Хави о Лапорте: «Лучший президент в истории «Барсы», он на полпути к чему-то великому. Если кто-то способен вывести «Барсу» из нынешней ситуации, то это он»

Хави высоко оценил работу Жоана Лапорты на посту президента «Барселоны».

«Изнутри я вижу очень позитивную картину. Думаю, президент пришел в очень сложное для клуба время с точки зрения финансов, институциональной и спортивной составляющей... Я считаю, что он проделывает отличную работу. Я уже говорил, что он на полпути к тому, чтобы совершить нечто великое.

По-моему, Лапорта – лучший президент в истории «Барселоны», и он должен доказать это снова. Он лидер, он высококвалифицирован и позитивен... Если и есть кто-то, кто способен вывести «Барсу» из этой ситуации, то это именно Лапорта», – сказал главный тренер «Барселоны».

Лапорта о 3 годах во главе «Барсы»: «Клуб на верном пути, он силен. С нашими вводными любая компания начала бы банкротство. Теперь ситуация исправлена»