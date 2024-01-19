Эммануэль Пети: «Мбаппе не выше Гризманна. Если Килиан побьет рекорд где-то еще, помимо Лиги 1, – ладно. Но Антуан не получает заслуженной похвалы, у него феноменальная карьера»

Эммануэль Пети не считает, что Килиан Мбаппе превосходит Антуана Гризманна.

«Мне кажется, Гризманн не получает заслуженной похвалы, комплиментов. У парня феноменальная карьера в сборной и даже в клубах.

Что такого выиграл Мбаппе, чего не выиграл Гризманн? Во всех финалах с участием сборной Франции Антуан всегда был едва ли не лучшим.

Это не атака на Мбаппе, он потрясающий футболист. Это говорится в защиту . Прямо сейчас я не ставлю Мбаппе выше Антуана.

Если завтра побьет рекорд в какой-нибудь еще лиге, помимо французской, тогда я скажу: «Ладно».

Гризманн боролся в , которая на протяжении некоторого времени была лучшей лигой мира. Он сделал то, что сделал. Ни на клубном уровне, ни на уровне сборных я не вижу причин ставить Мбаппе выше Антуана», – сказал экс-хавбек национальной команды Франции.