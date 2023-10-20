Робертсону потребуется операция на плече. Защитник «Ливерпуля» пропустит три месяца

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Эндрю Робертсон Футбол

Футболист «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пропустит три месяца из-за травмы.

Защитнику «Ливерпуля» потребуется операция из-за травмы плеча.

Без операции Эндрю Робертсон мог бы вернуться к игре в течение четырех недель, но это было бы сопряжено с рисками рецидива.

Футболист получил повреждение плеча в матче за сборную Шотландии против команды Испании в рамках отбора Евро-2024 (0:2). Он был заменен в концовке первого тайма.

В текущем сезоне АПЛ Робертсон провел 8 матчей и забил 1 гол.

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10 комментариев

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Ахмед Абдухаликов
Спасибо Симон
+8
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Алексей Иванов
Ответ savik-A.M.
опять смотреть на Цимикаса )
шанс для грека. такого объёма как Роббо он конечно не даст, но в целом довольно надежен
+5
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Владимир Бодимер
Ответ Ахмед Абдухаликов
Спасибо Симон
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savik-A.M.
опять смотреть на Цимикаса )
+1
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Red_Old_Scull
Ответ savik-A.M.
опять смотреть на Цимикаса )
А чем он плох что вы на него смотреть не хотите ?)
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savik-A.M.
Ответ Red_Old_Scull
А чем он плох что вы на него смотреть не хотите ?)
в перед он полный ноль , он просто боится выдвигаться
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savik-A.M.
Ответ Алексей Иванов
шанс для грека. такого объёма как Роббо он конечно не даст, но в целом довольно надежен
Цимикас 0+6 в Ливерпуле , Робертсон 8+53
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JFT96
Ответ savik-A.M.
Цимикас 0+6 в Ливерпуле , Робертсон 8+53
ну так грек и играет по праздникам
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Red_Old_Scull
Ответ savik-A.M.
в перед он полный ноль , он просто боится выдвигаться
Ну во первых у него была всего 1 игра . Где он провёл 1 минуту на поле . Что хотели от него увидеть?
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