Анри о Мбаппе: «Монстр. Из-за него Франции реально завидуют в других странах»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Футбол

Тьерри Анри считает, что из-за Килиана Мбаппе все завидуют Франции.

«Единственное, что мы знаем о Килиане, – он уходит [из «ПСЖ»]. Не так важно, куда, но если он уходит в «Реал», то мы знаем, что они не отпустят игроков [на Олимпиаду].

Тут речь идет о монстре. Давайте радоваться, что Килиан – француз. Все нам завидуют. Когда я еду за границу, мне говорят: «Вам во Франции так повезло иметь такого игрока». Даже если мы начнем говорить о его качествах, всегда найдется негативный отзыв – он поднял мизинец, он сделал вот это, а не вот это. Но в других странах нам реально завидуют», – сказал тренер олимпийской сборной Франции для Le Parisien.

В этом сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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38 комментариев
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Ну да, Мбаппе, когда он в ударе, действительно монстр. Посмотрите матч с Монпелье (6:2 в пользу Парижа) несколько дней назад - голы после ураганных сольных проходов, гол издали пушечным ударом в девятку.
Холланд, если честно, в плане универсализма там и рядом не стоял.
+24
-2
+22
Ответ Writer 1
До 2050 года мне кажется единственные кто будут конкурировать с Французами в плане глубины состава на ЧМах - Это Англия. Просто нереальные конвейеры. Бразилия и там по списку - уже не те
До 2050 года уже цивилизации может не быть. А ты о футболе такие далёкие прогнозы строишь.
+16
0
+16
Ответ S-V-D
Наша Раша, а вторая? )
Беларусь
+4
0
+4
Весь мир завидует двум странам.
+6
-2
+4
Ответ nebolela
Весь мир завидует двум странам.
Наша Раша, а вторая? )
+5
-2
+3
До 2050 года мне кажется единственные кто будут конкурировать с Французами в плане глубины состава на ЧМах - Это Англия. Просто нереальные конвейеры. Бразилия и там по списку - уже не те
+5
-2
+3
Ответ Glukinho
посмотрим, что покажет в нормальной лиге
Да, посмотрим.. Ну а 4 гола в 2 финалах ЧМ это так.. Просто случайность..
+4
-1
+3
Ответ Writer 1
До 2050 года мне кажется единственные кто будут конкурировать с Французами в плане глубины состава на ЧМах - Это Англия. Просто нереальные конвейеры. Бразилия и там по списку - уже не те
Ну, кстати, я бы все равно Бразилию никогда не списывал. У них бывают проседания поколений, совсем недавно не было топ-форварда, но если присмотреться - всегда бразильцы на виду в самых топовых клубах. Даже сейчас Винисиус, Эдер Милитао и Родриго в Реале, Маркиньос в ПСЖ, два сильнейших кипера - Алиссон и Эдерсон. Даже если брать мировых юниоров, там снова бразильцы - Витор Роке и Эндрик.

