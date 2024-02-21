Михаил Кержаков о работе экспертом на ТВ: «Я не готов смотреть столько футбола, тем более российского. Во время ЛЧ уже сплю, пусть там и суперсоперники. Много говорить – не значит разбираться»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА телевидение Чемпионат.com Футбол

Михаил Кержаков считает, что не сможет быть экспертом на ТВ по окончании карьеры.

«Я не готов смотреть столько футбола. Даже какой-то матч Лиги чемпионов, пусть там и суперсоперники, я не смотрю. В это время уже сплю. Знаю, что есть те, кто не смотрит, но много говорит. Но я так не смогу. А тем более смотреть много российского футбола – нет, пока без меня.

Много говорить – не значит разбираться. Одно дело, когда я что-то вижу и даю какие-то оценки, другое – с этим работать, кому-то помогать и пытаться исправить. Я сомневаюсь, что хорош в этом. Теоретически мы все обладаем крутыми возможностями. Но взять и сделать – это совсем другое», – сказал голкипер «Зенита».

Михаил Кержаков: «С большой вероятностью это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но всегда оставляем пространство для маневра»

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35 комментариев
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А они и не смотрят много, так, балаболят, тупо опираясь на нарезки)
+52
0
+52
Ответ Willy Kambwala
А они и не смотрят много, так, балаболят, тупо опираясь на нарезки)
Нарезки это уже для углубленного анализа. Обычно им хватает воспоминаний 10-20 летней давности
+33
0
+33
Зато честно.
+25
-1
+24
За просмотр всех матчей РПЛ полоден ящик водки
+15
0
+15
Как будто "эксперты" смотрят
+12
0
+12
Ну как бы да, с возрастом меньше футбола смотришь, есть такое
+11
0
+11
«Много говорить – не значит разбираться» - блин, а лучше и не скажешь!
+11
-1
+10
Хорошо сказал.
+8
-2
+6
Ответ zzzeeerrrooo
В сутки
Каждому
+6
0
+6
"Много говорить – не значит разбираться".
Это он Быстрова имел ввиду?)))
+6
0
+6
Ответ Михаил Опякин
За просмотр всех матчей РПЛ полоден ящик водки
В сутки
+5
0
+5
Ответ Willy Kambwala
А они и не смотрят много, так, балаболят, тупо опираясь на нарезки)
Он это и говорит: "Знаю, что есть те, кто не смотрит, но много говорит. Но я так не смогу".
+4
-1
+3
Ответ zzzeeerrrooo
В сутки
за тайм
+3
0
+3
Я тоже много лет практически не смотрю ногомяч. Бегают, пинают, харкаются, ругаются, одно и тоже. Удивляюсь провидению Хоттабыча, давшего каждому по мячу))
+3
0
+3
А там и не надо) они общими словами накидывают, вот и вся экспертиза)))
+3
0
+3
Много говорить и уметь чеканить – не значит разбираться!))
+2
0
+2
ТВ это шоу, там думать не надо.
+2
0
+2
Михаил точно из зенита?
Первый адекват. Берегите его!
+4
-3
+1
Ответ deadjoker
Может если бы смотрел побольше, добился бы больших успехов как футболист. У Эмери футболисты нонстопом смотрят и многие из них выходят на новый уровень.
Он же не Роман Ротенберг чтобы в себе в заслугу ставить, что просмотрел 800 матчей НХЛ. Сказал откровенно, что думал.
+1
0
+1
Помню, смотрел все подряд, по несколько матчей в туре. Причем Рпл. Сейчас так жалко это время. Большинство команд не играют, они выживают. Там нет красоты, нет ценности. Только для тех, кто на местном стадионе.
+1
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+1
Ответ Peter Parker
Нарезки это уже для углубленного анализа. Обычно им хватает воспоминаний 10-20 летней давности
а для воспоминаний 30-40 летней давности зовут Бубнова и Ловчева
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Ответ tampabay75@mail.ru
"Много говорить – не значит разбираться". Это он Быстрова имел ввиду?)))
В "ящике" хватает "птиц-говорунов, отличающихся умом и сообразительностью" ;)
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Эти работнички с матча, обычные халявщики. Зачем например было посылать целую бригаду комментаторов+журавеля на зимний кубок в Абу Даби, что из студии нельзя было прокомментировать эти сверхважные матчи?
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Надо еще уметь читать и писать Миша))
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Согласен с Михаилом . Просмотр рпл - это отдельный вид пыток :)
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Sad but true
После 40-ка частенько хочется прикорнуть даже в светлое время суток
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Ахахахахах, "тем более российского"

Как я его понимаю
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Миша, ты идеальный кандидат )
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