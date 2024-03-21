«Реал» и Лунин начали переговоры о продлении контракта

Теги Реал Мадрид Ла Лига Жорже Мендеш Андрей Лунин Футбол

«Реал» и Андрей Лунин обсуждают условия нового контракта.

Мадридский клуб начал переговоры с агентом вратаря Жорже Мендешем, сообщает The Athletic. 

«Реал» хочет показать украинскому футболисту, что рассчитывает на него. Лунин будет размышлять о будущем, когда получит официальное предложение.

Согласно информации некоторых источников, 25-летний голкипер всегда склонялся к тому, чтобы остаться.

Мадридцы не хотят, чтобы Андрей начинал новый сезон, не продлив контракт. Действующее соглашение истекает в 2025 году. 

В текущем сезоне Лунин провел 23 матча во всех турнирах, пропустив 19 мячей и 10 раз сыграв на ноль.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо отметить, что Лунин своим шансом воспользовался великолепно.

Стартовый вратарь "Реала" - звучит!
+52
-4
+48
Лучший голкипер постсовка за последние 30 лет
+35
-11
+24
Хорошая новость
+24
-6
+18
Ответ Антон Фалафель
Надо продлевать. Кюрьтюа всё равно уже не возвращенец.
Куртуа 31 год, расскажи про возвращения 37летнему Нойеру
+14
-4
+10
За полгода от третьего вратаря до первого, аж в Реале.
Вот это исполнение мечты, очень рад за Андрея
+8
0
+8
Ответ Michael Scott
Лучший голкипер постсовка за последние 30 лет
Трубин тоже норм играет. Только Бенфика не Реал
+9
-2
+7
Заслуженно!!!
+10
-4
+6
Ответ Максим Яблонский
Действующее соглашение рассчитано до 2025 года, после истечения которого вместо вратаря "Лунin" активируется вратарь "Лунoff".
А как соотносятся "in" и "off"?
+6
0
+6
Ответ Максим Яблонский
Действующее соглашение рассчитано до 2025 года, после истечения которого вместо вратаря "Лунin" активируется вратарь "Лунoff".
бывает пьяный пишу что то прикольное, а утром перечитываю и в шоке
+6
0
+6
Ответ dauren utd
бывает пьяный пишу что то прикольное, а утром перечитываю и в шоке
Самое страшное, что я трезвым это написал
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Удивительно, что продление на начали раньше. Лунин на сегодня по сути единственный вратарь Реала.
Он слишком хорош, чтобы сидеть под Куртуа, предполагалось его отпустить и взять кого-нибудь попроще Но с новой травмой Куртуа ситуация поменялась
+4
-1
+3
Удивительная у него карьера. Столько лет сидел в запасе и ссылался в аренды неудачные. Я уже не рассчитывал его в основе Реала увидеть да и вообще где-либо в приличном клубе. Настырности ему не занимать.
+2
0
+2
Шанс для Лунина окончательно вытеснить носатого со стартового состава
+5
-4
+1
Ответ S-V-D
А как соотносятся "in" и "off"?
В (in)ключён в работу; выключен (off) из работы. Лишь бы попридираться...
+2
-1
+1
Ответ Максим Яблонский
Действующее соглашение рассчитано до 2025 года, после истечения которого вместо вратаря "Лунin" активируется вратарь "Лунoff".
смешно🥲
+1
0
+1
Ответ Michael Scott
Лучший голкипер постсовка за последние 30 лет
Слишком поспешные выводы. Лунин в данный момент действительно является очень сильным вратарем. Но для GOATa нужно совпадение нескольких значимых вещей - длинная карьера на топ-уровне в целом, сильная карьера в сборной и в клубе, плюс, желательно, какие-то знаковые матчи, где вратарь являлся прям героем.

Вот, к примеру, у Шовковского и Акинфеева были длинные и хорошие карьеры, все помнят "ногу Акинфеева" и сухую серию пенальти на ЧМ у Шовковского (против Швейцарии вроде, где он не пропустил ни одного мяча и лично вывел команду в 1/4). Я не утверждаю, что именно этих вратарей нужно рассматривать как гоатов-постсовка, но смысл примерно такой.
0
0
0
Ответ News13
Андрей молодец, не хуже того же Наваса играет, Тибо видимо до осени вылетел
Не хуже Наваса? Навас сколько лч Реалу принёс? А Лунин? На данном этапе глупо их сравнивать, когда Лунин играет против Сельт и Осасун
+2
-2
0
Ответ Michael Scott
Лучший голкипер постсовка за последние 30 лет
в этом сезоне хорош, но камон)) слишком громкое заявление на данный момент
0
0
0
Ответ Michael Scott
Лучший голкипер постсовка за последние 30 лет
А Дикань?
+2
-2
0
Ответ Kex
Не хуже Наваса? Навас сколько лч Реалу принёс? А Лунин? На данном этапе глупо их сравнивать, когда Лунин играет против Сельт и Осасун
Глагол "принёс" - это прошедшее время. Здесь и сейчас Лунин играет лучше. Честь и хвала Навасу за его работу, но жить прошлым нельзя, нужно думать о будущем, а не держаться за прошлые успехи.
0
0
0
Ответ Kushaevtm
Куртуа 31 год, расскажи про возвращения 37летнему Нойеру
А что Нойер? Пока защита тянула и Нойер был топ,а как посыпались,то Нойер уже в ближние пускает регулярно.
0
0
0
Дотерпел, не сдался. Мог уехать в условную Валенсию или Севилью,с гарантией места в основе,но продолжал работать и убеждать Карло.
После прихода Кепы он ведь был всего лишь 3-м
+2
-2
0
Андрей молодец, не хуже того же Наваса играет, Тибо видимо до осени вылетел
+3
-3
0
Отличная новость, надеюсь, Андрей закрепится в основе сливочных
+3
-3
0
Потенциально номер 1. Отличная новость.
+3
-3
0
Заслужил последними выступлениями. Теперь осталось выбить гарантии, что не останется беспросветным баночником, и можно продлевать.
+3
-3
0
Логичное решение, подписание Кепы было даже не таким обязательным
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий