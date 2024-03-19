Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу: «Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес попросил временно освободить его из тюрьмы.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение.

Алвес и его адвокат Инес Гвардиола подали ходатайство о временном освобождении бразильца до вступления приговора в силу. 

«Я не собираюсь бежать [из страны], я верю в правосудие», – сказал бразилец, принимавший участие в заседании суда по видеосвязи.

Адвокат Алвеса потребовала, чтобы ее клиента освободили с соблюдением мер предосторожности – они включают в себя залог в размере 50 000 евро и изъятие у Дани испанского и бразильского паспортов. Футболист также должен будет периодически отмечаться в суде. 

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31 комментарий
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А что так можно было!?
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-2
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Последнее желание есть ?
Есть.
Отпустите меня пожалуйста 🙂 (с) Жмурки
+34
0
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3 за побег, 5 за дет сад, иди-иди, Вась
+17
-2
+15
Ну в ОАЭ он точно не улетит. Примета плохая.
+15
-2
+13
Ну а чë бы не поверить чуваку, несколько раз пытавшемуся обмануть следствие...
+14
-1
+13
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Это такая тонкая острая постирония или толстый откровенный бред?
+7
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+7
Ответ Футбол, хоккей итд
Наверняка у него есть третий паспорт, с которым он и собирается покинуть Испанию.....)
Покинуть Барселону вполне можно без паспорта на яхте какого-нибудь своего друга, а потом восстановить в Бразилии свой утерянный паспорт.
+6
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Ага-ага. Потом, как свои показания, нечаянно поменяет локацию ожидания приговора)
+7
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Отличный маневр для трансфера в Спартак
+5
0
+5
Легенда бчк
+4
-1
+3
Ну правда,ну честно он так больше не будет 🥺
+2
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Ответ Хозяин Путки
А что так можно было!?
Я сразу Соколова вспомнил, при прочтении новости)
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Адвокат Алвеса потребовала, чтобы ее клиента освободили ................... "Потребовала"? Трудности перевода с каталанского?
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Освободите, освободите,
Дане, Дане надо выйти.
+1
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Спартак подсуетился и предложил место в составе?
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Поедет тусить к Робиньо, тот уже несколько лет в особняке сидит и норм
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Надеется подписать контракт в РПЛ до приговора...
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Эх, Даня, ну вляпался ты, конечно...
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий удален модератором
Я в последнее время редко захожу на сайт, поэтому не следил за пополнениями из палаты.
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Наверняка у него есть третий паспорт, с которым он и собирается покинуть Испанию.....)
+1
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Усилил бы спартак, как считает?
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А вот жил бы в Самой Сильной Стране Мира™, проблемы выйти бы не было. Хотя, конечно, могли бы возникнуть другие проблемы.
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Лайфхак для Промеса?)
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"я больше так не буду"
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Ответ БолельщикСоСтажем
3 за побег, 5 за дет сад, иди-иди, Вась
А в тюрьме сейчас макароооны©️
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Не верю! Бежит
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Ответ Иван Рыбаков
Это такая тонкая острая постирония или толстый откровенный бред?
Комментарий удален модератором
Ответ Замкнул в пустые
Последнее желание есть ? Есть. Отпустите меня пожалуйста 🙂 (с) Жмурки
"с чувством юмора помирать легче" (с)
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