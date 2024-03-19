Лапорта попробует убедить Хави остаться еще на год, если «Барселона» пройдет «ПСЖ» в ЛЧ
«Барселона» приостановила работу по поиску нового главного тренера из-за Хави.
По сведениям Diario Sport, спортивный директор клуба Деку составил список из 3-4 кандидатов, но пока не переходил к решающей стадии в виде собеседований – и в ближайшие недели делать этого не будет, несмотря на то, что в «блаугране» собирались решить вопрос с тренером до конца марта.
Если каталонцы выйдут в полуфинал Лиги чемпионов, президент Жоау Лапорта попытается убедить Хави остаться еще на год. Если нет – Деку продолжит поставленную на паузу работу.
Через месяц снова гнать будете
Или растить новое поколение звёздных игроков и звёздного тренера для больших побед в будущем, или искать средства для побед здесь и сейчас.
Когда не большинство, а самые шумные призывали уволить Хави, который принял разбалансированную команду, и начал развивать молодёжь ,он только подливал масла в огонь своими неоднозначными комментариями. Теперь опять нос по ветру, как обычный приспособленец.
По сути использовал Хави как беспроигрышный вариант для борьбы за пост.
Состав у Барсы стоит ~900 млн евро, это 8-9 место в мире. Так что не рассказывай тут про слабых игроков. Сильный тренер сделает конфетку из этого состава
Энрике ещё больше, чем Хави, подвинут на владении. Барселона получит возможность проводить быстрые атаки. А это у команды Хави хорошо получается.
Если бы Барселона попала на команду, которая готова контратаковать (допустим, на Баварию), тогда были бы большие проблемы. А так всё наоборот.
Ну а Мбаппе, конечно, опасен, сейчас в хорошей форме.