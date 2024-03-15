Артур Жорже: «Я отказал «Спартаку». «Брага» – проект всей моей жизни, это важнее денег»

Теги Спартак высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия Артур Жорже 1972 Футбол

Артур Жорже заявил, что отказал «Спартаку».

Ранее неоднократно сообщалось, что тренер «Браги» входит в шорт-лист московского клуба.

«Некоторое время назад со мной связался «Спартак». И не только он, но и другие клубы. Но я отказался от этого предложения, поскольку привержен проекту «Браги». Мы с теми, кто поверил в меня, очень хотим продолжать этот проект.

Я связан с «Брагой» контрактом до 2025 года. Хочу продолжить побеждать здесь – до тех пор, пока клуб не захочет со мной расстаться.

Я тренер «Браги». У связавшихся со мной могут быть интересные проекты, но они выбрали неверный момент. Это проект всей моей жизни, и для меня это важнее денег. Не собираюсь его бросать», – заявил Жорже.

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20 комментариев
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Ну Брага явно по-перспективнее Спартака будет
+21
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+16
Что может быть важнее Браги ? Только самогон.
+14
-2
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Минуточку! Недавно были новости, что:
1) У Абаскаля большой кредит доверия;
2) Жорже нет в шорт-листе «Спартака», Красно-белые не рассматривали назначение тренера «Браги»...

"Совсем заврался" этот Жорже ;))
+9
-3
+6
Жорже: Я отказал. Репутация дороже денег.
+6
0
+6
Человек провел свою игроцкую карьеру в Браге,тренирует ее,поэтому про уважение к клубу это не сказки.
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0
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Каких ещё денег? Он хотел сказать "стиля, борща и духа"? В Спартаке же нет презренной резаной бумаги, как мы все знаем.
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+2
Мостовой молчит?😂
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Что-то не понял. Был же другой Артур Жорже, который тренировал Порту, ПСЖ и даже ЦСКА...
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А мог бы о себе много нового узнать от Мостового
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Ответ Гоша Петров
Человек провел свою игроцкую карьеру в Браге,тренирует ее,поэтому про уважение к клубу это не сказки.
балин, я все время думал, что это седой старичок, который в Бенфике жег
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Неожиданно для Спартака - к ним не хотят за большие деньги.
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Ответ eftomolgy
Что-то не понял. Был же другой Артур Жорже, который тренировал Порту, ПСЖ и даже ЦСКА...
Тот умер
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Ответ QUIKSILVER
Понятно что в Спартак никто не хочет, но в Браге тоже так себе перспективы, вечно 4-ые у себя, без надежды закончить выше, но без гарантии не закончить ниже)
Надежда всегда есть, и думаю больше чем у Спартака к моему сожалению. Да и Еврокубки никто у них не отменял
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Ответ QUIKSILVER
Понятно что в Спартак никто не хочет, но в Браге тоже так себе перспективы, вечно 4-ые у себя, без надежды закончить выше, но без гарантии не закончить ниже)
Зато в Лиге Чемпионов сыграли в этом сезоне
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Ответ Ankara Ronaldo
Ну Брага явно по-перспективнее Спартака будет
Понятно что в Спартак никто не хочет, но в Браге тоже так себе перспективы, вечно 4-ые у себя, без надежды закончить выше, но без гарантии не закончить ниже)
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Интересно, а без пафоса можно все это было сказать?
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Какой Спартак, когда тут такая Брага настоялась!
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Этот тренеришка бы всё равно не потянул уровень сильнейшей лиги мира - РПЛ.
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Ну и ладно ! Надеюсь будет Ивич
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