Лапорта хочет, чтобы Хави остался в «Барсе»: «Я спрашивал, не передумает ли он. Посоветовал ему расслабиться» 

Жоан Лапорта хочет, чтобы Хави не покидал пост главного тренера «Барселоны» летом.

- Вы бы хотели, чтобы остался?

– Да, и он уже знает об этом. Я спрашивал у него, не передумает ли он, но я видел, как на его лице отражалось то колоссальное давление, что он испытывал. Поэтому я посоветовал ему расслабиться, раз он так реагирует.

Посмотрим. Не нужно на нас давить, тем более на данный момент такой ход [с объявлением об уходе] сработал.

- То есть вы не исключаете, что попросите его остаться?

– Это будет зависеть от итогов сезона, он уже знает об этом. И он хочет добиться успеха, – сказал президент «Барселоны».

После 29 туров каталонцы занимают 2-е место в Ла Лиге, отставая от «Реала» на 8 очков. В 1/4 финала Лиги чемпионов «блауграна» сыграет с «ПСЖ».