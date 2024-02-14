Лунин об отмене гола «Реалу»: «Игрок не боролся за мяч, но мешал мне. Это можно интерпретировать как фол»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи РБ Лейпциг Бенджамин Хенрихс Ирфан Пельто Ксавер Шлагер Андрей Лунин Беньямин Шешко Футбол

Андрей Лунин прокомментировал эпизод с отменой гола в ворота «Реала».

На 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение ассистента.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

Победа в матче осталась за «Реалом» – 1:0.

«После углового я подчистил подачу кулаком, но рядом стоял игрок, который не боролся за мяч. Это мне мешало. Это можно интерпретировать как фол.

Во время удара я сделал пару шагов вперед, там был офсайд. Думаю, мне это помешало», – сказал вратарь «Реала» для Movistar Plus.

Отмена гола «Реалу» – за что? Неочевидно

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91 комментарий
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Сайт IFAB, правила футбола. Раздел Офсайд

11.2

Когда одноклубник касается мяча, игрок атакующей команды, находящийся в положении вне игры, будет считаться активным участником событий, если:

(среди прочего)
Мешает кому-то из участников эпизода: мешает добраться до мяча или иметь возможность добраться до мяча. Или даже перекрывает угол обзора

Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч

***
Это не фол, но помеха вратарю от игрока, находившегося в офсайде. Это не нарушение, но очевидное влияние на эпизод и на вратаря. Положение вне игры в таких случаях из пассивного сразу становится активным
+82
-23
+59
Естественно это фол, а не вне игры. Странно повел себя игрок Лейпцига, вместо того чтобы отойти в сторону из вратарской, он начал из нее выходить через вратаря. И лишил свою команду гола.
+33
-12
+21
Ответ Давид Agabekyan
Игрок мешал вратарю тем, что стоял сзади него. Видимо морально давил
он его руками трогает
+22
-4
+18
Это можно интерпретировать как фол только если очень этого захотеть
+35
-21
+14
Ответ bzm33
Не было там никакого влияния на эпизод, Лунин не доставал мяч ни с Хенриксом, ни без него, хватит постить чушь. Даже специально написано - мешает ДОБРАТЬСЯ ДО МЯЧА. Теперь вопрос на миллион - Лунин разве пытался добраться до мяча?
Когда игрок в штрафной прокидывает мяч и его срубают - пенальти дают только в том случае когда он успел бы к мячу?
+10
-2
+8
Ответ Андер Эррера
игрок который находившейся вне игры мешает вратарю это очевидный офсайд
подталкивать в спину вратаря нельзя и вне офсайда
+12
-4
+8
Ответ Максим Полтавец
Сайт IFAB, правила футбола. Раздел Офсайд 11.2 Когда одноклубник касается мяча, игрок атакующей команды, находящийся в положении вне игры, будет считаться активным участником событий, если: (среди прочего) Мешает кому-то из участников эпизода: мешает добраться до мяча или иметь возможность добраться до мяча. Или даже перекрывает угол обзора Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч *** Это не фол, но помеха вратарю от игрока, находившегося в офсайде. Это не нарушение, но очевидное влияние на эпизод и на вратаря. Положение вне игры в таких случаях из пассивного сразу становится активным
Не было там никакого влияния на эпизод, Лунин не доставал мяч ни с Хенриксом, ни без него, хватит постить чушь. Даже специально написано - мешает ДОБРАТЬСЯ ДО МЯЧА. Теперь вопрос на миллион - Лунин разве пытался добраться до мяча?
+48
-41
+7
Ответ Плеймейкер87
Это можно интерпретировать как фол только если очень этого захотеть
Причем тут фол ? Речь о активном офсайде
+16
-10
+6
игрок который находившейся вне игры мешает вратарю это очевидный офсайд
+13
-7
+6
"Это можно интерпретировать как фол."

Лучший аргумент того, что никакого фола не было. Фол должен быть явным, железным. Гляньте, как в АПЛ против вратаря Тоттенхэма несколько раз откровенно играли в тело во вратарской при подаче углового и всем побоку.

А тут, игрок неумышленно едва коснулся вратаря, который никаким образом не успевал к мячу.

