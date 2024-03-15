Акинфеев о Fan ID: «Обидно, что на ЦСКА шесть тысяч ходят. Но футболисты не принимают законы, не могу на это повлиять»

Игорь Акинфеев с сожалением высказался о снижении посещаемости на матчах ЦСКА.

– Вас засняли около стадиона, где вы фанату грубо посоветовали в ворота встать. Не жалели?

– Нет. Если на поле выходит вся команда, почему я должен слушать грязь? Если хочешь, приезжай на базу, поговори, выскажи точку зрения. Получилось как обычно ― когда все спокойно, камера выключена. Как что начинается – сразу включается.

Сейчас я перестал вообще думать о хейте, не читаю спортивные издания. Когда в регионы приезжаешь играть – тоже такого про себя наслушаешься. Или я люблю вспоминать матч в Порту – гениальный город. Мы там играли году в 2004-м, один чудак с фанатской трибуны «Порту» каким меня только матом не покрывал. Я просто охренел. Причем он сначала орал что-то «Игорь, !» – а потом понеслось.

– Ну в сейчас такого стало меньше благодаря Fan ID. Вам грустно, что нет фанатов?

– Естественно, хочется, чтобы были полные трибуны, чтобы они пели. Но что сделать? Футболисты не принимают законы. Обидно, что только начал собирать по 25 тысяч человек, а сейчас шесть тысяч ходят. К сожалению, сегодня я не могу на это повлиять, – сказал Акинфеев.