В Нидерландах откажутся от искусственных полей к сезону-2025/26

Теги высшая лига Нидерланды УЕФА женский футбол стадионы деньги Футбол

В Нидерландах планируют отказаться от искусственных футбольных полей к сезону-2025/26.

Такое решение было принято на встрече представителей клубов Эредивизи в понедельник. Со следующего сезона будут действовать новые требования к качеству как натуральных, так и искусственных и гибридных полей. К сезону-2025/26 планируется полностью отказаться от искусственного покрытия.

Также на встрече было принято решение о перераспределении доходов. Новый порядок призван обеспечить более пропорциональное распределение, что будет способствовать увеличению конкурентоспособности клубов.

Кроме того, клубы, выступающие в еврокубках, 2025 по 2030 год будут направлять 3,75% прибыли от еврокубков клубам, не попавшим на международные турниры. Также часть солидарных выплат УЕФА клубам, не выступающим в еврокубках, будет направляться клубам второго по силе дивизиона Нидерландов. Эти средства затем будут направлены на развитие академий клубов.

На встрече обсуждались вопросы развития женского чемпионата Нидерландов, а также нового медиаконтракта, переговоры по которому ведутся в настоящий момент.

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11 комментариев

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Кочевник56
будут на тюльпанных полях играть
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maximilian_15
В Нидерландах ценится натуральная трава
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Andrey Andreev
Натуральное покрытие всегда лучше
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Bashibuzuck
Ответ Кочевник56
будут на тюльпанных полях играть
На коноплянных😁
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Dottore
Вот это круто!
Можно только позавидовать
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Vatikan
Правильно! Трава должна быть натуральная и качественная!
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Яков Фридман
Не синтетику же курить.
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OldRedWhite
Ответ Zenith forever
Правильное решение, нужно полностью переходить на травку и нанимать в консультанты Промеса.
Нельзя его туда отпускать !
Он же негр, а там их вешают и линчуют , если не геи !
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Zenith forever
Ответ OldRedWhite
Нельзя его туда отпускать ! Он же негр, а там их вешают и линчуют , если не геи !
Ну для Промеса это легко решаемо. убивцем побывал, наркодиллером побывал, пора геем становиться.
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