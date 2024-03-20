Тьерри Анри: «Гризманн – самый недооцененный футболист. Было не так много игроков, способных выступать на всех позициях в атаке, Антуан – один из них»

Теги Тьерри Анри Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Тьерри Анри считает Антуана Гризманна самым недооцененным футболистом.

«Мы не должны забывать Гризманна, который напоминает нам, что упорный труд – это талант. Гризманн, безусловно, самый недооцененный игрок из всех. Мы часто говорим о Килиане [Мбаппе], настолько часто, что мне даже хочется найти повод, чтобы поругать его. Но Гризманн… посмотрите на его пасы и его голы.

Назовите игроков, которые могли бы играть на всех четырех позициях в нападении. За всю историю их было не так уж много. Гризманн – один из них», – сказал бывший нападающий сборной Франции в интервью Le Parisien.

Гризманн из-за травмы пропустит игры Франции в марте. Антуан сыграл во всех 84 матчах сборной с июня 2017 года

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32 комментария
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Ответ Amalfitano
Гризманн и Бензема самые недооценённые. Это факт. Бензема обладатель 5-ти ЛЧ, на минуточку.
Как человек с ЗМ может быть недооцененным?
+39
0
+39
Гриз реально недооценён,отличный игрок
+36
-3
+33
Ответ no_one_perfect
Ну да, кто считает за трофей этот несчастный чемпионат Испании три года назад
Выигранный без Гризманна)
+9
0
+9
Ответ Алексей Матыгин
Гриз реально недооценён,отличный игрок
Как он может быть недооценен? Звезда и незаменимый игрок одной из сильнейших по именам сборной, входил в топ3 голосования золотого мяча. Это не признание?
+10
-2
+8
Факт. Лучший в команде и в сборной уже не первый год.
+8
0
+8
Ответ Amalfitano
Гризманн и Бензема самые недооценённые. Это факт. Бензема обладатель 5-ти ЛЧ, на минуточку.
Бензема был недооцененным когда его высмеивали через матч и молились об его уходе. Сейчас же называть обладателя ЗМ недооцененным как минимум странно.
+7
0
+7
Ответ Amalfitano
Гризманн и Бензема самые недооценённые. Это факт. Бензема обладатель 5-ти ЛЧ, на минуточку.
Еще бы Томаса Мюллера отметил, 2 требла, Чемпион Мира:)
+14
-7
+7
Ответ Capella Sistina
Комментарий скрыт
за феликса отдали 127 млн
+7
-1
+6
Кстати,Гризмана Анри позвал на Олимпиаду?Вот где возможность проявить себя после тяжёлого сезона,Евро и умереть в Париже...разве не мечта?
+5
-1
+4
а с чего это Гризманн недооценен? как по мне,на сколько он играет,настолько его и ценят,он регулярно на слуху и в ла лиге и в лч,и в сборной. ну он точно не экстраординарный игрок,как например Мбаппе,Роналдиньо или тот же Анри,что наверное и сам Антуан прекрасно понимает
+4
0
+4
Ответ Amalfitano
Гризманн и Бензема самые недооценённые. Это факт. Бензема обладатель 5-ти ЛЧ, на минуточку.
Чем это и кем Бензема недооценен?

Свой полностью заслуженный ЗМ он получил, когда играл откровенно хреново в первые годы в Реале получал не менее заслуженную критику в свой адрес.

Здесь уместнее привести в пример парней вроде Бускетса и Родри, КДБ и Иньесты - вот уж кто действительно не получил всего полагающегося. Увы, таковы критерии оценки в вопросе выбора лучшего 🤷🏻‍♂️
+3
0
+3
Ответ ljolik888
Кто сказал что Гризманн недоцион . Один из лучших игроков мира своего поколения . И все об этом знают .
Ну в последнем рейтинге на ЗМ от goal.com Антуан даже не в топ-10.
+2
0
+2
С чего он недооценен? Нет Золотых мячей? Так там один товарищ их экспроприировал)

Гризман классный игрок, лидер сборной и Атлетико, чемпион мира. Его все уважают. Так что странное заявление от Анри
+1
0
+1
Ответ no_one_perfect
Ну да, кто считает за трофей этот несчастный чемпионат Испании три года назад
так в этом и проблема, что за 6 лет только 1 ла лига и 0 полуфиналов лч, 0 кубков Испании. Игрок уровня гризманна мог играть в реале сити
+1
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Ответ VladCory
Ну сам Антуан виноват, профукал два с хвостиком "золотых" года на фк каталуна. Сейчас Френки в той же позиции, жаль.
Твой возраст сразу ясен ,по тому как и зачем ты коверкаешь название клуба ,ну или зачем ты это делаешь,спать ложись ,завтра к первому уроку !
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Ответ 10ztv
потому что играет в клубе, который мало на что претендует последние лет 6
Ну да, кто считает за трофей этот несчастный чемпионат Испании три года назад
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один из лучших игроков в мире в моменте и это все знали - анри проспись
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Согласна.А ещё он пахарь на поле.Колоссальный объём работы на поле даёт.
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База от Тьери
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Гризманн является кандидатом в Олимпийскую сборную Франции по футболу ?
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Ответ Reyz
Как он может быть недооценен? Звезда и незаменимый игрок одной из сильнейших по именам сборной, входил в топ3 голосования золотого мяча. Это не признание?
Если бы взял ЗМ - было бы признание.
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Ответ Алексей Матыгин
Гриз реально недооценён,отличный игрок
Он более чем оценен и находится там где и должен быть, не у всех есть класс быть на уровне Суареса, Бензема и Иньесты
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Ответ Алексей Матыгин
Гриз реально недооценён,отличный игрок
Более чем оценены, находится там где и должен быть, не у всех есть класс быть на уровне Суареса, Иньесты и Бензема
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