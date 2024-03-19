Лапорта попробует убедить Хави остаться еще на год, если «Барселона» пройдет «ПСЖ» в ЛЧ

«Барселона» приостановила работу по поиску нового главного тренера из-за Хави.

По сведениям Diario Sport, спортивный директор клуба Деку составил список из 3-4 кандидатов, но пока не переходил к решающей стадии в виде собеседований – и в ближайшие недели делать этого не будет, несмотря на то, что в «блаугране» собирались решить вопрос с тренером до конца марта.

Если каталонцы выйдут в полуфинал чемпионов, президент попытается убедить остаться еще на год. Если нет – Деку продолжит поставленную на паузу работу.

В четвертьфинале « » встретится с « ».