Лапорта хочет, чтобы Хави остался в «Барсе»: «Я спрашивал, не передумает ли он. Посоветовал ему расслабиться» 

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта хочет, чтобы Хави не покидал пост главного тренера «Барселоны» летом.

- Вы бы хотели, чтобы Хави остался?

– Да, и он уже знает об этом. Я спрашивал у него, не передумает ли он, но я видел, как на его лице отражалось то колоссальное давление, что он испытывал. Поэтому я посоветовал ему расслабиться, раз он так реагирует.

Посмотрим. Не нужно на нас давить, тем более на данный момент такой ход [с объявлением об уходе] сработал. 

- То есть вы не исключаете, что попросите его остаться?

– Это будет зависеть от итогов сезона, он уже знает об этом. И он хочет добиться успеха, – сказал президент «Барселоны».

После 29 туров каталонцы занимают 2-е место в Ла Лиге, отставая от «Реала» на 8 очков. В 1/4 финала Лиги чемпионов «блауграна» сыграет с «ПСЖ».

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21 комментарий
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Хави надо оставлять (если он согласится конечно)
никто из тех кого сватали на его место не сможет выдержать это давление и повторить даже близко ту работу что он делает с воспитанниками академии и по сути маленькими детьми
Находясь в жесточайшем финансовом кризисе

Понимаю что все зависит от результатов
Но уже сейчас стоит сказать спасибо Хави
И я бы лично хотел что бы он остался и ему купили хорошего опорника
+32
-2
+30
Спрашивать нужно будет только по итогам сезона. Если он ничего не выиграет в этом году, то наверное и нет смысла его уговаривать(хотя например второе место в Ла Лиге и 1/2 ЛЧ уже не были бы провалом, учитывая все факты)
+14
-4
+10
Ответ Master Slova
Тухель сможет
Кажется Тухель выдал свои лучший перфоманс с тем кризисным Челси …дальше мы не увидели законченных проектов, и с Челси получилось скомкано в конце, конечно тут больше самодурство Американцев, но все же …может сейчас другая эра тренеров и Тухель где-то между старым и новым …Клопп и Пеп не в счет, они умеют меняться и перестраиваться под условную новую реальность, их стабильность в посторонний новых команд в рамках одного клуба всем доказательство, ну вот мы видим что у Тухеля есть проблема быстрой потери доверия сначала раздевалки а потом логично с перетекающим на менеджмент…в Барсе самодурства в правлении хватает, в раздевалке только укрепляется новый фундамент состоящий из академии, они верят в Хави, Хави в них ( больше конечно это от безысходности)
Плюс есть какие-то большие звезды и дядя поигравшие и бравшие кубки ….хороший симбиоз, и такой сембиоз пока работает под Хави, справится ли новый? Не понятно, но мы понимаем что новый тренер какой бы он не был, он будет строить все по своему, с новыми людьми…это очень дорого и почти невозможно для сегодняшней Барсы и ее раздутыми амбициями….надо заканчивать стройку по сути главного актива клуба Ноу Камп, главное конечно после академии, но и начать заниматься и академией ( там тоже нужно начинать менять и реформировать некоторые моменты пока все работают)….и потом уже строить новую команду, сегодняшня Барса с Хави кажется идеальным вариантом на сегодня, лучше не передумаешь …надо держать этот курс и не ждать чуда по скрепам эпохи Месси, команда не может и не должна выдавать то чего давно нет в клубе …сейчас приоритет как организации должны быть такими : 1.Завершение стройки 2.Строгий Фин.учет 3. Работа с новыми спонсорами по контрактам 4. Закрывать дорогие контракты с ветеранами и звездами и не раздувать новые с новыми лидерами ….а потом уже футбол ….сначала футбол потом деньги в Барсе работать не будет, мы не Челси, Сити, МЮ и другие супер частные клубы…блин, есть супер пример Реала который сначала строит бизнес , реализует реальные проекты и потом уже футбол идет автоматом ( крутые скауты, трансферы и хорошие контракты на удобных условия для клуба )
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Спрашивать нужно будет только по итогам сезона. Если он ничего не выиграет в этом году, то наверное и нет смысла его уговаривать(хотя например второе место в Ла Лиге и 1/2 ЛЧ уже не были бы провалом, учитывая все факты)
У Барсы изначально не было шансов на Ла Лигу. У Барсы нет опорника на замену Бускетсу. Ключевая позиция.
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Он остаётся)))
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Хави такой расслабился и бац, его увольняют ))
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Пару побед и Хави уже просят остаться)
Вот сейчас сольют пару матчей и снова местные эксперты будут гнать его в шею ))
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Вот кстати тест на мастерство для хави, как он решит проблему мбаппе в лч, сможет ли что-то придумать
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Конечно пусть остается, все будут только рады
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Ответ belikovda.90
У Барсы изначально не было шансов на Ла Лигу. У Барсы нет опорника на замену Бускетсу. Ключевая позиция.
Шансы есть всегда. И даже сейчас они остаются, как минимум до очной игры с Реалом. А не было бы столько травм, то неизвестно как сейчас выглядела бы таблица. Сильнее всего сказалась потеря Тер Штегена на 3 месяца из-за чего клуб стал пропускать заметно больше(соответственно терять очков)
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Шансы есть всегда. И даже сейчас они остаются, как минимум до очной игры с Реалом. А не было бы столько травм, то неизвестно как сейчас выглядела бы таблица. Сильнее всего сказалась потеря Тер Штегена на 3 месяца из-за чего клуб стал пропускать заметно больше(соответственно терять очков)
Реал вообще без Куртуа и цз играет
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Ответ BekmambetovAydar
Кажется Тухель выдал свои лучший перфоманс с тем кризисным Челси …дальше мы не увидели законченных проектов, и с Челси получилось скомкано в конце, конечно тут больше самодурство Американцев, но все же …может сейчас другая эра тренеров и Тухель где-то между старым и новым …Клопп и Пеп не в счет, они умеют меняться и перестраиваться под условную новую реальность, их стабильность в посторонний новых команд в рамках одного клуба всем доказательство, ну вот мы видим что у Тухеля есть проблема быстрой потери доверия сначала раздевалки а потом логично с перетекающим на менеджмент…в Барсе самодурства в правлении хватает, в раздевалке только укрепляется новый фундамент состоящий из академии, они верят в Хави, Хави в них ( больше конечно это от безысходности) Плюс есть какие-то большие звезды и дядя поигравшие и бравшие кубки ….хороший симбиоз, и такой сембиоз пока работает под Хави, справится ли новый? Не понятно, но мы понимаем что новый тренер какой бы он не был, он будет строить все по своему, с новыми людьми…это очень дорого и почти невозможно для сегодняшней Барсы и ее раздутыми амбициями….надо заканчивать стройку по сути главного актива клуба Ноу Камп, главное конечно после академии, но и начать заниматься и академией ( там тоже нужно начинать менять и реформировать некоторые моменты пока все работают)….и потом уже строить новую команду, сегодняшня Барса с Хави кажется идеальным вариантом на сегодня, лучше не передумаешь …надо держать этот курс и не ждать чуда по скрепам эпохи Месси, команда не может и не должна выдавать то чего давно нет в клубе …сейчас приоритет как организации должны быть такими : 1.Завершение стройки 2.Строгий Фин.учет 3. Работа с новыми спонсорами по контрактам 4. Закрывать дорогие контракты с ветеранами и звездами и не раздувать новые с новыми лидерами ….а потом уже футбол ….сначала футбол потом деньги в Барсе работать не будет, мы не Челси, Сити, МЮ и другие супер частные клубы…блин, есть супер пример Реала который сначала строит бизнес , реализует реальные проекты и потом уже футбол идет автоматом ( крутые скауты, трансферы и хорошие контракты на удобных условия для клуба )
У Реала долгов чуть чуть меньше , чем у Барселоны . Стадион будет приносить прибыли больше чем у всех в мире . Супер контракт с Пумой или Найк поможет выйти в плюс . Всё хорошо и Барселона будет только сильней !
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Ответ ljolik888
У Реала долгов чуть чуть меньше , чем у Барселоны . Стадион будет приносить прибыли больше чем у всех в мире . Супер контракт с Пумой или Найк поможет выйти в плюс . Всё хорошо и Барселона будет только сильней !
Да, у Реала долговая нагрузка не меньше , но финансовая устойчивость намного лучше чем у нас, плюс мы видим как удачно заключаются новые спонсорские контракты, стадион достроили и вводили в эксплуатацию его тоже классно …плюс в футбольном плане мы не видим самодурства, и видим сдержанность ( пример Мбаппе…), плюс удерживают именно нужные позиции и игроков ( с скромными контрактами) хоть и ветеранов…вот во всем этом я вижу позицию сначала бизнес потом футбол.

