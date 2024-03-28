Робертсон избежал серьезной травмы. Участие защитника «Ливерпуля» в матче с «Брайтоном» под вопросом

Эндрю Робертсон избежал серьезной травмы.

Защитник « » и сборной Шотландии повредил голеностоп во время матча с Северной Ирландией (0:1). Он был заменен на 37-й минуте.

Травма Робертсона оказалась не настолько серьезной, как предполагалось изначально, пишет Daily Mail. В «Ливерпуле» надеются, что боль в голеностопе игрока утихнет в ближайшие дни, и это определит дату его возвращения на поле.

31 марта «красные» встретятся с « » в 30-м туре . Участие Робертсона в этом матче пока под вопросом.