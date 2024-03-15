Жорже нет в шорт-листе «Спартака». Красно-белые не рассматривали назначение тренера «Браги» (Metaratings)
«Спартак» не рассматривает Артура Жорже на пост главного тренера.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жорже может возглавить «Спартак».
Как пишет Metaratings.ru, «Спартак» не рассматривал кандидатуру главного тренера «Браги» Артура Жорже.
По словам источника, 52-летний португалец не входил в шорт-лист российского клуба. Отмечается, что в лонг-листе красно-белых также нет молодых специалистов с Балкан, которые никогда не работали в России.
Жорже возглавил «Брагу» в июле 2022 года. Под его руководством команда провела 97 матчей, одержав 62 победы, 12 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения.
Как его можно было назначить в Спартак?