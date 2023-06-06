В Нидерландах откажутся от искусственных полей к сезону-2025/26

В Нидерландах планируют отказаться от искусственных футбольных полей к сезону-2025/26.

Такое решение было принято на встрече представителей клубов Эредивизи в понедельник. Со следующего сезона будут действовать новые требования к качеству как натуральных, так и искусственных и гибридных полей. К сезону-2025/26 планируется полностью отказаться от искусственного покрытия.

Также на встрече было принято решение о перераспределении доходов. Новый порядок призван обеспечить более пропорциональное распределение, что будет способствовать увеличению конкурентоспособности клубов.

Кроме того, клубы, выступающие в еврокубках, 2025 по 2030 год будут направлять 3,75% прибыли от еврокубков клубам, не попавшим на международные турниры. Также часть солидарных выплат УЕФА клубам, не выступающим в еврокубках, будет направляться клубам второго по силе дивизиона Нидерландов. Эти средства затем будут направлены на развитие академий клубов.

На встрече обсуждались вопросы развития женского чемпионата Нидерландов, а также нового медиаконтракта, переговоры по которому ведутся в настоящий момент.

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