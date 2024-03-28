Уругвай готов сыграть с Россией в 2025 году
Сборная Уругвая готова сыграть со сборной России в следующем году.
Об этом заявил президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо.
«Это правда, РФС действительно вел с нами переговоры по товарищескому матчу в марте. В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона.
В 2025 году у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной России точно возможна в следующем году», – сказал Алонсо.