Акинфеев о Fan ID: «Обидно, что на ЦСКА шесть тысяч ходят. Но футболисты не принимают законы, не могу на это повлиять»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия болельщики Чемпионат.com Fan ID Футбол

Игорь Акинфеев с сожалением высказался о снижении посещаемости на матчах ЦСКА.

– Вас засняли около стадиона, где вы фанату грубо посоветовали в ворота встать. Не жалели?

– Нет. Если на поле выходит вся команда, почему я должен слушать грязь? Если хочешь, приезжай на базу, поговори, выскажи точку зрения. Получилось как обычно ― когда все спокойно, камера выключена. Как что начинается – сразу включается.

Сейчас я перестал вообще думать о хейте, не читаю спортивные издания. Когда в регионы приезжаешь играть – тоже такого про себя наслушаешься. Или я люблю вспоминать матч в Порту – гениальный город. Мы там играли году в 2004-м, один чудак с фанатской трибуны «Порту» каким меня только матом не покрывал. Я просто охренел. Причем он сначала орал что-то «Игорь, Игорь!» – а потом понеслось.

– Ну в РПЛ сейчас такого стало меньше благодаря Fan ID. Вам грустно, что нет фанатов?

– Естественно, хочется, чтобы были полные трибуны, чтобы они пели. Но что сделать? Футболисты не принимают законы. Обидно, что ЦСКА только начал собирать по 25 тысяч человек, а сейчас шесть тысяч ходят. К сожалению, сегодня я не могу на это повлиять, – сказал Акинфеев.

