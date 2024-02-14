Лунин об отмене гола «Реалу»: «Игрок не боролся за мяч, но мешал мне. Это можно интерпретировать как фол»
Андрей Лунин прокомментировал эпизод с отменой гола в ворота «Реала».
На 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.
Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение ассистента.
Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.
Победа в матче осталась за «Реалом» – 1:0.
«После углового я подчистил подачу кулаком, но рядом стоял игрок, который не боролся за мяч. Это мне мешало. Это можно интерпретировать как фол.
Во время удара я сделал пару шагов вперед, там был офсайд. Думаю, мне это помешало», – сказал вратарь «Реала» для Movistar Plus.
Отмена гола «Реалу» – за что? Неочевидно
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11.2
Когда одноклубник касается мяча, игрок атакующей команды, находящийся в положении вне игры, будет считаться активным участником событий, если:
(среди прочего)
Мешает кому-то из участников эпизода: мешает добраться до мяча или иметь возможность добраться до мяча. Или даже перекрывает угол обзора
Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч
***
Это не фол, но помеха вратарю от игрока, находившегося в офсайде. Это не нарушение, но очевидное влияние на эпизод и на вратаря. Положение вне игры в таких случаях из пассивного сразу становится активным
Лучший аргумент того, что никакого фола не было. Фол должен быть явным, железным. Гляньте, как в АПЛ против вратаря Тоттенхэма несколько раз откровенно играли в тело во вратарской при подаче углового и всем побоку.
А тут, игрок неумышленно едва коснулся вратаря, который никаким образом не успевал к мячу.
"Это можно интерпретировать как фол" - только при большом желании. Боковой поднял офсайд у пробивавшего, ВАР, чтобы оправдать его ошибку, зацепился за эпизод с Луниным. Вот и весь сказ.
Забей Реал подобный гол в ворота Лейпцига, он был бы засчитан.
Игрок включился в эпизод? - ДА?!
Значит это офсайд и судьи все сделали правильно.
https://twitter.com/FonsiLoaiza/status/1757565108488712511
"мешает добраться до мяча " - НЕТ!
"мешает иметь возможность добраться до мяча." - НЕТ!
"перекрывает угол обзора" - НЕТ !
"Совершает очевидное действие, которое влияет на возможность соперника сыграть в мяч" - НЕТ !
Сайт IFAB, правила футбола. Раздел Офсайд
11.2
мешает сопернику:
• препятствуя сопернику сыграть или иметь возможность сыграть в
мяч, очевидно закрывая линию обзора соперника, или
• вступая с соперником в борьбу за мяч, или
• очевидно пытаясь играть в мяч, который находится рядом, когда это
действие влияет на соперника, или
• совершая очевидное действие, которое явно влияет на возможность
соперника играть в мяч
***
Лунину не мешали сыграть. Он не мог сыграть никоим образом в мяч в том эпизоде.
В борьбу с Луниным тоже не вступали.
Хенрикс не совершал ОЧЕВИДНОГО действия, которое ЯВНО влияло на возможность Лунина играть в мяч.
Мое мнение, боковой судья по неопытности напортачил, а потом решили не исправлять ошибку и натянули сову на глобус, приняв касание на уровне поглаживания, за очевидные действия с явной помехой.
Не думаю, что это Перес всех купил, просто ошиблись. Бывает :)
P.S. Кроос молодцом
А говорят, УЕФА отстранил Россию ))
Хоть бы кто из чинуш прокоментировал эпизод,но нет,все молчат.Сами порождают недоверие,теории...