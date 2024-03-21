«Реал» и Лунин начали переговоры о продлении контракта

«Реал» и Андрей Лунин обсуждают условия нового контракта.

Мадридский клуб начал переговоры с агентом вратаря , сообщает The Athletic.

« » хочет показать украинскому футболисту, что рассчитывает на него. Лунин будет размышлять о будущем, когда получит официальное предложение.

Согласно информации некоторых источников, 25-летний голкипер всегда склонялся к тому, чтобы остаться.

Мадридцы не хотят, чтобы начинал новый сезон, не продлив контракт. Действующее соглашение истекает в 2025 году.

В текущем сезоне Лунин провел 23 матча во всех турнирах, пропустив 19 мячей и 10 раз сыграв на ноль.