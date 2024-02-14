Лунин об отмене гола «Реалу»: «Игрок не боролся за мяч, но мешал мне. Это можно интерпретировать как фол»

Андрей Лунин прокомментировал эпизод с отменой гола в ворота «Реала».

На 2-й минуте первого матча 1/8 финала чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к . После удара хавбека мяч дошел до , и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр обсудил момент с ВАР и подтвердил решение ассистента.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

Победа в матче осталась за «Реалом» – 1:0.

«После углового я подчистил подачу кулаком, но рядом стоял игрок, который не боролся за мяч. Это мне мешало. Это можно интерпретировать как фол.

Во время удара я сделал пару шагов вперед, там был офсайд. Думаю, мне это помешало», – сказал вратарь «Реала» для Movistar Plus.

Отмена гола «Реалу» – за что? Неочевидно

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