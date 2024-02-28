Де Брюйне, Салах, ван Дейк, Бруну, Каземиро, Бернарду и Варан – в списке трансферных целей саудовцев на лето (ESPN)

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Клубы Саудовской Аравии продолжат подписывать звезд этим летом.

По информации ESPN, в предстоящее трансферное окно саудовские клубы планируют быть столь же активны, как и в 2023 году, расходуя значительные суммы на зарплаты игроков. В список целей на предстоящее лето включены Кевин де Брюйне, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Алиссон, Рафаэль Варан, Каземиро, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Андреас Перейра.

Также саудовцы предпримут попытку пригласить молодых футболистов – в частности, сообщается об интересе к 20-летнему хавбеку «Ювентуса» Матиасу Соуле.

Кроме того, Саудовская Аравия хочет пригласить в чемпионат ряд известных тренеров. Среди возможны кандидатов упоминаются Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Сержиу Консейсау.

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48 комментариев
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Кевин де Брюйне, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Алиссон, Рафаэль Варан, Каземиро, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Андреас Перейра
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Из серии:"В фильме какого хрена здесь делает Андреас Перейра"?
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+32
Ответ Владимир Долгополов
Никогда не писал комментов по поводу СА,но сейчас решил.Как мне кажется,пора УЕФА шевелить батонами и поставить шейхов на место,это чисто мое мнение,может оно не совпадает с мнением большинства и может быть ошибочным.Да саудовцы вправе покупать кого захотят и за сколько захотят,вправе платить зарплаты какие захотят,но для европейского футбола практически во всех аспектах это минусы.С 90 % вероятностью их раздутый чемпионат лопнет в ближайшее время,но успеет нехило напакостить еврофутболу.Другое дело,нужно ли это УЕФА и сможет ли.
УЕФА 2 мешка не может наказать за их махинации, речь о Сити и Париже, а вы о глобальном мыслите. УЕФА - кучка воров и коррупционеров, от которых смердит
+15
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+13
Опять все будет между 4 клубами распределено или еще хоть кто-то подтянется?
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+6
Ответ Владимир Долгополов
Никогда не писал комментов по поводу СА,но сейчас решил.Как мне кажется,пора УЕФА шевелить батонами и поставить шейхов на место,это чисто мое мнение,может оно не совпадает с мнением большинства и может быть ошибочным.Да саудовцы вправе покупать кого захотят и за сколько захотят,вправе платить зарплаты какие захотят,но для европейского футбола практически во всех аспектах это минусы.С 90 % вероятностью их раздутый чемпионат лопнет в ближайшее время,но успеет нехило напакостить еврофутболу.Другое дело,нужно ли это УЕФА и сможет ли.
А в чем минусы для европейского футбола? Туда переходят в основном игроки предпенсионного возраста, для европейских клубов это отличная возможность сбросить балласт, да ещё и деньги за это выручить. Ну если схлопнется, освободится много игроков хорошего уровня, которых потом можно будет подписать подешевке.
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Ответ Владимир Долгополов
Никогда не писал комментов по поводу СА,но сейчас решил.Как мне кажется,пора УЕФА шевелить батонами и поставить шейхов на место,это чисто мое мнение,может оно не совпадает с мнением большинства и может быть ошибочным.Да саудовцы вправе покупать кого захотят и за сколько захотят,вправе платить зарплаты какие захотят,но для европейского футбола практически во всех аспектах это минусы.С 90 % вероятностью их раздутый чемпионат лопнет в ближайшее время,но успеет нехило напакостить еврофутболу.Другое дело,нужно ли это УЕФА и сможет ли.
демократично запретить трансферы в СА.
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Напоминает проект Анжи в масштабах страны
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Ответ Владимир Долгополов
Никогда не писал комментов по поводу СА,но сейчас решил.Как мне кажется,пора УЕФА шевелить батонами и поставить шейхов на место,это чисто мое мнение,может оно не совпадает с мнением большинства и может быть ошибочным.Да саудовцы вправе покупать кого захотят и за сколько захотят,вправе платить зарплаты какие захотят,но для европейского футбола практически во всех аспектах это минусы.С 90 % вероятностью их раздутый чемпионат лопнет в ближайшее время,но успеет нехило напакостить еврофутболу.Другое дело,нужно ли это УЕФА и сможет ли.
Как ставить предлагаете?
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Ливер - то, что вы коту даете на завтрак
Хоспаде, обиделся. Всю жизнь Ливерпуль сокращённо называют Ливером, Арсенал — Арсом, Манчестер Сити — просто Сити и так далее
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Ответ Амина Ибрагимова
Надо послать их на три стороны, там нет футбола, таких кубков в которых хочется играть и пробиваться в топ 4 в своих чемпионатах
Там есть кое-что получше - деньги
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Ответ qvykwxkh28
