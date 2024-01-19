Эммануэль Пети: «Мбаппе не выше Гризманна. Если Килиан побьет рекорд где-то еще, помимо Лиги 1, – ладно. Но Антуан не получает заслуженной похвалы, у него феноменальная карьера»

Теги ПСЖ Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Эммануэль Пети Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Эммануэль Пети не считает, что Килиан Мбаппе превосходит Антуана Гризманна.

«Мне кажется, Гризманн не получает заслуженной похвалы, комплиментов. У парня феноменальная карьера в сборной и даже в клубах.

Что такого выиграл Мбаппе, чего не выиграл Гризманн? Во всех финалах с участием сборной Франции Антуан всегда был едва ли не лучшим.

Это не атака на Мбаппе, он потрясающий футболист. Это говорится в защиту Гризманна. Прямо сейчас я не ставлю Мбаппе выше Антуана.

Если завтра Килиан побьет рекорд в какой-нибудь еще лиге, помимо французской, тогда я скажу: «Ладно».

Гризманн боролся в Ла Лиге, которая на протяжении некоторого времени была лучшей лигой мира. Он сделал то, что сделал. Ни на клубном уровне, ни на уровне сборных я не вижу причин ставить Мбаппе выше Антуана», – сказал экс-хавбек национальной команды Франции.

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16 комментариев
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База.
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Какие же Гризи последние два голешника в ворота Реала положил! Гризманн СуперТоп
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Гризманн крайне недооценён в рейтингах
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И героем Франции Антуану не стать - он всего лишь белый европеоид, а не представитель титульной нации.
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Ответ JuVero
База.
Феноменальная карьера не в феноменальном клубе - в этом всё и дело !
Вчера - лучший игрок матча , по моему мнению
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Ответ TheDustman
По рейтингам клубным УЕФА между тройкой лидеров (Италия, Испания, Англия) и остальными- пропасть (четвертая Германия реально здесь тоже не тянет). Так что пока Мбаппе ничего никому не доказал. Не исключен вариант что совершенно затеряется в Испании или Англии. Это не колхозанам типа Реннов и Тулуз забивать.
Он уже колхозанам из Каталонии трешку отгружал
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Даже французы уже шепчутся. Все так или иначе ждали шаг вперед и великую карьеру, а в итоге сплошной бабложор.
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Ответ TheDustman
По рейтингам клубным УЕФА между тройкой лидеров (Италия, Испания, Англия) и остальными- пропасть (четвертая Германия реально здесь тоже не тянет). Так что пока Мбаппе ничего никому не доказал. Не исключен вариант что совершенно затеряется в Испании или Англии. Это не колхозанам типа Реннов и Тулуз забивать.
Тулуза недавно накидала трёшку Ливерпулю 🤡
+4
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+3
Ответ Vedved
Боюсь представить, за какое дно он играет, раз даже хет-трик не помог пройти колхозанов😱
Ну вообще-то они прошли, общий счет 5:2 в пользу псг за два матча, 4 мяча Мбаппе, это 21 год
+3
0
+3
По рейтингам клубным УЕФА между тройкой лидеров (Италия, Испания, Англия) и остальными- пропасть (четвертая Германия реально здесь тоже не тянет).
Так что пока Мбаппе ничего никому не доказал. Не исключен вариант что совершенно затеряется в Испании или Англии. Это не колхозанам типа Реннов и Тулуз забивать.
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Мбаппе, Холанн, Гризманн и КДБ примерно на одном уровне сейчас.
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Пети прав, Гриз прекрасен в Атлетико.
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Ответ TheDustman
По рейтингам клубным УЕФА между тройкой лидеров (Италия, Испания, Англия) и остальными- пропасть (четвертая Германия реально здесь тоже не тянет). Так что пока Мбаппе ничего никому не доказал. Не исключен вариант что совершенно затеряется в Испании или Англии. Это не колхозанам типа Реннов и Тулуз забивать.
странно такое писать про игрока с хет-триком в финале чемпионата мира, чемпионом мира
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Ответ kellhus
И героем Франции Антуану не стать - он всего лишь белый европеоид, а не представитель титульной нации.
Обладатель «Бронзового мяча» чемпионата мира 2018
Обладатель «Серебряной бутсы» чемпионата мира 2018

Лучший бомбардир был Кейн, а Золотой мяч дали Модричу, потому что надо было кого то пиарить раз Месси провалился, а Серебряный мяч дали Азару, который и реально провёл топ турнир. То есть Гризманна отметили выше любого другого чемпиона мира. Что это если не признание?
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