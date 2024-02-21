Михаил Кержаков о работе экспертом на ТВ: «Я не готов смотреть столько футбола, тем более российского. Во время ЛЧ уже сплю, пусть там и суперсоперники. Много говорить – не значит разбираться»

Михаил Кержаков считает, что не сможет быть экспертом на ТВ по окончании карьеры.

«Я не готов смотреть столько футбола. Даже какой-то матч , пусть там и суперсоперники, я не смотрю. В это время уже сплю. Знаю, что есть те, кто не смотрит, но много говорит. Но я так не смогу. А тем более смотреть много российского футбола – нет, пока без меня.

Много говорить – не значит разбираться. Одно дело, когда я что-то вижу и даю какие-то оценки, другое – с этим работать, кому-то помогать и пытаться исправить. Я сомневаюсь, что хорош в этом. Теоретически мы все обладаем крутыми возможностями. Но взять и сделать – это совсем другое», – сказал голкипер « ».

Михаил Кержаков: «С большой вероятностью это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но всегда оставляем пространство для маневра»