Генсек РФС о Fan ID: «Я испытывал дискомфорт от ненормативной лексики, почему моя дочь должна это слушать? Государство де-факто заставило клубы заниматься работой с болельщиками»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении к Fan ID.

«Хочется быть честным. Я всегда испытывал дискомфорт от ненормативной лексики на стадионе. Я сейчас никого не оправдываю, мне правда неуютно.

Мне нравилось, когда фанаты друг друга подкалывали, но оскорбления я не понимал. Почему моя дочь должна это слушать и спрашивать меня, про что кричат? Кричат они, а стыдно мне, короче говоря.

Но, конечно, коллективное пение, флаги, баннеры – это интересная атмосфера, которая важна для футбола, игроков. Многие болельщики приходят на игру, чтобы на это посмотреть. Это красивое действие, акт единения.

Но благодаря системе СИБ [система идентификации болельщика] государство де-факто заставило клубы заниматься проблематикой работы с болельщиками, мотивировать их приходить на стадион.

В 2018 году у меня был разговор с очень высокопоставленным губернатором. Через общих товарищей он задавал мне вопрос: «Что делать с футболом?» На начальном этапе, кстати, там все неплохо получилось. Сейчас нет суперрезультатов, но тем не менее.

Так вот я ему тогда ответил: «Вы всегда все пытаетесь идти от того, сколько вам денег нужно. Каких найти спонсоров и так далее. Возьмите отчет правительства, который подготовлен в рамках наследия чемпионата мира. Если вы свой стадион обнаружили не в числе лидеров по заработку от билетов, то вызовите ответственного за это и поставьте задачу зарабатывать как лидеры».

Работать надо с болельщиками. От посещаемости и спонсоры подтянутся», – сказал .