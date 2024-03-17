«Реал» готов заплатить 30-40 млн евро за Йоро, «Челси» тоже интересуется 18-летним защитником «Лилля». Лени хочет в «Мадрид»
Названа сумма, которую «Реал» готов заплатить за Лени Йоро.
Ранее стало известно, что 18-летний защитник хочет присоединиться к мадридскому клубу, а «Лилль» запрашивает 100 миллионов евро за его трансфер.
По информации Marca, в подписании Йоро заинтересованы еще несколько клубов, в том числе «Челси». Однако целью футболиста является именно переход в «Реал». Испанцы готовы заплатить за трансфер от 30 до 40 миллионов евро.
Сам защитник уверен, что «Лилль» будет вынужден пойти на уступки. Он уже сообщил о желании перейти в «Мадрид» руководству французского клуба и своему агенту Жорже Мендешу.
Отмечается, что «Реал» был обеспокоен необходимостью переговоров с португальским агентом, но сейчас ожидается, что проблем между сторонами не возникнет.
В текущем сезоне Лиги 1 Йоро провел 24 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
- клуб с идеальным бизнес-процессом и результатами
- или нескончаемое шапито уже середняка турнирной таблицы.
Да уж.
Другое дело ты, нештатный скаут Челси, который ведёт его с 2008-го.. Респект таким как ты..
Так как двигает мяч Алаба в команде способны только Кроос и Модрич. А если рядом с Алабой ставить Менди, то и его минусы в защите уже не так заметны..
Ни Начо, ни Рюдигер, даже после вчерашней передачи шведой)) не дают такого функционала, какой даёт Алаба. А их преимущества как защитников для команды узки и понятны.. Скорей всего Реал пюс ними пропустит меньше, но и создаст тоже ощутимо меньше.
Ну а по Йоро, не следует забывать ещё, что Реал вроде как летом хочет вернуть одного из защитников-воспитанников.. То есть Йоро будет с дефицитом игрового времени.....Если только Начо вдруг откажется от продления..