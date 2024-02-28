Де Брюйне, Салах, ван Дейк, Бруну, Каземиро, Бернарду и Варан – в списке трансферных целей саудовцев на лето (ESPN)
Клубы Саудовской Аравии продолжат подписывать звезд этим летом.
По информации ESPN, в предстоящее трансферное окно саудовские клубы планируют быть столь же активны, как и в 2023 году, расходуя значительные суммы на зарплаты игроков. В список целей на предстоящее лето включены Кевин де Брюйне, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Алиссон, Рафаэль Варан, Каземиро, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Андреас Перейра.
Также саудовцы предпримут попытку пригласить молодых футболистов – в частности, сообщается об интересе к 20-летнему хавбеку «Ювентуса» Матиасу Соуле.
Кроме того, Саудовская Аравия хочет пригласить в чемпионат ряд известных тренеров. Среди возможны кандидатов упоминаются Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Сержиу Консейсау.
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Из серии:"В фильме какого хрена здесь делает Андреас Перейра"?
Они вообще-то водятся на Бали и Галапагосских островах. Вряд ли там пустыня.
Говорят, действенный метод ))