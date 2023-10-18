Робертсон может перенести операцию и пропустить 3-4 месяца из-за травмы плеча
Эндрю Робертсон может выбыть на длительный срок из-за травмы.
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии получил повреждение плеча в матче против Испании в рамках отбора Евро-2024 (0:2). Он был заменен в концовке первого тайма.
Как сообщает The Times, английский клуб ждет результатов обследований, чтобы понять, потребуется ли футболисту хирургическое вмешательство. Если футболисту придется перенести операцию, срок реабилитации после нее составит от 3 до 4 месяцев.
В текущем сезоне АПЛ Робертсон провел 8 матчей и забил 1 гол. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
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Цимикас один, Милнера то нет 🤦♂️
Полез на навес (Эндрю на месте ЦФ оказался, причём с правого фланг вбегал),который просто в руки киперу летел. И вот так в стыке приземлился
Жаль очень
Цимикас хорошо играл, когда выходил. Не Роббо конечно, но весьма достойная замена.