Лапорта хочет, чтобы Хави остался в «Барсе»: «Я спрашивал, не передумает ли он. Посоветовал ему расслабиться»
Жоан Лапорта хочет, чтобы Хави не покидал пост главного тренера «Барселоны» летом.
- Вы бы хотели, чтобы Хави остался?
– Да, и он уже знает об этом. Я спрашивал у него, не передумает ли он, но я видел, как на его лице отражалось то колоссальное давление, что он испытывал. Поэтому я посоветовал ему расслабиться, раз он так реагирует.
Посмотрим. Не нужно на нас давить, тем более на данный момент такой ход [с объявлением об уходе] сработал.
- То есть вы не исключаете, что попросите его остаться?
– Это будет зависеть от итогов сезона, он уже знает об этом. И он хочет добиться успеха, – сказал президент «Барселоны».
После 29 туров каталонцы занимают 2-е место в Ла Лиге, отставая от «Реала» на 8 очков. В 1/4 финала Лиги чемпионов «блауграна» сыграет с «ПСЖ».
никто из тех кого сватали на его место не сможет выдержать это давление и повторить даже близко ту работу что он делает с воспитанниками академии и по сути маленькими детьми
Находясь в жесточайшем финансовом кризисе
Понимаю что все зависит от результатов
Но уже сейчас стоит сказать спасибо Хави
И я бы лично хотел что бы он остался и ему купили хорошего опорника
Плюс есть какие-то большие звезды и дядя поигравшие и бравшие кубки ….хороший симбиоз, и такой сембиоз пока работает под Хави, справится ли новый? Не понятно, но мы понимаем что новый тренер какой бы он не был, он будет строить все по своему, с новыми людьми…это очень дорого и почти невозможно для сегодняшней Барсы и ее раздутыми амбициями….надо заканчивать стройку по сути главного актива клуба Ноу Камп, главное конечно после академии, но и начать заниматься и академией ( там тоже нужно начинать менять и реформировать некоторые моменты пока все работают)….и потом уже строить новую команду, сегодняшня Барса с Хави кажется идеальным вариантом на сегодня, лучше не передумаешь …надо держать этот курс и не ждать чуда по скрепам эпохи Месси, команда не может и не должна выдавать то чего давно нет в клубе …сейчас приоритет как организации должны быть такими : 1.Завершение стройки 2.Строгий Фин.учет 3. Работа с новыми спонсорами по контрактам 4. Закрывать дорогие контракты с ветеранами и звездами и не раздувать новые с новыми лидерами ….а потом уже футбол ….сначала футбол потом деньги в Барсе работать не будет, мы не Челси, Сити, МЮ и другие супер частные клубы…блин, есть супер пример Реала который сначала строит бизнес , реализует реальные проекты и потом уже футбол идет автоматом ( крутые скауты, трансферы и хорошие контракты на удобных условия для клуба )
Вот сейчас сольют пару матчей и снова местные эксперты будут гнать его в шею ))
Барса сможет все это пережит и окрепнуть, но надо вернуться в реальность, условно на землю и заниматься бизнесом…финансовые рычаги конечно были нужны и обусловлены той ситуации в которой был клуб…он помог клубы встряхнуться , теперь надо этом фундаменте нужно держать клуб 2-3 сезона и не ждать чуда .