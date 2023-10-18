Робертсон может перенести операцию и пропустить 3-4 месяца из-за травмы плеча

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы сборная Шотландии по футболу Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон может выбыть на длительный срок из-за травмы.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии получил повреждение плеча в матче против Испании в рамках отбора Евро-2024 (0:2). Он был заменен в концовке первого тайма.

Как сообщает The Times, английский клуб ждет результатов обследований, чтобы понять, потребуется ли футболисту хирургическое вмешательство. Если футболисту придется перенести операцию, срок реабилитации после нее составит от 3 до 4 месяцев.

В текущем сезоне АПЛ Робертсон провел 8 матчей и забил 1 гол. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

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12 комментариев

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Yarik Yurkiv
Ох уж эти матчи сборных, после них одни травмы
+24
0
+24
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Алексей Иванов
шанс для Цими
+11
0
+11
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Kossuth
Да уж....
Цимикас один, Милнера то нет 🤦‍♂️
+8
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Markusshut
Ответ Kossuth
Да уж.... Цимикас один, Милнера то нет 🤦‍♂️
Гомез когда то давно играл левого защитника и был неплох - ещё один вариант. Ну и плюс я видел что там может и Эндо сыграть
+3
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+3
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FARK
Поскорее ему восстановиться!
+2
0
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Aleksandr YNWA
Придеца Цимикасу показать класс не подведёт,
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King_X
Самое обидное, наверно, что в абсолютно рядовом моменте травму получил
Полез на навес (Эндрю на месте ЦФ оказался, причём с правого фланг вбегал),который просто в руки киперу летел. И вот так в стыке приземлился
Жаль очень
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Red_Old_Scull
Костя твой выход 😁
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f5dfmvw9bk
Скорейшего восстановления! ❤️
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Aleksandr YNWA
Здоровья Робертсону
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Rick Sorkin
Ответ Kossuth
Да уж.... Цимикас один, Милнера то нет 🤦‍♂️
И что? То всем не нравилось, что Цимикас мало играет, то теперь он «один»….
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glavredaktor
Ответ Kossuth
Да уж.... Цимикас один, Милнера то нет 🤦‍♂️
Ну что значит один. Два левых защитника в команде это нормально, как раз на случай травмы одного из. Или надо иметь трех левых защитников?)
Цимикас хорошо играл, когда выходил. Не Роббо конечно, но весьма достойная замена.
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