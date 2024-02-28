Моуринью плакал в машине после вылета «Реала» от «Баварии» в ЛЧ: «Внезапно позвонил Мендеш и попросил съездить домой к Роналду, потому что он был разбит. Мы все были опустошены»

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Жозе Моуринью рассказал, что плакал после вылета «Реала» от «Баварии» в ЛЧ.

В сезоне-2011/12 «Мадрид» в полуфинале Лиги чемпионов в гостях проиграл «Баварии» со счетом 1:2, а дома выиграл с тем же счетом по итогам 120 минут.

В серии пенальти точнее были футболисты мюнхенского клуба – 3:1. Мануэль Нойер отразил удары Криштиану Роналду и Кака, а Серхио Рамос пробил выше ворот.

«Это был первый и единственный раз, когда я плакал после игры. Конечно, я делал это не на поле или в раздевалке. Я плакал в машине, когда ехал домой.

Я был абсолютно опустошен. Внезапно мне позвонил [агент] Жорже Мендеш и попросил оказать ему услугу – съездить домой к Криштиану Роналду, потому что он был разбит.

Я сказал ему: «Я тоже разбит». Но я сделал это: вытер слезы, собрался и поехал. Мы все тогда были разбиты», – вспомнил португальский тренер в документальном фильме Amazon Prime Video.

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96 комментариев
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Невероятная команда была тогда
И лучшей по игре
Жаль, неудачно сложился матч, должны были брать ЛЧ
+127
-16
+111
Одно из самых обиднейших поражений в истории...
+100
-24
+76
Ответ Инженер Управляющий
Одно из самых обиднейших поражений в истории...
угу Баварии 99 это расскажи
+83
-14
+69
Ответ Z.Zidane1998
Комментарий скрыт
какой формы? это шутка?)
+47
-3
+44
Ответ JENNINGS
Никакие 5:0 и 2:6 от «Барсы» и поражение в финале КК «Атлетико» на «Бернабеу» не сравнятся с той болью, что была после того полуфинала. Всё шло к тому, что «Мадрид» должен был выигрывать ЛЧ в том сезоне, объективно лучшая команда Европы, даже в серии пенальти Икер сделал камбэк по сейвам, но… До сих пор не могу пересматривать кадры той серии пенальти и удар Швайнштайгера
Ну Мадриду всё вернулось в последующих сезонах

