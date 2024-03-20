Тьерри Анри: «Гризманн – самый недооцененный футболист. Было не так много игроков, способных выступать на всех позициях в атаке, Антуан – один из них»
Тьерри Анри считает Антуана Гризманна самым недооцененным футболистом.
«Мы не должны забывать Гризманна, который напоминает нам, что упорный труд – это талант. Гризманн, безусловно, самый недооцененный игрок из всех. Мы часто говорим о Килиане [Мбаппе], настолько часто, что мне даже хочется найти повод, чтобы поругать его. Но Гризманн… посмотрите на его пасы и его голы.
Назовите игроков, которые могли бы играть на всех четырех позициях в нападении. За всю историю их было не так уж много. Гризманн – один из них», – сказал бывший нападающий сборной Франции в интервью Le Parisien.
Гризманн из-за травмы пропустит игры Франции в марте. Антуан сыграл во всех 84 матчах сборной с июня 2017 года
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Свой полностью заслуженный ЗМ он получил, когда играл откровенно хреново в первые годы в Реале получал не менее заслуженную критику в свой адрес.
Здесь уместнее привести в пример парней вроде Бускетса и Родри, КДБ и Иньесты - вот уж кто действительно не получил всего полагающегося. Увы, таковы критерии оценки в вопросе выбора лучшего 🤷🏻♂️
Гризман классный игрок, лидер сборной и Атлетико, чемпион мира. Его все уважают. Так что странное заявление от Анри