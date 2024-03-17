«Реал» готов заплатить 30-40 млн евро за Йоро, «Челси» тоже интересуется 18-летним защитником «Лилля». Лени хочет в «Мадрид»

Названа сумма, которую «Реал» готов заплатить за Лени Йоро.

Ранее стало известно, что 18-летний защитник хочет присоединиться к мадридскому клубу, а «Лилль» запрашивает 100 миллионов евро за его трансфер.

По информации Marca, в подписании Йоро заинтересованы еще несколько клубов, в том числе « ». Однако целью футболиста является именно переход в «Реал». Испанцы готовы заплатить за трансфер от 30 до 40 миллионов евро.

Сам защитник уверен, что « » будет вынужден пойти на уступки. Он уже сообщил о желании перейти в « » руководству французского клуба и своему агенту .

Отмечается, что «Реал» был обеспокоен необходимостью переговоров с португальским агентом, но сейчас ожидается, что проблем между сторонами не возникнет.

В текущем сезоне Лиги 1 провел 24 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.