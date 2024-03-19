Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу: «Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие»

Дани Алвес попросил временно освободить его из тюрьмы.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение.

Алвес и его адвокат Инес Гвардиола подали ходатайство о временном освобождении бразильца до вступления приговора в силу.

«Я не собираюсь бежать [из страны], я верю в правосудие», – сказал бразилец, принимавший участие в заседании суда по видеосвязи.

Адвокат Алвеса потребовала, чтобы ее клиента освободили с соблюдением мер предосторожности – они включают в себя залог в размере 50 000 евро и изъятие у испанского и бразильского паспортов. Футболист также должен будет периодически отмечаться в суде.