Хави о Лапорте: «Лучший президент в истории «Барсы», он на полпути к чему-то великому. Если кто-то способен вывести «Барсу» из нынешней ситуации, то это он»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави высоко оценил работу Жоана Лапорты на посту президента «Барселоны».

«Изнутри я вижу очень позитивную картину. Думаю, президент пришел в очень сложное для клуба время с точки зрения финансов, институциональной и спортивной составляющей... Я считаю, что он проделывает отличную работу. Я уже говорил, что он на полпути к тому, чтобы совершить нечто великое.

По-моему, Лапорта – лучший президент в истории «Барселоны», и он должен доказать это снова. Он лидер, он высококвалифицирован и позитивен... Если и есть кто-то, кто способен вывести «Барсу» из этой ситуации, то это именно Лапорта», – сказал главный тренер «Барселоны».

Лапорта о 3 годах во главе «Барсы»: «Клуб на верном пути, он силен. С нашими вводными любая компания начала бы банкротство. Теперь ситуация исправлена»

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39 комментариев
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Ответ sintenced
Тут нужен мем с гусем: а кто загнал ее в нынешнюю ситуацию? Кто загнал, я спрашиваю!
Э-э... Бартомеу. Разве нет?
+27
-10
+17
Ответ Lionel Andres Messi 10
Э-э... Бартомеу. Разве нет?
Если копать глубже, то это персонаж из твоего ника
+25
-9
+16
Почему он только сейчас начала напоминать мне Швондера?)😂😂
+15
-1
+14
Хави настолько глубоко лижет начальственную задницу, что дотронулся языком до зубов Лапорты
+21
-9
+12
Тут нужен мем с гусем: а кто загнал ее в нынешнюю ситуацию? Кто загнал, я спрашиваю!
+13
-6
+7
Ответ Egobrain
Хави настолько глубоко лижет начальственную задницу, что дотронулся языком до зубов Лапорты
Не по теме, но напомнило из «Майора Пэйна»:
«Я засуну свою ногу так далеко тебе в зад, что влага на моём сапоге утолит твою жажду!»
+3
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+3
Хави, это просто смешно читать уже.
+3
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+3
Ответ Vlad Zhadejko
Не совсем, Месси пусть и получал огромные деньги, но и доход приносил огромный. Если бы его было невыгодно удерживать, его бы продали в Сити или ПСЖ ещё лет пять назад (ходили слухи, что там сумма вообще до 400 миллионов доходила).
В Сити его Пеп не захотел
+2
0
+2
Ответ Alex Gelaev
а ты мне напомнил элтона джона
Тебе салам алейкум без анестезии (да)
Каждый барсоман думал, что он мессия (да)
Каждый барсоман знал, что он моложе
Думал, что с этим быстрей и умнее (так, так)
Не каждого упыря видно по роже, и, знаешь, похоже
Ты серьёзно хранишь свои кропали в банке? (серьёзно?)
В моей банке АК, баблгам, лимон, амнезия
Я видел: "Москва уносила", слышал: "Москва — не Россия"
+1
0
+1
Ответ Lionel Andres Messi 10
Э-э... Бартомеу. Разве нет?
Как же удобно барсикам, всегда есть кто-то крайний:) раньше был Король Испании, потом Перес и Рамос, теперь Бартомеу
+4
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+1
Ответ vk5w6rqvxx
Как же удобно барсикам, всегда есть кто-то крайний:) раньше был Король Испании, потом Перес и Рамос, теперь Бартомеу
Так это у всех так
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Ответ Egobrain
Хави настолько глубоко лижет начальственную задницу, что дотронулся языком до зубов Лапорты
Анчелотта если бы такое сказал - Лиза начальству? Лапорта объективно лучший президент Барсы в истории
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Ответ Egobrain
Хави настолько глубоко лижет начальственную задницу, что дотронулся языком до зубов Лапорты
У Хави не может быть собственного мнения? Тем более Лапорта потихоньку вытаскивает Барсу из кризиса.
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Ответ Vlad Zhadejko
Не совсем, Месси пусть и получал огромные деньги, но и доход приносил огромный. Если бы его было невыгодно удерживать, его бы продали в Сити или ПСЖ ещё лет пять назад (ходили слухи, что там сумма вообще до 400 миллионов доходила).
какой доход прсле ухода Неймара, Хави и Иниесты Барса сливала один ЛЧ за другим??
О каких доходах ты говоришь???

Если бы МС хотел его то они бы подписали его бесплатно, но почему то кроме ПСЖ он никому был не нужен в Европе.
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Э-э... Бартомеу. Разве нет?
если бартомеу то и месси тогда)
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Ответ sintenced
Тут нужен мем с гусем: а кто загнал ее в нынешнюю ситуацию? Кто загнал, я спрашиваю!
🤣🤣🤣
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Был бы лучшим , если бы забыл на год другой про собственное эго и в поисках трофеев покупал бы лишь бы каких игроков , живя сегодняшним днем и совсем не думая о будущем .Можно играть молодежью и развивать ее , по тихоньку вылазить из долгов и тогда уже строит команду
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Ответ Дэннис Молинарев
Когда что то пошло не так и остается только лизать
по себе судишь!?
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На пол пути к чему то великому? К сегунде штоли
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Кто ему платит ЗП, тот и будет лучшим для него.
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Ну если и это не сработает...
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