1) гол Рамоса на 92:48
2) выигранная серия пенальти в финале 2016
3) Проход Баварии в 2017 и 2018
4) Кариус в финале 2018 :))
5) ЛЧ 2022
+36
-9
+27
тот Реал был очень хорош, но не всегда лучшие побеждают
+20
-4
+16
Ответ Инженер Управляющий
Одно из самых обиднейших поражений в истории...
А для меня вылет Барсы от Ромы и Ливерпуля, невозможно описать опустошение... Причём в обоих матчах руководил Вальверде
+28
-12
+16
Приехали к Роналду и начали махать рукой возле паха, слез как ни бывало
+36
-22
+14
Одно из самых обидных поражений для меня за всё мое боление за Мадрид.
+15
-3
+12
Самое обидное поражение на моей памяти, казалось что тот Реал вообще никто не сможет остановить, это была объективно лучшая команда при Моуриньо, и лучшая в Европе. Все мадридисты были опустошены в ту ночь, ведь Бавария тогда забрала нашу долгожданную мечту.
+16
-4
+12
разбит, это когда тебе засчитали с метрового офсайда, и ты вылетел в полуфинале)
+15
-8
+7
Ответ Александр Бялт
помню этот день как вчера мне было 14 лет, и рыдал я пол ночи наверное )
А че ты рыдал ?
+18
-11
+7
Да уж, все тогда ждали классико в финале, но не получилось. Крутая могла бы быть заруба.
+6
-2
+4
Маур в те времена строил всю свою философию на неприятии поражения. Плевать на стиль игры, главное - результат. Его Челси, если посмотреть отрывки матчей - это сборище злюк, рвавшихся к вершинам. Дрогба, Баллак - такие ребята не дадут никому спуску. Реалу Маур был полезен тем, что вернул эту психологию, пошатнувшуюся после поражений от Месси и компании.
+6
-2
+4
Моур отчасти сам виноват. Поставил автобус после 2-1
+3
0
+3
Ответ Птюч, Ёж.
странно плакать из за футбола, если ты конечно не тренер или не футболист проигравшей команды. помню гол Шевченко в 99, мне было 12. но плакать как то не хотелось.
мне кажется,это не странно
странно не проявлять настоящие эмоции,не поддерживать команду всей душой
+4
-1
+3
Ответ kaka10
"Никто не сможет остановить" В итоге проиграли не самой мощной Баварии 1:2, а дома смогли лишь 2:1 выиграть, доверив судьбу лотерее пенальти. Мне кажется с таким результатом всё по делу. Проигрыш Баварии в финале куда уж обиднее
Как понять не самой мощной Баварии? Она играла очень даже хорошо. Во втором матче вообще чуть ли на первой минуте гол не забила, а в следующем году в одну калитку лч забрала тем же составом
+3
0
+3
Ответ Роман
Возможно 8:2 ещё обиднее.
Как раз таки нет, понятно крупное поражение, но тогдашней Барсой и не пахнуло чемпионом ЛЧ
+4
-1
+3
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Моур мог забрать требл в том году но ему не повезло в серии пенальти очень жаль что одна из самых сильных версий реала осталась без требла чисто из за не удачи )
Их Барса в 1/2 или 1/4 в Кубке прошла. Какой требл?
+3
0
+3
Ответ Роман
Возможно 8:2 ещё обиднее.
Не, поражение от Ливерпуля намного больнее
+2
0
+2
Но кому проиграла Бавария в финале, вообще жесть. Исход того финала был недоразумением, как и соперник Баварии.
+3
-1
+2
Ответ boroda
тот Реал был очень хорош, но не всегда лучшие побеждают
Реал сам много раз побеждал, при этом не был лучшим
+7
-5
+2
Ответ Акер
Тебе откуда знать кого бы они сдержали? Челси - это же не вечный клиент Реала как Ливерпуль. Там была команда крепких мужиков, которые когда настраивались - могли победить даже праймовую Барселону и Баварию.
Там оба раза были дикие отскоки, особенно в финале. Не исключаю, что и Реал бы они победили, учитывая уровень их фарта тогда, но уж точно не по игре.
+5
-3
+2
Ответ Cash_flow
Мадрид 11/12 должен был взять ЛЧ в том сезоне, просто всесокрушающая команда была. Сильнее любого Реала, который брал ЛЧ в последующие годы. Ну как Рамос, Кака и КР7 могут в одной серии пенальти каждый смазать свой удар?! И надо же было этому вечеру случиться именно тогда на Бернабеу, эх. С другой стороны, итог того сезона всё равно был прекрасен - великие сенаторы Челси провели исторический плей-офф и добрались, наконец, до победы, к которой шли долгие годы
Не была сильнее Реала-2014 точно
+2
0
+2
Сейчас посмотрел обзор тех матчей. Реал не был сильнее совсем
+4
-2
+2
Ответ Менн
Тренер должен ехать домой к ОДНОМУ игроку, потому что тот был, видите ли, разбит. Один единственный. Из-за этого Нарцисса проиграли, но все должны ему все-равно в анус целовать.
Санитары ало
+6
-4
+2
Ответ Артём Поддубный
Самое обидное поражение на моей памяти, казалось что тот Реал вообще никто не сможет остановить, это была объективно лучшая команда при Моуриньо, и лучшая в Европе. Все мадридисты были опустошены в ту ночь, ведь Бавария тогда забрала нашу долгожданную мечту.
"Никто не сможет остановить"

В итоге проиграли не самой мощной Баварии 1:2, а дома смогли лишь 2:1 выиграть, доверив судьбу лотерее пенальти.

Мне кажется с таким результатом всё по делу. Проигрыш Баварии в финале куда уж обиднее
+6
-4
+2
помню этот день как вчера
мне было 14 лет, и рыдал я пол ночи наверное )
+10
-8
+2
Ответ Особенный1
А че ты рыдал ?
забыл у тебя спросить, можно ли проявлять чувства и эмоции, да так расстроился своей забывчивости, что не сдержался.
+8
-6
+2
Ответ ShamilK
Касильяс как мог держал команду в серии пенальти, отбив удары Крооса и Лама. Вообще непонятно, как такие легенды футбола, как Роналду и Кака одновременно умудрились настолько бездарно пробить пенальти. Рамос в ответке тоже выбесил, так как играл слишком аккуратно пытаясь избежать дисквала на финал, а в серии пенальти отправил мяч в космос. Хотя Рамос на следующий год против Дортмунда полностью искупился за тот полуфинал(Рамос в слезах, а Икер его утешает, какой же эмоциональный момент это был), а в 2014 вообще что-то легендарное исполнил. Короткая стрижка пошла только на пользу. И почему только Марсело не бил тогда
Роналду вроде тогда неплохо очень пробил, в угол, но Нойер потащил по-божески
+2
-1
+1
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