Генсек РФС: «Газпром-Медиа» регулярно прикладывает «Зенит» и его игроков. В чем конфликт интересов?»
Генсек РФС высказался о «Газпром-Медиа».
– В сентябре 2022 года «Краснодар» разорвал отношения с «Матч ТВ», после того как корреспондент канала выложил матерящегося на судью Кордобу. Игрока дисквалифицировали на два матча. Как вы считаете, если бы там был нападающий «Зенита», то канал сделал бы то же самое?
– Я не знаю. Мы приходим к тому, что необходим баланс. С одной стороны, нужно, чтобы футболисты были доступны для прессы. И этот посыл к клубам есть. Мы говорим, что болельщики нуждаются в большем количестве контента.
Интересны не только формальные ответы на флеш-интервью или в микст-зоне. Чем берет Медиалига? Своей открытостью и готовностью показать футбол со всех сторон, со всеми эмоциями.
С другой стороны, есть границы, что можно выдавать в эфир. Официальные соревнования от частной тусовки отличаются тем, что мы отвечаем в том числе за нравственность. Нельзя материться, оскорблять соперника, драться. РФС просто обязан на это реагировать.
Если футболист позволяет себе говорить нехорошие вещи про судью, это автоматически подлежит рассмотрению КДК. При этом возможности техники так растут, что скоро с противоположной трибуны можно будет записать разговор футболистов на поле.
– Баланс в плане доступа СМИ – это интересная тема, но вопрос, скорее, про конфликт интересов. Одна компания владеет и вещателем, и клубом.
– В чем конфликт интересов?
– Кордоба был дисквалифицирован на два матча. Если Клаудиньо позволит себе то же самое и не будет дисквалифицирован, потому что корреспондент «Матч ТВ» (сотрудник «Газпром-Медиа») имеет другую задачу, то это влияние на спортивный результат.
– К сожалению, мы здесь начинаем играть в догадки. Сотрудники «Газпром-Медиа» регулярно прикладывают «Зенит» и его игроков. Мы читаем, что там проводят разъяснительные работы и кого-то выгоняют. Да, наверное, «Матч ТВ» может сделать чуть лучше репортаж про «Зенит», но тогда канал начнет терять рейтинги, – заявил Максим Митрофанов.
Верим?
У этого канала рейтинги и без того не бодрые и обеспечены исключительно отсутствием других спортивных вещателей
Извини, но если ты так думаешь, тебя пора увольнять. Ибо хозяин тебя просто не поймёт.
Ну... Или ты нагло врёшь.
А что потом случилось, почему Орлова выгнали с Матча? Как и Погорелова, например?
А еще, поправьте меня, но как я понимаю, как минимум все домашние матчи Урала комментирует один и тот же местный комментатор. Это тоже вмешательство, или уже другое?
Я тут давече очередной набег на портал налоговой совершил, выкачал доступную бухгалтерскую отчетность клубов РПЛ. Сейчас дождусь отчетности за 23 год, сяду новую статью писать про спонсоров.
Короче миллиарды у них совсем жиденькие, ага.
Но это, видимо, как обычно другое.
То есть это нормально, верно?
https://youtu.be/xffLcTv8qTA?si=L9hb0EZ-wh8Pbgio
Получается, что на этом видео пример административного ресурса, направленного против Зенита? Или это другое?
Напомню, что там еще дисква на 3 матча была.
Почему вы не делаете следующий шаг - у Газпрома, РЖД, ВТБ, ВЭБ и так далее один хозяин - Правительство РФ?
Или в чем дело, снова это другое?
Хотелось бы услышать кого еще наказали из-за трансляций. Кроме Краснодара.
И ладно бы, на это можно было бы не обращать внимание, если бы вы дальше на этих связях не строили наезды на Зенит за админресурс.
А что касается СКА, понятия не имею, я за ним не слежу.
Кто вам такое сказал? Вот вам 3-я ссылка из гугла, где жителя Ростовской области Дончанином называет правительство Ростовской области.
https://www.donland.ru/news/24883/
Если вы хоть в одном официальном документе найдете "Питер", "Питерцы", я готов взять свои слова обратно.
Запрет неологизмов это и есть формальное предписание.
Окей, отбросим эти примеры. То, что по указке сверху абсолютно все матчи Зенита коментировал Орлов это тоже не вмешательство в редакционную политику?
Вообще то первым сообщением вы написали про указания, которые влияют на редакционную политику.
Обычно под редакционной политикой все таки подразумевают перечень обсуждаемых тем.
Например об этом написано тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
>это тоже конфликт интересов.
А в чем, если не секрет?