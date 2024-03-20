Анри о Мбаппе: «Монстр. Из-за него Франции реально завидуют в других странах»
Тьерри Анри считает, что из-за Килиана Мбаппе все завидуют Франции.
«Единственное, что мы знаем о Килиане, – он уходит [из «ПСЖ»]. Не так важно, куда, но если он уходит в «Реал», то мы знаем, что они не отпустят игроков [на Олимпиаду].
Тут речь идет о монстре. Давайте радоваться, что Килиан – француз. Все нам завидуют. Когда я еду за границу, мне говорят: «Вам во Франции так повезло иметь такого игрока». Даже если мы начнем говорить о его качествах, всегда найдется негативный отзыв – он поднял мизинец, он сделал вот это, а не вот это. Но в других странах нам реально завидуют», – сказал тренер олимпийской сборной Франции для Le Parisien.
В этом сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Холланд, если честно, в плане универсализма там и рядом не стоял.
Туда бы тренера толкового, с таким составом реально брать любые кубки.
))))))))))))))))) 🤡 ))))))))))))
Мало того, что они сами умеют играть очень хорошо, они еще и обучили целое поколение более развитых физически африканцев игре.
Теперь у них стабильно по 2-3 состава и молодежка именитей многих футбольных середняков.
И конца этому не предвидится. Европейцы смогут отвечать только золотыми поколениями, в среднем они просто не потянут.
)))))))) о чем вы ?)))))))
))) 🤡??????????))))))))))))))
))))
Фабьен Бартез, Эрик Абидаль, Клод Макелеле, Зинедин Зидан, Франк Рибери, Давид Трезеге и т. д.