Барса сможет все это пережит и окрепнуть, но надо вернуться в реальность, условно на землю и заниматься бизнесом…финансовые рычаги конечно были нужны и обусловлены той ситуации в которой был клуб…он помог клубы встряхнуться , теперь надо этом фундаменте нужно держать клуб 2-3 сезона и не ждать чуда .
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Ответ BekmambetovAydar
Да, у Реала долговая нагрузка не меньше , но финансовая устойчивость намного лучше чем у нас, плюс мы видим как удачно заключаются новые спонсорские контракты, стадион достроили и вводили в эксплуатацию его тоже классно …плюс в футбольном плане мы не видим самодурства, и видим сдержанность ( пример Мбаппе…), плюс удерживают именно нужные позиции и игроков ( с скромными контрактами) хоть и ветеранов…вот во всем этом я вижу позицию сначала бизнес потом футбол. Барса сможет все это пережит и окрепнуть, но надо вернуться в реальность, условно на землю и заниматься бизнесом…финансовые рычаги конечно были нужны и обусловлены той ситуации в которой был клуб…он помог клубы встряхнуться , теперь надо этом фундаменте нужно держать клуб 2-3 сезона и не ждать чуда .
Барселона была , есть и будет бороться за все кубки .
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Ответ ljolik888
Ты ещё слишком молод для философии. Ум приходит с годами , надеюсь у тебя получится !
Я озвучил всего лишь известные вещи, причём здесь какая-то "философия"? И не любятелям бчк говорить об уме, у вас с уровнем iq в основной массе большие проблемы.
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