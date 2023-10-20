Робертсону потребуется операция на плече. Защитник «Ливерпуля» пропустит три месяца
Футболист «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пропустит три месяца из-за травмы.
Защитнику «Ливерпуля» потребуется операция из-за травмы плеча.
Без операции Эндрю Робертсон мог бы вернуться к игре в течение четырех недель, но это было бы сопряжено с рисками рецидива.
Футболист получил повреждение плеча в матче за сборную Шотландии против команды Испании в рамках отбора Евро-2024 (0:2). Он был заменен в концовке первого тайма.
В текущем сезоне АПЛ Робертсон провел 8 матчей и забил 1 гол.
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