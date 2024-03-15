Жорже нет в шорт-листе «Спартака». Красно-белые не рассматривали назначение тренера «Браги» (Metaratings)

«Спартак» не рассматривает Артура Жорже на пост главного тренера.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жорже может возглавить « ».

Как пишет Metaratings.ru, « » не рассматривал кандидатуру главного тренера «Браги» Артура Жорже.

По словам источника, 52-летний португалец не входил в шорт-лист российского клуба. Отмечается, что в лонг-листе красно-белых также нет молодых специалистов с Балкан, которые никогда не работали в России.

Жорже возглавил «Брагу» в июле 2022 года. Под его руководством команда провела 97 матчей, одержав 62 победы, 12 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения.