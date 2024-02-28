Моуринью плакал в машине после вылета «Реала» от «Баварии» в ЛЧ: «Внезапно позвонил Мендеш и попросил съездить домой к Роналду, потому что он был разбит. Мы все были опустошены»
Жозе Моуринью рассказал, что плакал после вылета «Реала» от «Баварии» в ЛЧ.
В сезоне-2011/12 «Мадрид» в полуфинале Лиги чемпионов в гостях проиграл «Баварии» со счетом 1:2, а дома выиграл с тем же счетом по итогам 120 минут.
В серии пенальти точнее были футболисты мюнхенского клуба – 3:1. Мануэль Нойер отразил удары Криштиану Роналду и Кака, а Серхио Рамос пробил выше ворот.
«Это был первый и единственный раз, когда я плакал после игры. Конечно, я делал это не на поле или в раздевалке. Я плакал в машине, когда ехал домой.
Я был абсолютно опустошен. Внезапно мне позвонил [агент] Жорже Мендеш и попросил оказать ему услугу – съездить домой к Криштиану Роналду, потому что он был разбит.
Я сказал ему: «Я тоже разбит». Но я сделал это: вытер слезы, собрался и поехал. Мы все тогда были разбиты», – вспомнил португальский тренер в документальном фильме Amazon Prime Video.
И лучшей по игре
Жаль, неудачно сложился матч, должны были брать ЛЧ
1) гол Рамоса на 92:48
2) выигранная серия пенальти в финале 2016
3) Проход Баварии в 2017 и 2018
4) Кариус в финале 2018 :))
5) ЛЧ 2022
странно не проявлять настоящие эмоции,не поддерживать команду всей душой
В итоге проиграли не самой мощной Баварии 1:2, а дома смогли лишь 2:1 выиграть, доверив судьбу лотерее пенальти.
Мне кажется с таким результатом всё по делу. Проигрыш Баварии в финале куда уж обиднее
мне было 14 лет, и рыдал я пол ночи наверное )