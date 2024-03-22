Лапорта верит в победу «Барсы» в Ла Лиге и ЛЧ: «Это не фантазия. Дайте нам работать и мечтать»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» нацелена на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

– Как вы? В таком же порядке, как «Барса»?

– Я в порядке, очень воодушевлен, полон надежд. Очень интенсивно работаю, чтобы достичь целей, поставленных на этот год, а это непросто. Я говорю о спортивных целях. Это не фантазия. Думаю, сегодня мы можем сказать, что весь этот путь, которым шла команда, позволяет нам мечтать, как сказал тренер. Это фантазия, которая стала реальностью.

– Речь о шансах на победу в Ла Лиге?

– Да, конечно. На победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

– Вы ожидали этого на старте сезона?

– Да.

– Вы один из немногих, кто в это верил.

– Ну, я не единственный. Верили многие. Считаю, в это нужно было верить. В футболе нужно верить в свои возможности, в то, что работа, которую вы выполняете, принесет плоды. Прошу тех, кто не верит, тех, кто напуган, ведь иногда возможность побеждать – это головокружительно, тех, кто ждет катастрофы, тех, кто не заинтересован в наших победах, отойти в сторону и сохранять спокойствие. Я очень уважаю каждого из этих людей, но пусть они дадут нам работать и мечтать, потому что это футбол, и любому клубу масштаба «Барселоны» очень сложно реализовать все цели. Здесь нет ничего простого. Нужно работать.

Никогда нельзя выбрасывать полотенце. Вы знаете: наш клуб всегда борется до конца во всех турнирах, в которых участвует. Это часть нашей сущности. К счастью, уровень требований таков, что нам не позволено сдаваться в середине сезона.

Все, кто уже давно в футболе, знают, как долго длится сезон. Наша команда только формировалась, мы объединили молодежь с большим настоящим, но, прежде всего, с прекрасным будущим. Это дает клубу уверенность в будущем. Всем нужно время на взросление. Деку хорошо поработал над созданием команды, а Хави мастерски ею руководит. Так что прошу всех, кто не верит, позволить нам работать и мечтать, – сказал президент «Барселоны».

Каталонский клуб занимает 2-е место в таблице Ла Лиги, отставание от лидирующего «Реала» – 8 очков.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит встретиться с «ПСЖ».

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33 комментария
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
После последнего свещенного требла, Реал успел аж 4 ЛЧ взять
+15
0
+15
Ответ Классный руководитель
Реальность полуфинал ЛЧ и второе место
Почему полуфинал? Типо ПСЖ будет пройти легче, чем Атлетико или Боруссию? Тут либо вылет в 1/4, либо финал ЛЧ. Вылететь от Атлетико (после последней победы) или Боруссии в полуфинале – это будет, конечно, очень эпично, но маловероятно
+16
-2
+14
Это не фантазия... Дайте нам мечтать 😂
+13
0
+13
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Свещенных? 5 класс?
+13
-2
+11
он еще и в отсутствие финансовых проблем верит
+11
0
+11
опять этот чел популизмом занялся, как только результаты вверх пошли. никакой ла лиги и лч барсе не светит. псж спокойно пройдет эту барселону, черепаха еще заранее мадридским наследием займется - сунет по двушке в обоих матчах
+11
-3
+8
Ответ Probleskovy
Вы матч Атлиьико с Интером смотрели? От Барсы в еее текущем состоянии матрасники просто вытрут ноги. Это же кубковый вариант, задкшат.
Так перед каждыми последними 5 матчами говорили, и чет не увидели мы как Атлетико вытирает ноги об Барсу
+6
-1
+5
Это наркотики
+4
-2
+2
Ответ SPAIN 2010
После последнего свещенного требла, Реал успел аж 4 ЛЧ взять
😂 о чем им только мечтать.
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Ответ Никита Смолов
Шутка уровня 5 «Б»
Специально под тебя писали получается, радуйся )
+1
0
+1
Уже занёс "негрейре" в УЕФА?
+8
-7
+1
Ответ Probleskovy
Вы матч Атлиьико с Интером смотрели? От Барсы в еее текущем состоянии матрасники просто вытрут ноги. Это же кубковый вариант, задкшат.
В последнем матче почему-то не вытерли, скорее даже наоборот
+1
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+1
Ответ Diduev
Больной Негрейра не работает вообще сейчас, даже когда работал, то с УЕФА дел не имел. Не удалась твоя дерьмовая недошутка
"Чудак" что пишет комментарии не подумав, обрати внимание на кавычки, это подразумевает что негрейра не настоящий, а очередной продажный чинуша в УЕФА, что работает с судьями.
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Ответ slow focus
опять этот чел популизмом занялся, как только результаты вверх пошли. никакой ла лиги и лч барсе не светит. псж спокойно пройдет эту барселону, черепаха еще заранее мадридским наследием займется - сунет по двушке в обоих матчах
Дай ему помечтать , как и местным юзерам
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Ответ SPAIN 2010
После последнего свещенного требла, Реал успел аж 4 ЛЧ взять
Взять то взял, но сильнейшим не был, так как в чемпионате Испании барса была победителем
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Ответ Растиньяк
Это наркотики
как солнышко
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Реальность полуфинал ЛЧ и второе место
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Ответ Probleskovy
Вы матч Атлиьико с Интером смотрели? От Барсы в еее текущем состоянии матрасники просто вытрут ноги. Это же кубковый вариант, задкшат.
А вы сами видели кто кого в матче Атлетико Барселона
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Ответ Классный руководитель
Реальность полуфинал ЛЧ и второе место
Оптимистично!
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Ответ Probleskovy
Вы матч Атлиьико с Интером смотрели? От Барсы в еее текущем состоянии матрасники просто вытрут ноги. Это же кубковый вариант, задкшат.
Л - логика 😅
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Фантазер - ты меня называла, Барса тебе - вовсе не пара...
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Фантазер
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Верить и мечтать, кажется это разные понятия.
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Лапорта и должен первым верить в свой проект - в свой Клуб, как Президент Барселоны, а Хави с Барсой должен пройти ПСЖ - чтобы оправдать надежды и мечты всех кулес Барселоны
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Правильно лучше мечтать чем языком чесать
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Пусть верит, главное без популистских высказываний
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