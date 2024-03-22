Лапорта верит в победу «Барсы» в Ла Лиге и ЛЧ: «Это не фантазия. Дайте нам работать и мечтать»

Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» нацелена на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

– Как вы? В таком же порядке, как «Барса»?

– Я в порядке, очень воодушевлен, полон надежд. Очень интенсивно работаю, чтобы достичь целей, поставленных на этот год, а это непросто. Я говорю о спортивных целях. Это не фантазия. Думаю, сегодня мы можем сказать, что весь этот путь, которым шла команда, позволяет нам мечтать, как сказал тренер. Это фантазия, которая стала реальностью.

– Речь о шансах на победу в ?

– Да, конечно. На победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

– Вы ожидали этого на старте сезона?

– Да.

– Вы один из немногих, кто в это верил.

– Ну, я не единственный. Верили многие. Считаю, в это нужно было верить. В футболе нужно верить в свои возможности, в то, что работа, которую вы выполняете, принесет плоды. Прошу тех, кто не верит, тех, кто напуган, ведь иногда возможность побеждать – это головокружительно, тех, кто ждет катастрофы, тех, кто не заинтересован в наших победах, отойти в сторону и сохранять спокойствие. Я очень уважаю каждого из этих людей, но пусть они дадут нам работать и мечтать, потому что это футбол, и любому клубу масштаба «Барселоны» очень сложно реализовать все цели. Здесь нет ничего простого. Нужно работать.

Никогда нельзя выбрасывать полотенце. Вы знаете: наш клуб всегда борется до конца во всех турнирах, в которых участвует. Это часть нашей сущности. К счастью, уровень требований таков, что нам не позволено сдаваться в середине сезона.

Все, кто уже давно в футболе, знают, как долго длится сезон. Наша команда только формировалась, мы объединили молодежь с большим настоящим, но, прежде всего, с прекрасным будущим. Это дает клубу уверенность в будущем. Всем нужно время на взросление. Деку хорошо поработал над созданием команды, а Хави мастерски ею руководит. Так что прошу всех, кто не верит, позволить нам работать и мечтать, – сказал президент «Барселоны».

Каталонский клуб занимает 2-е место в таблице Ла Лиги, отставание от лидирующего «Реала» – 8 очков.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит встретиться с «ПСЖ».