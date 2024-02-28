Де Брюйне, Салах, ван Дейк, Бруну, Каземиро, Бернарду и Варан – в списке трансферных целей саудовцев на лето (ESPN)

Клубы Саудовской Аравии продолжат подписывать звезд этим летом.

По информации ESPN, в предстоящее трансферное окно саудовские клубы планируют быть столь же активны, как и в 2023 году, расходуя значительные суммы на зарплаты игроков. В список целей на предстоящее лето включены , , ван Дейк, Алиссон, Рафаэль Варан, , , Бернарду Силва и Андреас Перейра.

Также саудовцы предпримут попытку пригласить молодых футболистов – в частности, сообщается об интересе к 20-летнему хавбеку «Ювентуса» Матиасу Соуле.

Кроме того, Саудовская Аравия хочет пригласить в чемпионат ряд известных тренеров. Среди возможны кандидатов упоминаются Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Сержиу Консейсау.