"Это можно интерпретировать как фол" - только при большом желании. Боковой поднял офсайд у пробивавшего, ВАР, чтобы оправдать его ошибку, зацепился за эпизод с Луниным. Вот и весь сказ.
Забей Реал подобный гол в ворота Лейпцига, он был бы засчитан.
+7
-3
+4
Почему судью не позвали к монитору? Если это не географическое определение офсайда, то разве не главный должен решать эпизод лично?
+5
-1
+4
Ответ bzm33
Не было там никакого влияния на эпизод, Лунин не доставал мяч ни с Хенриксом, ни без него, хватит постить чушь. Даже специально написано - мешает ДОБРАТЬСЯ ДО МЯЧА. Теперь вопрос на миллион - Лунин разве пытался добраться до мяча?
А если бы он стоял впереди Лунина, он мешал бы?
+5
-2
+3
Ответ Максим Полтавец
Сайт IFAB, правила футбола. Раздел Офсайд 11.2 Когда одноклубник касается мяча, игрок атакующей команды, находящийся в положении вне игры, будет считаться активным участником событий, если: (среди прочего) Мешает кому-то из участников эпизода: мешает добраться до мяча или иметь возможность добраться до мяча. Или даже перекрывает угол обзора Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч *** Это не фол, но помеха вратарю от игрока, находившегося в офсайде. Это не нарушение, но очевидное влияние на эпизод и на вратаря. Положение вне игры в таких случаях из пассивного сразу становится активным
а Бензема на Доннаруме фолил?😂😂😂
+10
-7
+3
Кроос тебе объяснит.
+3
0
+3
Даже если бы этого Бенджамина не было рядом, всё равно это не спасло бы "Реал" от гола в том моменте.
+3
0
+3
Ответ гилберт
Естественно это фол, а не вне игры. Странно повел себя игрок Лейпцига, вместо того чтобы отойти в сторону из вратарской, он начал из нее выходить через вратаря. И лишил свою команду гола.
Нет именно вне игры. Судья поднял руку. Лунин не должен всего знать. А игрок Ляйпцига сам лишил свою команду гола. Нормальные люди наоборот за линию ворот уходят, чтобы точно не быть в оффсайде ни в активном ни пассивном. А он еще и подталкивал.
+6
-3
+3
Ответ aek4
А если бы он стоял впереди Лунина, он мешал бы?
Тогда Лунину помешал бы понос.. Гол тоже отменили бы.. А-ха-ха-ха..
+2
0
+2
Ответ aek4
Он мог просто крикнуть - уже влияние - отвлечение внимания. А тут подтолкнул. Хочешь пассивный оффсайд - отойди и отвернись.
Не было там толчка, бред
+2
0
+2
Ответ Nike of FW
По пунктам: "мешает добраться до мяча " - НЕТ! "мешает иметь возможность добраться до мяча." - НЕТ! "перекрывает угол обзора" - НЕТ ! "Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч" - НЕТ !
Игрок был в офсайде? - ДА!
Игрок включился в эпизод? - ДА?!
Значит это офсайд и судьи все сделали правильно.
+4
-2
+2
Ответ vel
"Это можно интерпретировать как фол." Лучший аргумент того, что никакого фола не было. Фол должен быть явным, железным. Гляньте, как в АПЛ против вратаря Тоттенхэма несколько раз откровенно играли в тело во вратарской при подаче углового и всем побоку. А тут, игрок неумышленно едва коснулся вратаря, который никаким образом не успевал к мячу. "Это можно интерпретировать как фол" - только при большом желании. Боковой поднял офсайд у пробивавшего, ВАР, чтобы оправдать его ошибку, зацепился за эпизод с Луниным. Вот и весь сказ. Забей Реал подобный гол в ворота Лейпцига, он был бы засчитан.
Про бокового совершенно точно ты подметил.. Он поднял флаг на забивающем игроке и ошибся.. Потом придумали фол на вратаре.. Варовец даже не позвал главного к монитору, что обычно в спорных моментах делается.. Очень быстро замяли эпизод.. Зато этот же варовец очень быстро позвал к монитору главного в другом памятном матче Реала.. Хотя можно было этого не делать, т.к. эпизод был более очевидный .. В обоих случаях решения в пользу Псреала..
https://twitter.com/FonsiLoaiza/status/1757565108488712511
+5
-3
+2
Ответ Максим Полтавец
Сайт IFAB, правила футбола. Раздел Офсайд 11.2 Когда одноклубник касается мяча, игрок атакующей команды, находящийся в положении вне игры, будет считаться активным участником событий, если: (среди прочего) Мешает кому-то из участников эпизода: мешает добраться до мяча или иметь возможность добраться до мяча. Или даже перекрывает угол обзора Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч *** Это не фол, но помеха вратарю от игрока, находившегося в офсайде. Это не нарушение, но очевидное влияние на эпизод и на вратаря. Положение вне игры в таких случаях из пассивного сразу становится активным
По пунктам:
"мешает добраться до мяча " - НЕТ!

