Моуринью плакал в машине после вылета «Реала» от «Баварии» в ЛЧ: «Внезапно позвонил Мендеш и попросил съездить домой к Роналду, потому что он был разбит. Мы все были опустошены»

Жозе Моуринью рассказал, что плакал после вылета «Реала» от «Баварии» в ЛЧ.

В сезоне-2011/12 « » в полуфинале в гостях проиграл «Баварии» со счетом 1:2, а дома выиграл с тем же счетом по итогам 120 минут.

В серии пенальти точнее были футболисты мюнхенского клуба – 3:1. Мануэль Нойер отразил удары Криштиану Роналду и , а пробил выше ворот.

«Это был первый и единственный раз, когда я плакал после игры. Конечно, я делал это не на поле или в раздевалке. Я плакал в машине, когда ехал домой.

Я был абсолютно опустошен. Внезапно мне позвонил [агент] Жорже Мендеш и попросил оказать ему услугу – съездить домой к , потому что он был разбит.

Я сказал ему: «Я тоже разбит». Но я сделал это: вытер слезы, собрался и поехал. Мы все тогда были разбиты», – вспомнил португальский тренер в документальном фильме Amazon Prime Video.