Туда бы тренера толкового, с таким составом реально брать любые кубки.
+2
0
+2
Ответ За Кубань!
Объективности у вас ни на грош. На каком основании вы решили, что Мбаппе не француз? Потому, что он черный? Ну так вы ошибаетесь. Сами французы отказались от термина "нация" и закрепили это конституционно. Французы - это так называемая политическая нация. Любой, кто разделяет французскую культуру, историю, язык и отождествляет себя с Францией считает французом, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и прочего. Не гражданином Франции, а именно французом.
Мбаппе не черный, а метис, камеруно-алжирский
+2
0
+2
Ответ bel01
Ну да, Мбаппе, когда он в ударе, действительно монстр. Посмотрите матч с Монпелье (6:2 в пользу Парижа) несколько дней назад - голы после ураганных сольных проходов, гол издали пушечным ударом в девятку. Холланд, если честно, в плане универсализма там и рядом не стоял.
посмотрим, что покажет в нормальной лиге
+2
0
+2
Ответ Lycerae
Примерно как у тебя, выражается часто многими скобочками.
какие скобки???????)))))))
))))))))))))))))) 🤡 ))))))))))))
+2
-1
+1
футбольной Франции завидуют из-за трёх составов в сборной, а потом уже о черепахе
+4
-3
+1
Мбаппе тоже повезло родиться французом. В отличие от Холанда, который не то, что не выиграет первенство мира или Европы, а может ни разу за карьеру туда не попасть
+2
-1
+1
Ответ Назар Игорь
Надо быть объективным - Мбаппе такой же француз как из бегемота балерина.
Объективности у вас ни на грош. На каком основании вы решили, что Мбаппе не француз? Потому, что он черный? Ну так вы ошибаетесь. Сами французы отказались от термина "нация" и закрепили это конституционно. Французы - это так называемая политическая нация. Любой, кто разделяет французскую культуру, историю, язык и отождествляет себя с Францией считает французом, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и прочего. Не гражданином Франции, а именно французом.
+4
-3
+1
Ответ No name
какие скобки???????))))))) ))))))))))))))))) 🤡 ))))))))))))
Между которыми твоё личико)
+1
0
+1
Ответ За Кубань!
Объективности у вас ни на грош. На каком основании вы решили, что Мбаппе не француз? Потому, что он черный? Ну так вы ошибаетесь. Сами французы отказались от термина "нация" и закрепили это конституционно. Французы - это так называемая политическая нация. Любой, кто разделяет французскую культуру, историю, язык и отождествляет себя с Францией считает французом, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и прочего. Не гражданином Франции, а именно французом.
Не каждый кто живёт во Франции француз.
+2
-1
+1
Ответ No name
какая зависть?)))
Примерно как у тебя, выражается часто многими скобочками.
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0
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Ответ Writer 1
До 2050 года мне кажется единственные кто будут конкурировать с Французами в плане глубины состава на ЧМах - Это Англия. Просто нереальные конвейеры. Бразилия и там по списку - уже не те
Пф, так это логично.
Мало того, что они сами умеют играть очень хорошо, они еще и обучили целое поколение более развитых физически африканцев игре.
Теперь у них стабильно по 2-3 состава и молодежка именитей многих футбольных середняков.

И конца этому не предвидится. Европейцы смогут отвечать только золотыми поколениями, в среднем они просто не потянут.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Lycerae
Между которыми твоё личико)
что не так?)))))))))
)))))))) о чем вы ?)))))))
))) 🤡??????????))))))))))))))
))))
+1
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Ответ Cearvm
Ну, кстати, я бы все равно Бразилию никогда не списывал. У них бывают проседания поколений, совсем недавно не было топ-форварда, но если присмотреться - всегда бразильцы на виду в самых топовых клубах. Даже сейчас Винисиус, Эдер Милитао и Родриго в Реале, Маркиньос в ПСЖ, два сильнейших кипера - Алиссон и Эдерсон. Даже если брать мировых юниоров, там снова бразильцы - Витор Роке и Эндрик. Туда бы тренера толкового, с таким составом реально брать любые кубки.
Полностью согласен, но я про, что в заявку начали попадать уже совсем "серые лица" из местной лиги. Нужна как раз местная - сильная лига, как это было в прошлом веке. Но таких перспектив, увы не вижу, хоть она и прибавила в контракте за последние года, но до той же Лиги 1 очень далеко, в ближайшие 15 лет точно нет)
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Ответ Назар Игорь
Не каждый кто живёт во Франции француз.
Но каждый, кто считает себя французом - француз. Ну вот так у низ заведено.
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Ответ Vatikan
монстр это Холланд
Инфа устарела, в этом сезоне видно, что он пониже уровнем.
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А я завидую Швейцарии и Финляндии…
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какая зависть?)))
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А еще у Франции президент женатый за трансгендером ну или замужем кто их знает
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Я думаю составу 2006 сборной Франции где был сам Анри, сильнее завидовали
Фабьен Бартез, Эрик Абидаль, Клод Макелеле, Зинедин Зидан, Франк Рибери, Давид Трезеге и т. д.
+4
-4
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кто?
+1
-1
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