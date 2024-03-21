«Реал» и Лунин начали переговоры о продлении контракта
«Реал» и Андрей Лунин обсуждают условия нового контракта.
Мадридский клуб начал переговоры с агентом вратаря Жорже Мендешем, сообщает The Athletic.
«Реал» хочет показать украинскому футболисту, что рассчитывает на него. Лунин будет размышлять о будущем, когда получит официальное предложение.
Согласно информации некоторых источников, 25-летний голкипер всегда склонялся к тому, чтобы остаться.
Мадридцы не хотят, чтобы Андрей начинал новый сезон, не продлив контракт. Действующее соглашение истекает в 2025 году.
В текущем сезоне Лунин провел 23 матча во всех турнирах, пропустив 19 мячей и 10 раз сыграв на ноль.
Стартовый вратарь "Реала" - звучит!
Вот это исполнение мечты, очень рад за Андрея
Вот, к примеру, у Шовковского и Акинфеева были длинные и хорошие карьеры, все помнят "ногу Акинфеева" и сухую серию пенальти на ЧМ у Шовковского (против Швейцарии вроде, где он не пропустил ни одного мяча и лично вывел команду в 1/4). Я не утверждаю, что именно этих вратарей нужно рассматривать как гоатов-постсовка, но смысл примерно такой.
После прихода Кепы он ведь был всего лишь 3-м