Ван Дейку рано ,и так Салах уходит , а то Ливер поплывет совсем
Ливер - то, что вы коту даете на завтрак
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Ответ qvykwxkh28
Ван Дейку рано ,и так Салах уходит , а то Ливер поплывет совсем
Куда Салах уходит, что за фантазии?
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Ответ Владимир Долгополов
Никогда не писал комментов по поводу СА,но сейчас решил.Как мне кажется,пора УЕФА шевелить батонами и поставить шейхов на место,это чисто мое мнение,может оно не совпадает с мнением большинства и может быть ошибочным.Да саудовцы вправе покупать кого захотят и за сколько захотят,вправе платить зарплаты какие захотят,но для европейского футбола практически во всех аспектах это минусы.С 90 % вероятностью их раздутый чемпионат лопнет в ближайшее время,но успеет нехило напакостить еврофутболу.Другое дело,нужно ли это УЕФА и сможет ли.
И при чем тут УЕФА Саудовская Арабия это не европа
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Ответ Master Slova
бред полнейший, это лига будущего
И в чем это лига будущего?
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Де Брюйне, Бернарду, Салах, ван Дейк, Бруну, Варан Каземиро и треснувшая харя – в списке трансферных целей саудовцев на лето (ESPN)
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Что в этом списке делает Андреас Перейра )
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Руки прочь от КДБ!
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Настоящие санитары футбольного леса
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Каземиро и Варана за 40 млн. каждый надеюсь уйдут
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не слишком они много кушают? ну в смысле не уху ли едят??
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Ответ Raar
Что в этом списке делает Андреас Перейра )
отлично играет
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От умирающего европейского псевдофутбола уже начали откусывать более-менее ценные куски. Какая ирония - то европка несколько десятилетий пылесосила футболистов из других лиг, обрекая их на деградацию и на фоне этой деградации строя своё дутое футбольное благополучие, то теперь ей самой придётся пройти через это.
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Ответ Savardus
Переспать с Шарлиз Террон - в списке моих целей на лето.
Завяжи узелок.
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Ответ AminO2
Варанов в пустыне и так хватает.
В пустыне???
Они вообще-то водятся на Бали и Галапагосских островах. Вряд ли там пустыня.
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Ответ Алексей Гусев
А почему нет?
слишком много хотят КД Салах.ван Дейк еше далеко не сбитые летчики в отличии от поехавших туда. у них минимум 2-3 сезона в топ лигах есть. ну а потом велком. и то лично КБ как я понял не согласен
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
УЕФА 2 мешка не может наказать за их махинации, речь о Сити и Париже, а вы о глобальном мыслите. УЕФА - кучка воров и коррупционеров, от которых смердит
Так и быть, пора уже реально наказывать клубы за их хитрые делишки. А начать это дело надо естественно с бургерного Ливера.
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Ответ Владимир Долгополов
Никогда не писал комментов по поводу СА,но сейчас решил.Как мне кажется,пора УЕФА шевелить батонами и поставить шейхов на место,это чисто мое мнение,может оно не совпадает с мнением большинства и может быть ошибочным.Да саудовцы вправе покупать кого захотят и за сколько захотят,вправе платить зарплаты какие захотят,но для европейского футбола практически во всех аспектах это минусы.С 90 % вероятностью их раздутый чемпионат лопнет в ближайшее время,но успеет нехило напакостить еврофутболу.Другое дело,нужно ли это УЕФА и сможет ли.
С 90% вероятностью распиаренный бей-беги псевдофутбол европки скукожится в течение 5 лет и из него растащат всех более-менее приличных игроков, оставив кучу бесполезных бегунков из массовки. И это прекрасно. Должны в мире расти новые лиги.
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Ответ _FoX-
Как ставить предлагаете?
Откажутся покупать у них нефть и полностью переключатся на Индию.
Говорят, действенный метод ))
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
УЕФА 2 мешка не может наказать за их махинации, речь о Сити и Париже, а вы о глобальном мыслите. УЕФА - кучка воров и коррупционеров, от которых смердит
Для начала докажи что они что-то нарушают, а не гоняй воздух.
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Хотят пансионат ветеранов АПЛ у себя устроить?)
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Ответ Владимир Долгополов
Никогда не писал комментов по поводу СА,но сейчас решил.Как мне кажется,пора УЕФА шевелить батонами и поставить шейхов на место,это чисто мое мнение,может оно не совпадает с мнением большинства и может быть ошибочным.Да саудовцы вправе покупать кого захотят и за сколько захотят,вправе платить зарплаты какие захотят,но для европейского футбола практически во всех аспектах это минусы.С 90 % вероятностью их раздутый чемпионат лопнет в ближайшее время,но успеет нехило напакостить еврофутболу.Другое дело,нужно ли это УЕФА и сможет ли.
а в чем собственно проблема заключается?
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