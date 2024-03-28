Робертсон избежал серьезной травмы. Участие защитника «Ливерпуля» в матче с «Брайтоном» под вопросом
Эндрю Робертсон избежал серьезной травмы.
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии повредил голеностоп во время матча с Северной Ирландией (0:1). Он был заменен на 37-й минуте.
Травма Робертсона оказалась не настолько серьезной, как предполагалось изначально, пишет Daily Mail. В «Ливерпуле» надеются, что боль в голеностопе игрока утихнет в ближайшие дни, и это определит дату его возвращения на поле.
31 марта «красные» встретятся с «Брайтоном» в 30-м туре АПЛ. Участие Робертсона в этом матче пока под вопросом.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3231357.html?sl=1