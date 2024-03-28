Черданцев о матче с Сербией: «Наши хороши, когда против них не фолят, в контактном футболе это все уходит. Головин во Франции научился играть под давлением – неудивительно, что он лучший в стране»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Георгий Черданцев товарищеские матчи (сборные) Александр Головин Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев оценил игру сборной России в матче с Сербией (4:0).

«Больше впечатлил антураж, чем сам матч. Пришел полный стадион. Это нужно для общего настроения. Очень важно, что сборная живет и играет в надежде на возвращение к официальным международным матчам.

Понятно, что самый спорный эпизод в игре – удаление Гайича. Общее мнение – зачем его было удалять, было бы полезнее сыграть в равных составах. На самом деле действия турецкого арбитра говорят, что это не просто товарищеский матч. Это была официальная международная игра с международной бригадой арбитров. Не было ни единого сомнения, что это красная карточка. Арбитр поступил правильно и показал, что эта игра будет проходить по футбольным правилам, а не по правилам межсезонного турнира.

Конечно, в равных составах было бы интереснее смотреть игру, и сербы действовали очень дружелюбно, почти не фоля. Когда против наших футболистов не нарушают правила, они играют в красивый футбол. Все обратили внимание, какое количество передач было сделано пятками. Было видно, что наши футболисты выглядят раскрепощенно. Но вечная проблема наших ребят – на чистых мячах они хороши, а в контактном футболе это все уходит.

Наша проблема – в области психологии, играть в футбол мы умеем. Надо научиться играть под давлением – это следующий этап психологической работы. Хотелось бы это увидеть в матчах без права на ошибку. Неудивительно, что Головин сейчас лучший футболист нашей страны. Во Франции он научился играть под постоянным давлением, поэтому и выделяется среди прочих.

Матч с Сербией понравился зрителям, но, с точки зрения тренерского штаба, игра абсолютно неинформативная», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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18 комментариев
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На чистых мячах у нас не играют. Многие используют прессинг по всему полю. В Европе быстрее просто играют. И думать надо быстрее. Это другое. Не прав ты, Жора.
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Похоже что Головин последний российский игрок который хорошо котируется в ТОП-5 лиге.
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Если бы Головин до Франции не умел играть под давлением, он бы не оказался во Франции
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Ответ Чебурашка от Гены
На чистых мячах у нас не играют. Многие используют прессинг по всему полю. В Европе быстрее просто играют. И думать надо быстрее. Это другое. Не прав ты, Жора.
Именно только на чистых у нас и играют. Обычно же в плотном контакте - просто борются. Биться-бороться и все такое. В европе же благодаря умению выходить из под контакта игрок получает возможность играть.
Все верно Черданцев сказал. Когда прав - тогда прав.
+6
-2
+4
Почему то игроки иностранцы наоборот говорят, что в России более контактный футбол....
+6
-3
+3
Ответ Эндрю81
Именно только на чистых у нас и играют. Обычно же в плотном контакте - просто борются. Биться-бороться и все такое. В европе же благодаря умению выходить из под контакта игрок получает возможность играть. Все верно Черданцев сказал. Когда прав - тогда прав.
Черданцев объясняет это психологией, тогда как это вопрос уровня лиги: симптомы описал верно, а диагноз поставил ошибочный
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Знаток футбола, конечно, ещё тот.
+7
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Сегодня день саморазоблачений от комментаторов, в том что они ничего не смыслят в своём ремесле - что Черданцев, что Шнякин
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Разумеется, это не вопрос психологии, а напрямую связано с уровнем лиги: именно в условиях постоянного прессинга игрок повышает свой уровень и учится делать все, что умеет под постоянным давлением
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И в договорняках выглядят достойно
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Для официальной игры матч был бы хорош. Для товарняка ,красная, только во вред. И тем и нам. Не понятно кто есть кто. А Головин он и в Африке Головин.
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А чем Головин выделялся, не особо заметил.
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играть умеем , но как?)
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Ответ s_kapa
Черданцев объясняет это психологией, тогда как это вопрос уровня лиги: симптомы описал верно, а диагноз поставил ошибочный
Это вопрос всего. Если человек не верит в себя - никакой навык не поможет. И наоборот: можно быть жутко самоуверенным и раз за разом привозить. Одно должно следовать за другим.
У нас же по факту в чемпионате мало, что одного, что другого компонента по разным причинам. И самое печальное, что сохранение тренда на держисрачный футбол лишь усугубляет это.
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