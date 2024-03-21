Генсек РФС: «Газпром-Медиа» регулярно прикладывает «Зенит» и его игроков. В чем конфликт интересов?»

Теги Зенит телевидение РФС Газпром Максим Митрофанов Краснодар Матч ТВ Футбол

Генсек РФС высказался о «Газпром-Медиа».

– В сентябре 2022 года «Краснодар» разорвал отношения с «Матч ТВ», после того как корреспондент канала выложил матерящегося на судью Кордобу. Игрока дисквалифицировали на два матча. Как вы считаете, если бы там был нападающий «Зенита», то канал сделал бы то же самое?

– Я не знаю. Мы приходим к тому, что необходим баланс. С одной стороны, нужно, чтобы футболисты были доступны для прессы. И этот посыл к клубам есть. Мы говорим, что болельщики нуждаются в большем количестве контента.

Интересны не только формальные ответы на флеш-интервью или в микст-зоне. Чем берет Медиалига? Своей открытостью и готовностью показать футбол со всех сторон, со всеми эмоциями.

С другой стороны, есть границы, что можно выдавать в эфир. Официальные соревнования от частной тусовки отличаются тем, что мы отвечаем в том числе за нравственность. Нельзя материться, оскорблять соперника, драться. РФС просто обязан на это реагировать.

Если футболист позволяет себе говорить нехорошие вещи про судью, это автоматически подлежит рассмотрению КДК. При этом возможности техники так растут, что скоро с противоположной трибуны можно будет записать разговор футболистов на поле.

– Баланс в плане доступа СМИ – это интересная тема, но вопрос, скорее, про конфликт интересов. Одна компания владеет и вещателем, и клубом.

– В чем конфликт интересов?

– Кордоба был дисквалифицирован на два матча. Если Клаудиньо позволит себе то же самое и не будет дисквалифицирован, потому что корреспондент «Матч ТВ» (сотрудник «Газпром-Медиа») имеет другую задачу, то это влияние на спортивный результат.

– К сожалению, мы здесь начинаем играть в догадки. Сотрудники «Газпром-Медиа» регулярно прикладывают «Зенит» и его игроков. Мы читаем, что там проводят разъяснительные работы и кого-то выгоняют. Да, наверное, «Матч ТВ» может сделать чуть лучше репортаж про «Зенит», но тогда канал начнет терять рейтинги, – заявил Максим Митрофанов.

