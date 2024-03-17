«Реал» готов заплатить 30-40 млн евро за Йоро, «Челси» тоже интересуется 18-летним защитником «Лилля». Лени хочет в «Мадрид»

Теги Лилль Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Лени Йоро Футбол

Названа сумма, которую «Реал» готов заплатить за Лени Йоро.

Ранее стало известно, что 18-летний защитник хочет присоединиться к мадридскому клубу, а «Лилль» запрашивает 100 миллионов евро за его трансфер. 

По информации Marca, в подписании Йоро заинтересованы еще несколько клубов, в том числе «Челси». Однако целью футболиста является именно переход в «Реал». Испанцы готовы заплатить за трансфер от 30 до 40 миллионов евро. 

Сам защитник уверен, что «Лилль» будет вынужден пойти на уступки. Он уже сообщил о желании перейти в «Мадрид» руководству французского клуба и своему агенту Жорже Мендешу.

Отмечается, что «Реал» был обеспокоен необходимостью переговоров с португальским агентом, но сейчас ожидается, что проблем между сторонами не возникнет. 

В текущем сезоне Лиги 1 Йоро провел 24 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

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22 комментария
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Реал интересуется игроком который уже родился после знаменитого Стамбульского финала ЛЧ, сейчас почувствовал какой я уже старый..
+11
-4
+7
Ответ Sergeant Squirting
Реал интересуется игроком который уже родился после знаменитого Стамбульского финала ЛЧ, сейчас почувствовал какой я уже старый..
Зря ты это написал…. Здорово старик😁🤚 тоже помню этот стамбульский вечер.
+9
-2
+7
Перспективный игрок. Один из лучших на рынке в своем возрасте
+9
-3
+6
Реал или Челси? Реально сложный выбор для игрока будет:
- клуб с идеальным бизнес-процессом и результатами
- или нескончаемое шапито уже середняка турнирной таблицы.
Да уж.
+10
-4
+6
Настольная по Иеро? ))
+2
0
+2
Ответ Grime Font
уверен на 101%, что ты кроме нарезок после этой новости ваще ничего не видел и вряд-ли ваще слышал о нём ранее
Реал за ним с прошлого лета следит, конечно я только что о нем узнал и побежал на ютуб видосик на 5 минут посмотреть..

Другое дело ты, нештатный скаут Челси, который ведёт его с 2008-го.. Респект таким как ты..
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Ахаха. Мбаппе ещё и Йоро приведёт в Мадрид. Катарский кабинет опять в пролёте.
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Его стоит купить. Хороший перспективный футболист
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под кем он сядет на банку в реале?
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Почему все хотят в Мадрид а не в Барселону??? 🤔
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Ответ dr. cage
Судя по тому, что я видел играет в манере Милитао.. Да и по антропометрии схож.... и также часто залазиет на правый фланг.. Учитывая, что по умолчанию Милитао основной, а на подмене у него Рюдигер, не совсем понятно для чего он.. Ставить вместе с Милитао - это заранее упрощать оборону..
Алаба уступает абсолютно всем как центральный защитник и не факт, что после столь тяжелой травмы сможет вернуться на прежний уровень. Начо хорош, только как игрок подмены. Остаются Рюдигер и Милитао и лишним перспективный защитник точно не будет.
+1
-1
0
Ответ dr. cage
Судя по тому, что я видел играет в манере Милитао.. Да и по антропометрии схож.... и также часто залазиет на правый фланг.. Учитывая, что по умолчанию Милитао основной, а на подмене у него Рюдигер, не совсем понятно для чего он.. Ставить вместе с Милитао - это заранее упрощать оборону..
уверен на 101%, что ты кроме нарезок после этой новости ваще ничего не видел и вряд-ли ваще слышал о нём ранее
0
0
0
Ответ dr. cage
Судя по тому, что я видел играет в манере Милитао.. Да и по антропометрии схож.... и также часто залазиет на правый фланг.. Учитывая, что по умолчанию Милитао основной, а на подмене у него Рюдигер, не совсем понятно для чего он.. Ставить вместе с Милитао - это заранее упрощать оборону..
А почему не рассматриваете его на место Алабы? Начо, Рюдигер, Рамос и многие другие играли на разных позициях в защите. Не вижу проблемы...
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Ответ corazon blanco
Алаба уступает абсолютно всем как центральный защитник и не факт, что после столь тяжелой травмы сможет вернуться на прежний уровень. Начо хорош, только как игрок подмены. Остаются Рюдигер и Милитао и лишним перспективный защитник точно не будет.
При всех минусах Алабы как защитника, Анчи его ценит за совсем другие вещи..
Так как двигает мяч Алаба в команде способны только Кроос и Модрич. А если рядом с Алабой ставить Менди, то и его минусы в защите уже не так заметны..

Ни Начо, ни Рюдигер, даже после вчерашней передачи шведой)) не дают такого функционала, какой даёт Алаба. А их преимущества как защитников для команды узки и понятны.. Скорей всего Реал пюс ними пропустит меньше, но и создаст тоже ощутимо меньше.

Ну а по Йоро, не следует забывать ещё, что Реал вроде как летом хочет вернуть одного из защитников-воспитанников.. То есть Йоро будет с дефицитом игрового времени.....Если только Начо вдруг откажется от продления..
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Ответ f0rmoceft
А почему не рассматриваете его на место Алабы? Начо, Рюдигер, Рамос и многие другие играли на разных позициях в защите. Не вижу проблемы...
Честно говоря не видно его на позиции левого центрального.. А в тех играх, что довелось, он играл правого центрального как Милитао..
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Ответ TheDustman
Реал или Челси? Реально сложный выбор для игрока будет: - клуб с идеальным бизнес-процессом и результатами - или нескончаемое шапито уже середняка турнирной таблицы. Да уж.
В подавляющем большинстве случаев игрок между Реалом и не кризисными в своё время Челси, МЮ и т.д выберет Реал
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