Робертсон избежал серьезной травмы. Участие защитника «Ливерпуля» в матче с «Брайтоном» под вопросом

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Брайтон Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон избежал серьезной травмы.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии повредил голеностоп во время матча с Северной Ирландией (0:1). Он был заменен на 37-й минуте.

Травма Робертсона оказалась не настолько серьезной, как предполагалось изначально, пишет Daily Mail. В «Ливерпуле» надеются, что боль в голеностопе игрока утихнет в ближайшие дни, и это определит дату его возвращения на поле.

31 марта «красные» встретятся с «Брайтоном» в 30-м туре АПЛ. Участие Робертсона в этом матче пока под вопросом. 

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10 комментариев
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Ответ #SharkTeam
Это все домыслы таких как ты. Уже любую чушь готовы выдумать. Игрок не "получил незначительное повреждение", а обязательно симулировал. А что если Робертсон выйдет на матч с Брайтоном? Очередная симуляция игрока Ливерпуля? Совсем не следите за словами ) Симулирует Ливерпуль борьбу за титул 30 лет, и в этот раз возможно тоже ахаха
Робертсон в прошлый раз в сборной серьезно травмировался, плохой пример пытаешься привести в свою пользу. И вообще, за Ливерпулем подобное никогда не наблюдалось. А вот Сити регулярно проводит такие трюки. Ну а насчёт борьбу за чемпионство ты вообще зря. Твой сити был вообще никем до 2008 года.
+4
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+4
Скорейшего выздоровления
+3
0
+3
Ответ #SharkTeam
Ливерпульские обвиняют игроков Сити в симуляциях травм, а тут что такое?
Он выступил в товарищеском матче...В товарищеском матче и был заменен ...Мог вообще отказатся от поездки и его бы никто не обвинил....Фанаты сити окутаны позором от ног иголовы и пытаются отмазатся переводя стрелк ина ливерпуль..Фанатом сити-было,есть и всегда будет позором..А вы будете инкогнито постить с кухон......Позорище.
+5
-3
+2
Это хорошо.
+1
0
+1
Гомес если что заменить сможет
+1
0
+1
Ответ #SharkTeam
Ливерпульские обвиняют игроков Сити в симуляциях травм, а тут что такое?
Так это известно всем, причем тут ливерпульские?)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3231357.html?sl=1
+1
-1
0
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