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79 комментариев
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Футболисты не принимают законы, но футболисты могут выступать против этого решения и поддержать болельщиков. Раз вы молча всё приняли, так и сидите теперь без болельщиков.
+135
-24
+111
Ответ BertNiKK
Футболисты не принимают законы, но футболисты могут выступать против этого решения и поддержать болельщиков. Раз вы молча всё приняли, так и сидите теперь без болельщиков.
Не тому вы претензию кидаете.
Акинфеев всегда говорил, что «футбол для болельщиков» и с самого начала выступал против Fan ID - https://www.sports.ru/football/1111762747-akinfeev-protiv-fan-id-bolelshhik-dolzhen-byt-na-stadione-puskaj-on-te.html
+70
-8
+62
Ответ Кирилл
Не тому вы претензию кидаете. Акинфеев всегда говорил, что «футбол для болельщиков» и с самого начала выступал против Fan ID - https://www.sports.ru/football/1111762747-akinfeev-protiv-fan-id-bolelshhik-dolzhen-byt-na-stadione-puskaj-on-te.html
Но только эти футболисты становятся доверенными лицами тех, кто эти законы принимает
+56
-7
+49
Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий скрыт
Болельщики с низкой социальной ответственностью с берегов Невы
+37
-6
+31
Футболисты могут например бойкотировать матч, могут сделать какие-то акции против FAN ID даже совместно с болельщиками. Но все послушно рты закрыли, так что нечего и жаловаться теперь.
+41
-12
+29
"Я законов не принимаю (пока). И политикой не интересуюсь". Только в 2012 и 2018 был доверенным лицом сами знаете кого. И бровки хмурит ну совсем как Володин.
+32
-4
+28
Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий скрыт
Знаем как на матчи ходят 😁
+11
-2
+9
И футболисты, конечно же, не медийные личности, которые могли озвучивать и отстаивать свою позицию. А теперь ноют, что на них, видите ли, никто не ходит.
+7
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+6
Ответ BertNiKK
Футболисты не принимают законы, но футболисты могут выступать против этого решения и поддержать болельщиков. Раз вы молча всё приняли, так и сидите теперь без болельщиков.
Да нашим футболистам чем меньше болельщиков тем лучше, не от болельщиков их зарплата зависит. В России на болельщиков уже давно никто не обращает внимание
+6
-1
+5
И нам обидно, Игорян
+6
-2
+4
Ответ Igor Ryabchikov
Футболисты могут например бойкотировать матч, могут сделать какие-то акции против FAN ID даже совместно с болельщиками. Но все послушно рты закрыли, так что нечего и жаловаться теперь.
Как у нас любят советы раздавать, должны были то, должны были это. Обычно такие советчики сами особо никакой активности в подобных инициативах не принимают. Наоборот, от звонка с незнакомого номера тряска начинается.
Без негатива)
+4
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"Я не могу ни на что повлиять" - Доверенное лицо ВВХ.
+5
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+3
Бред , да и только!
Почему на матчи РПЛ по фанайди - а на кубок или хоккей или в водочный магазин без него?!
+3
0
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Зато агитировать за поправки вполне могут
+4
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+2
Но футболисты не принимают законы...
ну так, лобби... хоккеисты, боксёры, лыжники, гимнасты, конькобежцы, фигурокататели... но только не футболисты
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0
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Ну ты же был доверенным лицом, значит все принятые законы тебя должны устраивать.
+6
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К сожалению, сегодня я не могу на это повлиять..
Холопная психология, не может повлиять, пиши письма президенту, говори об этом в интернете, создай команду, как Овечкин, антипутинтим , чтобы отменил закон.
+6
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+2
Ответ Igor Ryabchikov
Футболисты могут например бойкотировать матч, могут сделать какие-то акции против FAN ID даже совместно с болельщиками. Но все послушно рты закрыли, так что нечего и жаловаться теперь.
Футболистам больше делать нечего.
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Ответ Чебурашка от Гены
Я тоже против фануйди, но не до тупого упорства. Не отменили, так что теперь, на игры любимой команды не ходить, не поддерживать. Через неделю оформлю. Уж где только мы не зарегены. В каких только приложениях нет наших данных. Так что, тупое упорство. На зло бабушке уши морозят фанаты.
Кто ссылается на фан-айди, они ходили на стадион совсем для других целей. Футбол был лишь прикрытием.
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Ответ БолельщикСоСтажем
И нам обидно, Игорян
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Ответ Tommy Addams
Знаем как на матчи ходят 😁
Бюджетников согнали
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Ответ Ковид 07.10.52
К сожалению, сегодня я не могу на это повлиять.. Холопная психология, не может повлиять, пиши письма президенту, говори об этом в интернете, создай команду, как Овечкин, антипутинтим , чтобы отменил закон.
Овечкин недоразумение живущее в Америке. Вот пусть Байдену письма пишет.
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Ответ Александр Сачков
А зачем его отменять? Чем мешает Фан ИД?
Тем, что я должен что-то делать, чтобы попасть на стадион на РПЛ, хотя спокойно хожу на кубок и все целы. И так, как на самолет проходишь, всего обыскивают, камеры стоят везде, по лицам определяют кто есть кто, зачем еще одно ущемление свободы .
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Ответ Александр Сачков
А зачем его отменять? Чем мешает Фан ИД?
А зачем он нужен?
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Ответ Кирилл
Не тому вы претензию кидаете. Акинфеев всегда говорил, что «футбол для болельщиков» и с самого начала выступал против Fan ID - https://www.sports.ru/football/1111762747-akinfeev-protiv-fan-id-bolelshhik-dolzhen-byt-na-stadione-puskaj-on-te.html
Как понять выступал? Игорь просто сказал что против? А разве кто то из игроков говорил что он за? Может Акинфеев призывал немедленно отменить закон о фан айди?
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Ответ BertNiKK
Футболисты не принимают законы, но футболисты могут выступать против этого решения и поддержать болельщиков. Раз вы молча всё приняли, так и сидите теперь без болельщиков.
Без болельщиков они спокойно посидят, а вот без денег никак. Игоря все устраивает.
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Если ты зарплата футболистов зависила от числа зрителей, просмотров, то все было бы иначе
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Умыл руки.
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Ответ Кирилл
Не тому вы претензию кидаете. Акинфеев всегда говорил, что «футбол для болельщиков» и с самого начала выступал против Fan ID - https://www.sports.ru/football/1111762747-akinfeev-protiv-fan-id-bolelshhik-dolzhen-byt-na-stadione-puskaj-on-te.html
не увидел, где он против ФанАйди. Что сейчас, что тогда он говорил, что без болельщиков плохо играть.
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Ответ Igor Ryabchikov
Футболисты могут например бойкотировать матч, могут сделать какие-то акции против FAN ID даже совместно с болельщиками. Но все послушно рты закрыли, так что нечего и жаловаться теперь.
Бойкотировать матч? Боже, что за мусор в голове, кто это плюсует ))
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