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63 комментария
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О чем речь? Уже ни раз в прессу вплывали и подтверждались истории, когда из головного Газпрома приходили указания, которые напрямую влияют на редакторскую политику канала. Это и есть конфликт интересов.
+63
-9
+54
Кто, Жора-ипотека что ли прикладывает?)
+34
-1
+33
Ответ schwein
Комментарий скрыт
Действующие комментаторы матч тв недавно подтвержали, что по указке из Газпрома, Санкт-Петербург запрещено называть Питером. Ещё раньше была история, когда из Газпрома прислали список запрещённых неологизмов, там даже слово Чемпионшип было под запретом. Это из того, что сходу вспомнил, обе истории легко гуглятся.
+37
-7
+30
Регулярно прикладываю Зенит и игроков? Когда? Я пропустил эти статьи?
+20
-4
+16
Максим Митрофанов, поработавший в Зените при Газпроме говорит нам о том, что у Газпромовского Зенита и Газпромовского МатчТВ нет нииииикаких конфликтов интересов.
Верим?
+17
-3
+14
"канал начнёт терять рейтинги"
У этого канала рейтинги и без того не бодрые и обеспечены исключительно отсутствием других спортивных вещателей
+11
-2
+9
Максим! Я правильно понимаю, что один и тот же хозяин - это не повод для подозрений в ангажированности?
Извини, но если ты так думаешь, тебя пора увольнять. Ибо хозяин тебя просто не поймёт.
Ну... Или ты нагло врёшь.
+11
-3
+8
Ответ schwein
Хотелось бы услышать, какой клуб РПЛ штамповал бы чемпионства подряд без своего титульного спонсора?
В Москве места намоленные. Там клубы прямо из земли растут, безо всякой материальной поддержки.
+8
-3
+5
Он так и не ответил на вопрос.
+5
-1
+4
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
Хотелось бы услышать, какой клуб РПЛ штамповал бы чемпионства подряд без своего титульного спонсора?
+7
-3
+4
Кстати, а дискву Семаку за козлов не Матч ТВ ли спровоцировал?
+8
-5
+3
Ответ Golfimbyl
Представьте что Кордоба не получил бы дисквал, и возможно Краснодар затащил первый матч с Рубином и Ивича не уволили) но везде мешает ЕСЛи Бы
То есть я правильно понимаю, что проблема не в том, что Кордоба матерился на судью, а в том, что подлый Газпром это снял и опубликовал?
+3
0
+3
Ответ schwein
Это просто восхитительно. Сначала мы говорим про редакционную политику, а в качестве примеров приводит требования к грамотности речи. А почему бы собственно и нет. Запрещают ругаться матом в прямом эфире, значит и Питер запрещают критиковать, очевидно же!
а почему например на матч ТВ можно Ростовчан называть дончанами, хотя дончане - жители Донецка. Это тоже неграмотно, но давайте посмотрим, есть такой запрет?)
+2
0
+2
Ответ Рома Политов
<комплекс принципов и предписаний (преимущественно формальных) Запрет неологизмов это и есть формальное предписание. Окей, отбросим эти примеры. То, что по указке сверху абсолютно все матчи Зенита коментировал Орлов это тоже не вмешательство в редакционную политику?
Окей, допустим что такое указание было.
А что потом случилось, почему Орлова выгнали с Матча? Как и Погорелова, например?
А еще, поправьте меня, но как я понимаю, как минимум все домашние матчи Урала комментирует один и тот же местный комментатор. Это тоже вмешательство, или уже другое?
+2
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+2
Ответ Owen_the_Simple
В Москве места намоленные. Там клубы прямо из земли растут, безо всякой материальной поддержки.
Да да.
Я тут давече очередной набег на портал налоговой совершил, выкачал доступную бухгалтерскую отчетность клубов РПЛ. Сейчас дождусь отчетности за 23 год, сяду новую статью писать про спонсоров.
Короче миллиарды у них совсем жиденькие, ага.
+4
-2
+2
Заявил Максим Митрофанов, бывший генеральный директор ФК "Зенит"
+4
-2
+2
Я так понимаю, что у журналиста (кстати, кто это был), память как у золотой рыбки. И Семака дисквалифицировали на 2 матча именно из-за того, что оператор той самой Газпром-медиа вовремя заснял "не надо с этими козлами разговаривать".
Но это, видимо, как обычно другое.
+7
-5
+2
Ответ schwein
То есть я правильно понимаю, что проблема не в том, что Кордоба матерился на судью, а в том, что подлый Газпром это снял и опубликовал?
Судью во время матча матерят все, игроки особенно, суть в другом немного что журналист работающий на Газпром предал этому делу огласку, ну так бы ни кто не заметил и все
+3
-2
+1
Ответ Golfimbyl
Судью во время матча матерят все, игроки особенно, суть в другом немного что журналист работающий на Газпром предал этому делу огласку , ну так бы ни кто не заметил и все
>Судью во время матча матерят все
То есть это нормально, верно?
https://youtu.be/xffLcTv8qTA?si=L9hb0EZ-wh8Pbgio
Получается, что на этом видео пример административного ресурса, направленного против Зенита? Или это другое?
Напомню, что там еще дисква на 3 матча была.
+1
0
+1
Ответ RSI
Максим! Я правильно понимаю, что один и тот же хозяин - это не повод для подозрений в ангажированности? Извини, но если ты так думаешь, тебя пора увольнять. Ибо хозяин тебя просто не поймёт. Ну... Или ты нагло врёшь.
Вы когда такой логикой идете, почему останавливаетесь на пол пути, я понять не могу?
Почему вы не делаете следующий шаг - у Газпрома, РЖД, ВТБ, ВЭБ и так далее один хозяин - Правительство РФ?
Или в чем дело, снова это другое?
+7
-6
+1
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
Так же как Спартак без Лукойла, Динамо без ВТБ, Локо без РЖД и т.д. думаю это касается и ПСЖ и Ман.Сити.😅
+4
-3
+1
Ответ Катя СПб
Кстати, а дискву Семаку за козлов не Матч ТВ ли спровоцировал?
То есть плюсы надо понимать так, что да, Семаку дали дискву из-за Матч ТВ.
Хотелось бы услышать кого еще наказали из-за трансляций. Кроме Краснодара.
+1
0
+1
Ответ redwhiteteam
Да нет, какой админресурс. Зенит Сильней сейчас практически по всем линиям
На одно вас есть 10-к жертв Борзыкина, которые видят прямую связь между силой Зенита и руководством Дюкова.
+1
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+1
Ответ Честный контроль
То есть "Газпром-Медиа" специально "прикладывает" Зенит, чтобы к ним претензий не возникало у телезрителей и болельщиков? Ну в принципе стратегия рабочая, но сильно затратная.
Всм сестрам по серьгам, чего тут удивительного.
+2
-1
+1
Ответ redwhiteteam
Вы же адекватный гражданин. Ну кто платит то и заказывает музыку. Чему тут удивляться. Достаточно послушать , как недавно комментировали СКА. Какой гений тренерского цеха на скамейке. Никаких проблем , никаких претензий - просто спонсор и кормящая рука.
Ну началось опять, все знают, это же очевидно, ну ты же взрослый, должен сам понимать.
И ладно бы, на это можно было бы не обращать внимание, если бы вы дальше на этих связях не строили наезды на Зенит за админресурс.
А что касается СКА, понятия не имею, я за ним не слежу.
+1
0
+1
Ответ Alex DeLarge
а почему например на матч ТВ можно Ростовчан называть дончанами, хотя дончане - жители Донецка. Это тоже неграмотно, но давайте посмотрим, есть такой запрет?)
>хотя дончане - жители Донецка.
Кто вам такое сказал? Вот вам 3-я ссылка из гугла, где жителя Ростовской области Дончанином называет правительство Ростовской области.
https://www.donland.ru/news/24883/
Если вы хоть в одном официальном документе найдете "Питер", "Питерцы", я готов взять свои слова обратно.
+1
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Ответ schwein
>Я не говорил, что Газпром запрещает, что освещать. Вообще то первым сообщением вы написали про указания, которые влияют на редакционную политику. Обычно под редакционной политикой все таки подразумевают перечень обсуждаемых тем. Например об этом написано тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 >это тоже конфликт интересов. А в чем, если не секрет?
<комплекс принципов и предписаний (преимущественно формальных)

