Робертсон может перенести операцию и пропустить 3-4 месяца из-за травмы плеча

Эндрю Робертсон может выбыть на длительный срок из-за травмы.

Защитник « » и сборной Шотландии получил повреждение плеча в матче против Испании в рамках отбора Евро-2024 (0:2). Он был заменен в концовке первого тайма.

Как сообщает The Times, английский клуб ждет результатов обследований, чтобы понять, потребуется ли футболисту хирургическое вмешательство. Если футболисту придется перенести операцию, срок реабилитации после нее составит от 3 до 4 месяцев.

В текущем сезоне АПЛ Робертсон провел 8 матчей и забил 1 гол. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

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