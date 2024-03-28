Уругвай готов сыграть с Россией в 2025 году

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Уругвая по футболу высшая лига Уругвай товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Уругвая готова сыграть со сборной России в следующем году.

Об этом заявил президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо.

«Это правда, РФС действительно вел с нами переговоры по товарищескому матчу в марте. В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона.

В 2025 году у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной России точно возможна в следующем году», – сказал Алонсо.

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18 комментариев
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Вот это отличный спарринг был бы, Уругвай - топовая сборная. Очень надеюсь, что игра состоится.
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Молодёжка проложила дорожку. Жаль, что не в этом году. Жду комментарии про Эритерию.
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Но это не точно
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Ответ Чебурашка от Гены
Молодёжка проложила дорожку. Жаль, что не в этом году. Жду комментарии про Эритерию.
Вообще, это мог бы быть правильный заход через молодежные сборные. Те кто в первой, либо худо-бедно в еврокубках поиграть успели, либо в клубах играют. А для молодых это крайне полезный опыт
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Ждем Вальверде и Араухо на ВТБ-Арене 😁
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Ответ Peter Parker
Вообще, это мог бы быть правильный заход через молодежные сборные. Те кто в первой, либо худо-бедно в еврокубках поиграть успели, либо в клубах играют. А для молодых это крайне полезный опыт
Так ездила недавно наша молодёжка. Со сборной и двумя клубами сыграли. У сборной выиграли 1-0.
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Ответ сервисник
Молодежь, кстати, неплохо смотрелась.
Кстати, победили действующего чемпиона Мира.
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Было бы здорово.
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Статусный соперник и говорить нечего.Ждем партнеров по БРИКС Бразилию и может даже Аргентину.
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На кубке легенд посмотрел бы на Форлана
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Ответ Чебурашка от Гены
Молодёжка проложила дорожку. Жаль, что не в этом году. Жду комментарии про Эритерию.
Молодежь, кстати, неплохо смотрелась.
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Ответ сервисник
Молодежь, кстати, неплохо смотрелась.
Могли крупно выиграть у сборной Уругвая, но вышло всего 1-0. Разгромили Насьональ 7-2, и проиграли Монтевидео 1-2. Молодцы.
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Комментарий удален пользователем
Суаресссссс
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Ну нам главное Саудовскую Аравию обыграть, ну и с Египтом в ничейку, а там уже не важно как с Уругваем пройдет
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👍💪
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