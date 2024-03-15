Артур Жорже: «Я отказал «Спартаку». «Брага» – проект всей моей жизни, это важнее денег»

Артур Жорже заявил, что отказал «Спартаку».

Ранее неоднократно сообщалось, что тренер «Браги» входит в шорт-лист московского клуба.

«Некоторое время назад со мной связался « ». И не только он, но и другие клубы. Но я отказался от этого предложения, поскольку привержен проекту «Браги». Мы с теми, кто поверил в меня, очень хотим продолжать этот проект.

Я связан с «Брагой» контрактом до 2025 года. Хочу продолжить побеждать здесь – до тех пор, пока клуб не захочет со мной расстаться.

Я тренер «Браги». У связавшихся со мной могут быть интересные проекты, но они выбрали неверный момент. Это проект всей моей жизни, и для меня это важнее денег. Не собираюсь его бросать», – заявил .