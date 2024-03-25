Агент Жорже: «Артур не говорил «Спартаку» «нет». В будущем все возможно»

Теги Спартак высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия отставки Артур Жорже 1972 Футбол

Агент Артура Жорже допустил, что тренер «Браги» согласится возглавить «Спартак».

«Артур не говорил «Спартаку» «нет». То, о чем он рассказывал, произошло в январе, не сейчас. К сожалению, когда «Спартак» связывался с нами два месяца назад, в тот момент уход из «Браги» был невозможен. 

Но в будущем все возможно», — сказал Угу Кажуда.

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19 комментариев
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Ответ encaro_one
Забавно, что динамовец justbored ноет по обычной практике у тренеров, но при этом его не смущало, что Личка в январе 2023 года переподписывает на годы контракт с Оренбургом, а летом этого же года уходит в Динамо.
Забавно, что вы не в курсе, что целью переподписания контракта было получение Оренбургом компенсации от Динамо.

В любом случае Личка более чем достойно с Оренбургом расстался. Посреди сезона никто не выдёргивал.
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Комментарий удален модератором
Где они их всех находят?По каким критериям отбор?
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Ответ justbored
Забавно, что вы не в курсе, что целью переподписания контракта было получение Оренбургом компенсации от Динамо. В любом случае Личка более чем достойно с Оренбургом расстался. Посреди сезона никто не выдёргивал.
Личка тренировал Оренбург. А в крыльях осинкин
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