Эммануэль Пети: «Мбаппе не выше Гризманна. Если Килиан побьет рекорд где-то еще, помимо Лиги 1, – ладно. Но Антуан не получает заслуженной похвалы, у него феноменальная карьера»
Эммануэль Пети не считает, что Килиан Мбаппе превосходит Антуана Гризманна.
«Мне кажется, Гризманн не получает заслуженной похвалы, комплиментов. У парня феноменальная карьера в сборной и даже в клубах.
Что такого выиграл Мбаппе, чего не выиграл Гризманн? Во всех финалах с участием сборной Франции Антуан всегда был едва ли не лучшим.
Это не атака на Мбаппе, он потрясающий футболист. Это говорится в защиту Гризманна. Прямо сейчас я не ставлю Мбаппе выше Антуана.
Если завтра Килиан побьет рекорд в какой-нибудь еще лиге, помимо французской, тогда я скажу: «Ладно».
Гризманн боролся в Ла Лиге, которая на протяжении некоторого времени была лучшей лигой мира. Он сделал то, что сделал. Ни на клубном уровне, ни на уровне сборных я не вижу причин ставить Мбаппе выше Антуана», – сказал экс-хавбек национальной команды Франции.
Вчера - лучший игрок матча , по моему мнению
Так что пока Мбаппе ничего никому не доказал. Не исключен вариант что совершенно затеряется в Испании или Англии. Это не колхозанам типа Реннов и Тулуз забивать.
Обладатель «Серебряной бутсы» чемпионата мира 2018
Лучший бомбардир был Кейн, а Золотой мяч дали Модричу, потому что надо было кого то пиарить раз Месси провалился, а Серебряный мяч дали Азару, который и реально провёл топ турнир. То есть Гризманна отметили выше любого другого чемпиона мира. Что это если не признание?