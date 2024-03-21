Генсек РФС о Fan ID: «Я испытывал дискомфорт от ненормативной лексики, почему моя дочь должна это слушать? Государство де-факто заставило клубы заниматься работой с болельщиками»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении к Fan ID.

«Хочется быть честным. Я всегда испытывал дискомфорт от ненормативной лексики на стадионе. Я сейчас никого не оправдываю, мне правда неуютно.

Мне нравилось, когда фанаты друг друга подкалывали, но оскорбления я не понимал. Почему моя дочь должна это слушать и спрашивать меня, про что кричат? Кричат они, а стыдно мне, короче говоря.

Но, конечно, коллективное пение, флаги, баннеры – это интересная атмосфера, которая важна для футбола, игроков. Многие болельщики приходят на игру, чтобы на это посмотреть. Это красивое действие, акт единения.

Но благодаря системе СИБ [система идентификации болельщика] государство де-факто заставило клубы заниматься проблематикой работы с болельщиками, мотивировать их приходить на стадион.

В 2018 году у меня был разговор с очень высокопоставленным губернатором. Через общих товарищей он задавал мне вопрос: «Что делать с футболом?» На начальном этапе, кстати, там все неплохо получилось. Сейчас нет суперрезультатов, но тем не менее.

Так вот я ему тогда ответил: «Вы всегда все пытаетесь идти от того, сколько вам денег нужно. Каких найти спонсоров и так далее. Возьмите отчет правительства, который подготовлен в рамках наследия чемпионата мира. Если вы свой стадион обнаружили не в числе лидеров по заработку от билетов, то вызовите ответственного за это и поставьте задачу зарабатывать как лидеры».

Работать надо с болельщиками. От посещаемости и спонсоры подтянутся», – сказал Митрофанов.

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104 комментария
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С пустыми трибунами слышен весь мат футболистов и тренеров на поле
+303
-3
+300
На центральных секторах Кузьмичи как матерились, так и матерятся. А фанатки матерились только в матчах с принципиальными соперниками и если не знать что они кричат, то ты и не поймёшь, что там матершина.
+98
-4
+94
Ответ Анюточка Колыханова
С пустыми трибунами слышен весь мат футболистов и тренеров на поле
Надо ввести спортсменid
+77
-1
+76
Сейчас видимо никто не матерится нигде, где бывает его дочь
+73
-1
+72
Можно подумать, что получив Fan ID, человек забывает матерные слова
+57
-1
+56
теперь по 15-20 тысяч человек не может приходить на стадионы и после не лёгкой трудовой недели и выплеснуть свои эмоции и поддержать любимые клубы из за неудобства дочери гэнсека РФС так и запишем
+48
-3
+45
Ответ dedmaker
Надо ввести спортсменid
а в качестве ответного жеста - разрешить им пить пиво, во время игры!
+40
-1
+39
В школе введите фан айди-там дети матом ругаются,скоро твою дочь научат.
+37
0
+37
Эх, мне бы его проблемы…
+34
0
+34
Ответ Раиль Хафизов
Сейчас видимо никто не матерится нигде, где бывает его дочь
Мне идёт пятый десяток, я достаточно циничен, но когда захожу на территорию школы своей дочери, то испытываю культурный шок. На стадионах не матерятся и не матерились так, как школьники матерятся с ПЕРВОГО класса.
+31
0
+31
ну да, ненормативная лексика уйдёт резко со стадионов потому что фанайди
л - логика
+27
-2
+25
Старина,ты хоть раз заходил или проходил мимо школы.Там уровень ненормативной лексики такой что иногда даже черпаешь для себя что-то новое
+26
-1
+25
Ответ Илья Савчук
Так и вижу, как его дочка сидит на секторе с активными болельщиками, а не в vip ложе и слушает мат.
так в вип-ложе и матерились, наверное))
+20
0
+20
Так и вижу, как его дочка сидит на секторе с активными болельщиками, а не в vip ложе и слушает мат.
+18
-1
+17
Как он и его дочь в туалет ходят, там чудовищные вещи творятся.
+13
0
+13
Генсек РФС, ты еще послушай не про футбол на стадионе, а мнения о твоей работе и прочих бесполезных чинуш. Дискомфортно, надеюсь, тоже будет.
+11
0
+11
а я испытываю дискомфорт от того что вот такие деятели сидят в РФС
+12
-2
+10
Ответ molot p
ну да, ненормативная лексика уйдёт резко со стадионов потому что фанайди л - логика
уйдут болельщики - уйдёт и вся лексика, хоть нормативная, хоть нет
+10
-1
+9
и где эти самые болельщики, с которыми "государство заставило клубы заниматься работой"? почему они не пришли на стадионы?
+7
0
+7
Так не выражался бы при дочери.
+9
-2
+7
Почему в Кубке России нет фан-айди и всё нормально?
+10
-3
+7
Только теперь этот мат слышен и по телевизору, потому что с фан айди активные болелы не ходят
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0
+6
Специально, для господина Митрофанова следующей песней на волнах нашего радио Зенит играет Ленинград - Дорожная
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-2
+6
Как же они любят прикрываться детьми где попало. Словно паклей в дырявой лодке.
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+5
Ходил с женой на балет ( без Fan id) когда партнёр не удержал балерину , театралы с галерки , выдохнули : Б###
И наградили смачными театральными эпитетами обоих !
+5
0
+5
Твоя дочь видимо хочет видеть как кузьмичи дешевую мочу пьют на стадионе и дышать перегаром соседей. Лицемер.
+6
-2
+4
Скажите ему, что при полной тишине мат слышен еще лучше
+4
0
+4
Каким образом Fan ID исключает ненормативную лексику? Наличие паспорта не говорит о порядочности и воспитанности его обладателя. Митрофанов карась-идеалист. Рисует картину, которая удобна ему, но не соответствует действительности. Типичный руководитель далёкий от жизни.
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Отличная борьба... Теперь стадионы просто пустуют
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Уверен, что его дочь не хуже матерится.
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