"мешает иметь возможность добраться до мяча." - НЕТ!

"перекрывает угол обзора" - НЕТ !

"Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч" - НЕТ !
+10
-8
+2
Ответ Максим Полтавец
Сайт IFAB, правила футбола. Раздел Офсайд 11.2 Когда одноклубник касается мяча, игрок атакующей команды, находящийся в положении вне игры, будет считаться активным участником событий, если: (среди прочего) Мешает кому-то из участников эпизода: мешает добраться до мяча или иметь возможность добраться до мяча. Или даже перекрывает угол обзора Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч *** Это не фол, но помеха вратарю от игрока, находившегося в офсайде. Это не нарушение, но очевидное влияние на эпизод и на вратаря. Положение вне игры в таких случаях из пассивного сразу становится активным
Максим, красивая игра с формулировками ради собственной выгоды. Подразмазали красок, пересказав правила своими словами. Приводите правила целиком, раз взялись.
Сайт IFAB, правила футбола. Раздел Офсайд

11.2
мешает сопернику:
• препятствуя сопернику сыграть или иметь возможность сыграть в
мяч, очевидно закрывая линию обзора соперника, или
• вступая с соперником в борьбу за мяч, или
• очевидно пытаясь играть в мяч, который находится рядом, когда это
действие влияет на соперника, или
• совершая очевидное действие, которое явно влияет на возможность
соперника играть в мяч

***

Лунину не мешали сыграть. Он не мог сыграть никоим образом в мяч в том эпизоде.
В борьбу с Луниным тоже не вступали.
Хенрикс не совершал ОЧЕВИДНОГО действия, которое ЯВНО влияло на возможность Лунина играть в мяч.
Мое мнение, боковой судья по неопытности напортачил, а потом решили не исправлять ошибку и натянули сову на глобус, приняв касание на уровне поглаживания, за очевидные действия с явной помехой.
Не думаю, что это Перес всех купил, просто ошиблись. Бывает :)
P.S. Кроос молодцом
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пора менять правила. Любой контакт с вратарем во вратарской это фол +ЖК игроку.
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Ответ Максим Полтавец
Сайт IFAB, правила футбола. Раздел Офсайд 11.2 Когда одноклубник касается мяча, игрок атакующей команды, находящийся в положении вне игры, будет считаться активным участником событий, если: (среди прочего) Мешает кому-то из участников эпизода: мешает добраться до мяча или иметь возможность добраться до мяча. Или даже перекрывает угол обзора Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч *** Это не фол, но помеха вратарю от игрока, находившегося в офсайде. Это не нарушение, но очевидное влияние на эпизод и на вратаря. Положение вне игры в таких случаях из пассивного сразу становится активным
По тексту нет нарушения на Лунине.
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Лунин – лучший голкипер на постсоветском пространстве за последние 30 лет.
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Ответ DocPrivat
Посмотри в динамике, если бы не толчок в спину, он бы возвращался в ворота, а на пятился подтолкнутый вперед, и шансов отбить в створе было бы больше
Нет, он сам сделал шаг вперед потому что думал что будет удар и надо сократить угол обстрела, а отскока он никак не ожидал. Вот по какой причине он даже не прыгнул за мячом, а просто провожал взглядом
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Ответ che kaif
Это реал детка бавар проект когда то так же прошли теперь и Липецк топят на выезде еще пеналь получат
Липецк в ЛЧ?)
А говорят, УЕФА отстранил Россию ))
+4
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Ответ luthien
Почему судью не позвали к монитору? Если это не географическое определение офсайда, то разве не главный должен решать эпизод лично?
Поделили бабосы в комнате вар без него..
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Можно интерпретировать, а можно и нет. Думайте сами, решайте сами.. По мне так надо было засчитать.
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Пока не будет внятных трактовок правил,до тех пор и будет срач.Даже Лунин утверждает что был фол на нем,хотя коментаторы на Сетанте говорили что был офсайд активный.Впрочем как и многие другие эксперты,бывшие судьи,игроки.
Хоть бы кто из чинуш прокоментировал эпизод,но нет,все молчат.Сами порождают недоверие,теории...
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