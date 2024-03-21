Де Брюйне – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ, его зарплата – 2,02 млн евро в месяц. Холанд – 2-й, Салах, Каземиро и Варан – в топ-5 (L’Equipe)

Кевин де Брюйне зарабатывает больше двух миллионов евро в месяц.

Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов .

Первую строчку занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – его зарплата составляет 2,02 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

Топ-5 выглядит так:

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 2,02 млн евро;

2. Эрлинг Холанд (« ») – 1,9 млн евро;

3-4. (« ») – 1,77 млн евро;

3-4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 1,77 млн евро;

5. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед») – 1,72 млн евро.