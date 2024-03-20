Роберт Левандовски: «Физически я лучше, чем 10 лет назад. В 25-26 или даже два года назад я не был на таком уровне»

Роберт Левандовски заявил, что сейчас он лучше, чем 10 лет назад.

«Физически я лучше, чем десять лет назад. В 25-26 лет или даже два года назад я не был на таком уровне, как сейчас.

Я очень хорошо тренируюсь, физически я чувствую себя очень хорошо. Если я чувствую себя хорошо, все сразу становится проще», – сказал нападающий «Барселоны» для TV3.

В этом сезоне забил 20 голов и сделал 9 результативных передач за 39 матчей.

Полную статистику 35-летнего форварда «Барселоны» можно найти здесь.