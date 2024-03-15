Жорже нет в шорт-листе «Спартака». Красно-белые не рассматривали назначение тренера «Браги» (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия Артур Жорже 1972 Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не рассматривает Артура Жорже на пост главного тренера.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жорже может возглавить «Спартак».

Как пишет Metaratings.ru, «Спартак» не рассматривал кандидатуру главного тренера «Браги» Артура Жорже.

По словам источника, 52-летний португалец не входил в шорт-лист российского клуба. Отмечается, что в лонг-листе красно-белых также нет молодых специалистов с Балкан, которые никогда не работали в России.

Жорже возглавил «Брагу» в июле 2022 года. Под его руководством команда провела 97 матчей, одержав 62 победы, 12 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения.

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17 комментариев
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Листок Карпова давно в сельской уборной...
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+25
Ответ Артур Межаков
Листок Карпова давно в сельской уборной...
Причём использован по назначению
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Жорже Карабаху проиграл, тогда уж лучше Гурбанов)
+6
-1
+5
«Есть в списке, потом «нет в списке». Это все Карпов. А он еще тот «инсайдер»
+5
-1
+4
Ивич или Лаже.
+4
-1
+3
Ответ Kenai Tahov
Ивич или Лаже.
У Спартака и так вечная лажа с тренерами
+6
-3
+3
Ответ Артур Межаков
Листок Карпова давно в сельской уборной...
Метаратингса там же, если на то пошло. Один инсайд по три раза на день выдают , противоречат тому, что недавно написали. Не вру.
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Жорже Милославский.
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Слышал, Ивич пока без работы
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огласите пожалуйста весь список
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А Жозе?
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А кто есть тогда? Задолбал этот фантазёр уже чушь постить
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Артур Жорже умер же.
Как его можно было назначить в Спартак?
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Чтд вот и опровержение через несколько дней, весёлый аттракцион придумай новость про Спартак, набери кликов, потом сам опровергнут и ещё набери кликов, клубу пора начать банить журналистов, совсем обнаглели
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Семак есть?
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Комментарий удален модератором
Ответ Артур Межаков
Листок Карпова давно в сельской уборной...
Не,не,не,только не карпуша.
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