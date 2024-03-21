Де Брюйне – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ, его зарплата – 2,02 млн евро в месяц. Холанд – 2-й, Салах, Каземиро и Варан – в топ-5 (L’Equipe)

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Кевин де Брюйне Рафаэль Варан Каземиро Мохамед Салах Эрлинг Холанд деньги Футбол

Кевин де Брюйне зарабатывает больше двух миллионов евро в месяц.

Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.

Первую строчку занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – его зарплата составляет 2,02 миллиона евро в месяц до уплаты налогов. 

Топ-5 выглядит так:

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 2,02 млн евро;

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 1,9 млн евро;

3-4. Мохамед СалахЛиверпуль») – 1,77 млн евро;

3-4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 1,77 млн евро;

5. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед») – 1,72 млн евро. 

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Aleksey Yashin
Нормально МЮ Каземиро и Варану насыпали
А иначе какой смысл был переходить из рм в мю?
+98
-4
+94
Каземиро норм устроился на старости лет. Даже в СА ехать не пришлось
+80
-2
+78
Нормально МЮ Каземиро и Варану насыпали
+67
-2
+65
Ответ Aleksey Yashin
Нормально МЮ Каземиро и Варану насыпали
фейр-плей накажет эвертон
+61
-6
+55
Игроки МЮ уже лет 8 выглядят крайне нелепо в топе зарплат АПЛ рядом с монстрами. Вроде и по статусу +- попадают, но по игре на поле переплата дикая.
+28
-1
+27
КДБ, Салах и Холланд результативными действиями отрабатывают всю з/п до копейки
+24
-5
+19
Ответ KMR
Ничо-се Эрлингу отсыпали. Все таки остальные уже с именем
зато Холланд с результатами
+13
-1
+12
Прогрев Юнайтед идет по полной😁
+6
-1
+5
Эвертон пошел, Форест пошел, Лутону и Борнмуту приготовиться :))
+7
-2
+5
МЮ нужно разгружать зарплаты игрокам, конечно...
+4
-1
+3
Каземиро и Варан красавцы
+2
0
+2
Ответ Акер
Каземиро норм устроился на старости лет. Даже в СА ехать не пришлось
Они ровесники с Де Брюйне. Ещё успеют и здесь бабла нарубить, а если мало будет, тогда подумают)
+2
0
+2
Каземиро и Варан нормально устроились
+2
0
+2
Ответ WatrikVLZ
Комментарий скрыт
Ну да им же из гос.бюджета платят .
+3
-1
+2
Кевин заслуженно первый. Хотя по игре разрыв у них с Холандом гораздо больше.
+3
-2
+1
Ответ WatrikVLZ
Комментарий скрыт
Ты вчера родился ? Таков капитализм, это уже давно ясно
Но, если брать среди футболистов-КДБ, Холланд и Салах свою з/п оправдывают
Так что давай без этих конских предъяв
+4
-3
+1
Манчестер, получается , финансовая столица =)))
+1
0
+1
Ответ deadjoker
Эвертон пошел, Форест пошел, Лутону и Борнмуту приготовиться :))
Там ещё Лестер хотят наказать
+1
0
+1
Ответ Контрольный выстрел
Комментарий удален модератором
У него просто припекает от Холланда и Ман.Сити)) Да и тут не школьник,даже, скорее всего))
0
0
0
Ответ 10ztv
фейр-плей накажет эвертон
🤣
+2
-2
0
Ответ Акер
Каземиро норм устроился на старости лет. Даже в СА ехать не пришлось
Ещё успеет!
0
0
0
Ответ Lycerae
Кевин заслуженно первый. Хотя по игре разрыв у них с Холандом гораздо больше.
По сути 1 должен быть Салах, а потом все остальные
0
0
0
Ответ leroc
зато Холланд с результатами
А если бы не срослось? Или было переподписание?
+1
-1
0
Ответ KMR
А если бы не срослось? Или было переподписание?
Так его же переподписали
0
0
0
Ответ Liverpool_YNWA
Так его же переподписали
Ну тогда вопрос снимается
0
0
0
Ответ Topar Topovic
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Первые трое понятно. Каземиро и Варан что тут делают? Особенно если учитывать качество их игры и место МЮ в турнирной таблице?
0
0
0
Интересно есть ли у этих ребят бонусы. Как то ничего об этом не слышно.
0
0
0
К первым двум местам вопросов точно нет. Игроки сезона АПЛ последних двух лет.
0
0
0
Лео Месси, хи хи...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий