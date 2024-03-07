Хави о Лапорте: «Лучший президент в истории «Барсы», он на полпути к чему-то великому. Если кто-то способен вывести «Барсу» из нынешней ситуации, то это он»
Хави высоко оценил работу Жоана Лапорты на посту президента «Барселоны».
«Изнутри я вижу очень позитивную картину. Думаю, президент пришел в очень сложное для клуба время с точки зрения финансов, институциональной и спортивной составляющей... Я считаю, что он проделывает отличную работу. Я уже говорил, что он на полпути к тому, чтобы совершить нечто великое.
По-моему, Лапорта – лучший президент в истории «Барселоны», и он должен доказать это снова. Он лидер, он высококвалифицирован и позитивен... Если и есть кто-то, кто способен вывести «Барсу» из этой ситуации, то это именно Лапорта», – сказал главный тренер «Барселоны».
Лапорта о 3 годах во главе «Барсы»: «Клуб на верном пути, он силен. С нашими вводными любая компания начала бы банкротство. Теперь ситуация исправлена»
«Я засуну свою ногу так далеко тебе в зад, что влага на моём сапоге утолит твою жажду!»
Каждый барсоман думал, что он мессия (да)
Каждый барсоман знал, что он моложе
Думал, что с этим быстрей и умнее (так, так)
Не каждого упыря видно по роже, и, знаешь, похоже
Ты серьёзно хранишь свои кропали в банке? (серьёзно?)
В моей банке АК, баблгам, лимон, амнезия
Я видел: "Москва уносила", слышал: "Москва — не Россия"
О каких доходах ты говоришь???
Если бы МС хотел его то они бы подписали его бесплатно, но почему то кроме ПСЖ он никому был не нужен в Европе.