Запрет неологизмов это и есть формальное предписание.

Окей, отбросим эти примеры. То, что по указке сверху абсолютно все матчи Зенита коментировал Орлов это тоже не вмешательство в редакционную политику?
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+1
Ответ Рома Политов
Я не говорил, что Газпром запрещает, что-то освещать. Вы это сами придумали и пытаетесь разгромить соломенное чучело. Я лишь сказал, что существует конфликт интересов. И да, то что матч тв обслуживает ВАР это тоже конфликт интересов.
>Я не говорил, что Газпром запрещает, что освещать.
Вообще то первым сообщением вы написали про указания, которые влияют на редакционную политику.
Обычно под редакционной политикой все таки подразумевают перечень обсуждаемых тем.
Например об этом написано тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
>это тоже конфликт интересов.
А в чем, если не секрет?
+6
-5
+1
Ответ Рома Политов
О чем речь? Уже ни раз в прессу вплывали и подтверждались истории, когда из головного Газпрома приходили указания, которые напрямую влияют на редакторскую политику канала. Это и есть конфликт интересов.
Какие? Примеры приведешь?
+4
-3
+1
Представьте что Кордоба не получил бы дисквал, и возможно Краснодар затащил первый матч с Рубином и Ивича не уволили) но везде мешает ЕСЛи Бы
+2
-1
+1
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