучшим футболистом в истории», если он не то что не выиграл ни разу ЧМ, так он вообще не забивал в плей-офф ЧМ ?) И ладно бы это вы говорили про защитника или полузащитника, но вы же пишите про нападающего )
Да, очень странно называть одним из лучших игрока, который не является Чемпионом Мира, и который за всю свою карьеру ни разу не признавался MVP турнира, ни на одном международном чемпионате со своей сборной Португалии 🇵🇹, а уж тем более ставить в один ряд с гением футбола - Лео Месси 🇦🇷
+8
-6
+2
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
тебе до Федотова как роналду до Месси
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Пашка Донофф
Конечно. Ведь именно за это ему дали звание Сэр Алекс Фергюсон. А там то что больше всего АПЛ при нем брали и как пижонов в 99м молодняком за три минуты опустил с небес на землю - это так, семечки
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Тебе бы для начала стебаться научиться
+3
-3
0
Ответ Чувак Г
лучший тренер Анчелотти. это не из-за того что он в реале. то что он творил с Миланом. и помню гостевую игру с Баварией как он разобрал тогда Баварию с Реалом.
В Реале и Зидан был "Лучший в Истории".. очень уж легко Лучшим в Истории быть пока тренеруешь Реал которым владеет Перес) Обычно Величайшим тренера делает то чего он достиг с маленькими/средними командами... Ни один тренер в Истории не достиг того же чего достиг Клопп на всех уровнях. Для меня Клопп топ-1.. Чисто за симбиоз человеческих качеств и того чего от добивался с теми ресурсами что ему давал клуб. Ни Пеп ни даже Ферги, ни тем более Папо Карло не выжали бы тот максимум что сделал дядя Юра в Боруссии и ЛФК.
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