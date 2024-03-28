Черданцев о матче с Сербией: «Наши хороши, когда против них не фолят, в контактном футболе это все уходит. Головин во Франции научился играть под давлением – неудивительно, что он лучший в стране»
Георгий Черданцев оценил игру сборной России в матче с Сербией (4:0).
«Больше впечатлил антураж, чем сам матч. Пришел полный стадион. Это нужно для общего настроения. Очень важно, что сборная живет и играет в надежде на возвращение к официальным международным матчам.
Понятно, что самый спорный эпизод в игре – удаление Гайича. Общее мнение – зачем его было удалять, было бы полезнее сыграть в равных составах. На самом деле действия турецкого арбитра говорят, что это не просто товарищеский матч. Это была официальная международная игра с международной бригадой арбитров. Не было ни единого сомнения, что это красная карточка. Арбитр поступил правильно и показал, что эта игра будет проходить по футбольным правилам, а не по правилам межсезонного турнира.
Конечно, в равных составах было бы интереснее смотреть игру, и сербы действовали очень дружелюбно, почти не фоля. Когда против наших футболистов не нарушают правила, они играют в красивый футбол. Все обратили внимание, какое количество передач было сделано пятками. Было видно, что наши футболисты выглядят раскрепощенно. Но вечная проблема наших ребят – на чистых мячах они хороши, а в контактном футболе это все уходит.
Наша проблема – в области психологии, играть в футбол мы умеем. Надо научиться играть под давлением – это следующий этап психологической работы. Хотелось бы это увидеть в матчах без права на ошибку. Неудивительно, что Головин сейчас лучший футболист нашей страны. Во Франции он научился играть под постоянным давлением, поэтому и выделяется среди прочих.
Матч с Сербией понравился зрителям, но, с точки зрения тренерского штаба, игра абсолютно неинформативная», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Все верно Черданцев сказал. Когда прав - тогда прав.
У нас же по факту в чемпионате мало, что одного, что другого компонента по разным причинам. И самое печальное, что сохранение тренда на держисрачный футбол лишь усугубляет это.