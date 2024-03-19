Лапорта попробует убедить Хави остаться еще на год, если «Барселона» пройдет «ПСЖ» в ЛЧ

Теги ПСЖ Барселона Хави Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

«Барселона» приостановила работу по поиску нового главного тренера из-за Хави.

По сведениям Diario Sport, спортивный директор клуба Деку составил список из 3-4 кандидатов, но пока не переходил к решающей стадии в виде собеседований – и в ближайшие недели делать этого не будет, несмотря на то, что в «блаугране» собирались решить вопрос с тренером до конца марта.

Если каталонцы выйдут в полуфинал Лиги чемпионов, президент Жоау Лапорта попытается убедить Хави остаться еще на год. Если нет – Деку продолжит поставленную на паузу работу.

В четвертьфинале «Барселона» встретится с «ПСЖ».

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеми силами надо постараться переубедить Хави…
+42
-11
+31
Ответ Отец Абду
Самый лучший вариант для Барсы: убедить Хави остаться ещё на год и в 2025 году позвать Клоппа
Клопп, мне кажется, не пойдёт в это месиво ожиданий и ДНК клуба. Он понимает, в отличие от этих всех любителей лозунгов, что ни одним ДНК победы не берутся.
+39
-10
+29
Самый лучший вариант для Барсы: убедить Хави остаться ещё на год и в 2025 году позвать Клоппа
+37
-20
+17
Ответ Народный Мститель
Всеми силами надо постараться переубедить Хави…
Несколько побед над аутсайдерами, слабейшим Наполи и уставшим Атлетико - оставайся Хави

Через месяц снова гнать будете
+31
-17
+14
Лучше уйти…Хави все доказал, работать в таком бардаке почти на всех фронтах и добиваться результата это шикарная строчка в резюме тренера .
+10
-1
+9
А Лапорта сам может исполнить пожелания Хави? То есть купить нормального опорника, а не Ромеу всяких. После Бускетса в центре полнейшая дыра, а нормального опорника нету, что даже Кристенсена приходится ставить туда.
+5
0
+5
Щас ПСЖ проиграют и все снова будут полевать всеми какашками Хави. Пройдут ПСЖ, но потом всем дальше проиграет Барса и снова все начнут обсирать Хави. Так что Хави лучше не соглашайся!))
+7
-3
+4
Какой то детский подход - пройдет, не пройдет. А если они пенальти будут бить? Последний пеналь - и от этого зависит вектор развития клуба. Забьют - новый тренер, новые подходы. Не забьют - играем по старому. Дилетантизм.
+3
0
+3
тогда Хави станет похож на Гвардиолу (облысеет)
+4
-1
+3
Ответ Леван Сиукаев
а если выйдут из кризиса, и выиграют крупный турнир,тогда нахер ещё Барсе новый тренер?
Я и говорю, что дело не в тренере, а в кризисе клуба, который не может залатать дыры на позициях, к тому-же каждый матч теряет основных игроков состава
+2
0
+2
Ответ Leo_GOAT
Да никто из статусных тренеров не пойдёт в клуб, который покупает сбитых игроков и половина из которых 20 лет, никому не хочется терять репутацию, да и время на перестройку клуба из говна и палок, поэтому тут выбор очевиден, менять нечего, пока не выйдут из кризиса и не выиграют крупный турнир
а если выйдут из кризиса, и выиграют крупный турнир,тогда нахер ещё Барсе новый тренер?
+2
0
+2
а говорили у Хави нет рисунка игры, она есть, просто проходной двор в обороне из-за бесконечных травм скрыл как водопад скрывает тунель с сокровищами)
+3
-2
+1
Ответ kaka10
Несколько побед над аутсайдерами, слабейшим Наполи и уставшим Атлетико - оставайся Хави Через месяц снова гнать будете
А сама Барса что какая-то супертоповая, чтоб на изи со всеми ними справляться? Играют малолетки, причем с минимальной ротацией, это нормальный уровень от Хави. Другой вопрос - это неадекватные ожидания фанов Барсы, которые думают, что они должны играть на уровне тех же Реала или шити, где на каждой позиции одни из лучших в мире.
+1
0
+1
Именно Лапорта главный виновник давления на команду. Вместо того, чтобы взять один курс и взять за это ответственность, он перекладывает давление на Хави и команду
Или растить новое поколение звёздных игроков и звёздного тренера для больших побед в будущем, или искать средства для побед здесь и сейчас.
Когда не большинство, а самые шумные призывали уволить Хави, который принял разбалансированную команду, и начал развивать молодёжь ,он только подливал масла в огонь своими неоднозначными комментариями. Теперь опять нос по ветру, как обычный приспособленец.
По сути использовал Хави как беспроигрышный вариант для борьбы за пост.
+1
0
+1
Если Хави справится с концовкой сезона, то, мне кажется, это будет огромный рост для его тренерской деятельности и в общем рост для психологии. Есть сомнения большие, увы, но надежда умирает последней. Если все же получится, то ему явно нужно остаться. Но пока уж слишком скептически отношусь к этим фантазиям.
+2
-1
+1
Ответ kaka10
Несколько побед над аутсайдерами, слабейшим Наполи и уставшим Атлетико - оставайся Хави Через месяц снова гнать будете
Ок
+2
-1
+1
Ну для начала тогда Лапорте стоит уволить Деку. Тогда шансы на продолжение работы с Хави резко повысятся.
+1
0
+1
Ну давай Хави оставайся, ну погрячился, с кем не бывает
+3
-2
+1
Хави нужно в Баварию
+3
-2
+1
Ответ Emma Nevskaia
Клопп сказал,что устал,зачем ему болото Барселоны, тогда легче остаться в Ливерпуле
Я именно в Барселоне жду его. Пару раз игроков Ливерпуля привёз в Барселону чтобы они посмотрели матч Барсы. Не знаю кому как но у меня такая ощущения что он придёт в Барселону если поступит предложение
0
0
0
Ответ Bunyod Turgunov
Я именно в Барселоне жду его. Пару раз игроков Ливерпуля привёз в Барселону чтобы они посмотрели матч Барсы. Не знаю кому как но у меня такая ощущения что он придёт в Барселону если поступит предложение
надеюсь это никогда не произойдет)
0
0
0
Ответ kaka10
Несколько побед над аутсайдерами, слабейшим Наполи и уставшим Атлетико - оставайся Хави Через месяц снова гнать будете
Атлетико от чего устал? Против Барсы вышло два полевых игрока, которые провели больше 90 минут против Интера, Лльоренте и Витцель. 3 дня отдыха было у АТМ.
+2
-2
0
Ответ Антоша Спирин
Какой то детский подход - пройдет, не пройдет. А если они пенальти будут бить? Последний пеналь - и от этого зависит вектор развития клуба. Забьют - новый тренер, новые подходы. Не забьют - играем по старому. Дилетантизм.
+++++ Барсу погубят не тренеры, а вот такие горе-управленцы
0
0
0
Ответ kaka10
Несколько побед над аутсайдерами, слабейшим Наполи и уставшим Атлетико - оставайся Хави Через месяц снова гнать будете
норм фаны барсы на него никогда не гнали
0
0
0
Ответ Эден Азаров
А сама Барса что какая-то супертоповая, чтоб на изи со всеми ними справляться? Играют малолетки, причем с минимальной ротацией, это нормальный уровень от Хави. Другой вопрос - это неадекватные ожидания фанов Барсы, которые думают, что они должны играть на уровне тех же Реала или шити, где на каждой позиции одни из лучших в мире.
Почему вы все делаете вид, что Хави не говорил о борьбе за все трофеи, победу в ЛЧ, тяжёлой футболке и красивой игре? Неадекватные ожидания фанатов возникают от неадекватных интервью тренера.

