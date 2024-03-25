Агент Жорже: «Артур не говорил «Спартаку» «нет». В будущем все возможно»
Агент Артура Жорже допустил, что тренер «Браги» согласится возглавить «Спартак».
«Артур не говорил «Спартаку» «нет». То, о чем он рассказывал, произошло в январе, не сейчас. К сожалению, когда «Спартак» связывался с нами два месяца назад, в тот момент уход из «Браги» был невозможен.
Но в будущем все возможно», — сказал Угу Кажуда.
В любом случае Личка более чем достойно с Оренбургом расстался. Посреди сезона никто не выдёргивал.