Состав у Барсы стоит ~900 млн евро, это 8-9 место в мире. Так что не рассказывай тут про слабых игроков. Сильный тренер сделает конфетку из этого состава
0
0
0
Ответ Сергей Иванов
А ПСЖ все же пройдёт Барселону ☝️
Или не пройдет. Черепашка конечно лучше Осимхена, но с ним тоже можно справиться
+1
-1
0
Ответ Alexander Sragovich
Или не пройдет. Черепашка конечно лучше Осимхена, но с ним тоже можно справиться
Дело не в Мбаппе. ПСЖ Энрике будет удобной мишенью для Барселоны.
Энрике ещё больше, чем Хави, подвинут на владении. Барселона получит возможность проводить быстрые атаки. А это у команды Хави хорошо получается.
Если бы Барселона попала на команду, которая готова контратаковать (допустим, на Баварию), тогда были бы большие проблемы. А так всё наоборот.
Ну а Мбаппе, конечно, опасен, сейчас в хорошей форме.
0
0
0
Ответ Антоша Спирин
Какой то детский подход - пройдет, не пройдет. А если они пенальти будут бить? Последний пеналь - и от этого зависит вектор развития клуба. Забьют - новый тренер, новые подходы. Не забьют - играем по старому. Дилетантизм.
ну ты смотри на источник, у них очень много таких выдуманных оборотов
0
0
0
Ответ Bunyod Turgunov
Клопп как раз идёт за такими вызовами. Боруссия и Ливерпуль находились в болоте до Клоппа а после ухода он оставляет топ клуб.
Клопп сказал,что устал,зачем ему болото Барселоны, тогда легче остаться в Ливерпуле
0
0
0
Ответ Отец Абду
Самый лучший вариант для Барсы: убедить Хави остаться ещё на год и в 2025 году позвать Клоппа
Тоже очень хочу чтобы Клопп Барсу возглавил. Но там не факт, что время дадут. В Ливерпуле не сразу все получилось.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий