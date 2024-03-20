Роберт Левандовски: «Физически я лучше, чем 10 лет назад. В 25-26 или даже два года назад я не был на таком уровне»

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски заявил, что сейчас он лучше, чем 10 лет назад.

«Физически я лучше, чем десять лет назад. В 25-26 лет или даже два года назад я не был на таком уровне, как сейчас.

Я очень хорошо тренируюсь, физически я чувствую себя очень хорошо. Если я чувствую себя хорошо, все сразу становится проще», – сказал нападающий «Барселоны» для TV3.

В этом сезоне Левандовски забил 20 голов и сделал 9 результативных передач за 39 матчей.

Полную статистику 35-летнего форварда «Барселоны» можно найти здесь.

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31 комментарий
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Физически в плане мышц, процента жира - да, возможно лучше чем в 25-26
Но выносливость, резкость, как с этими качествами...
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Лева: 20 голов и 9 ассистов в сезоне - бездарь

Беллингем: 20 голов и 9 ассистов в сезоне - главный фаворит на ЗМ...
+27
-13
+14
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Ну, ты подумай. Даже верблюд должен допереть.
+9
0
+9
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
А сравнивать форварда и полузащитника по голевым действиям - это от большого ума, я так полагаю? :)
Можешь не отвечать.
+9
-1
+8
Да блин, ещё один с телом 20-летнего
+7
-3
+4
У Левы жИнка на ЗОЖе помешана, благодаря ей, физическая форма поляка на высоком уровне.
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Ответ Maks Smirnoff
Нормальный результат, если учитывать, что сезон неудачный для всей команды.
сезон ещё не закончился
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«Вот ещё подкачаюсь к сорокету - совсем резвый буду. На лисапете стану кататься, польку-бабочку танцевать» - добавил голеадор
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Ответ VERBLYUD
Лева: 20 голов и 9 ассистов в сезоне - бездарь Беллингем: 20 голов и 9 ассистов в сезоне - главный фаворит на ЗМ...
У Тер-Штегена вообще нет голов и передач в этом сезоне.
+5
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Их в Барселоне явно кормят какой-то отравой. Ну нельзя все время говорить "я в чем-то лучше, у нас ДНК" и прочую ахинею на разумную голову. Реально похожи на секту, ну критического мышления нет напрочь
И это говорит скаузер))
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Ответ No name
сезон ещё не закончился
Тем более
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Ответ VERBLYUD
Лева: 20 голов и 9 ассистов в сезоне - бездарь Беллингем: 20 голов и 9 ассистов в сезоне - главный фаворит на ЗМ...
Так он весь сезон как бездарь играл. Сейчас к весне набрал обороты вместе со всей командой и уже второе место в чемпе. Сейчас он в хорошей форме, но не нужно отрицать, что осенью он был очень плох.
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Ответ los merengues
Ну, ты подумай. Даже верблюд должен допереть.
Согласен!
Верблюд ведь тоже в идеальной форме, но он не претендует на золотой мяч
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Ясно, здоровья, я не из Украины
Ха ха оль
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Их в Барселоне явно кормят какой-то отравой. Ну нельзя все время говорить "я в чем-то лучше, у нас ДНК" и прочую ахинею на разумную голову. Реально похожи на секту, ну критического мышления нет напрочь
Комментарий удален модератором
Ответ Вадим Сидоров
Физически в плане мышц, процента жира - да, возможно лучше чем в 25-26 Но выносливость, резкость, как с этими качествами...
выносливость как раз на пике в 35-36, а вот резкость, реакция, восстановление - это уже не так хорошо.
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Нормальный результат, если учитывать, что сезон неудачный для всей команды.
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Что бы Лёва играл как в матче с Наполи, ему нужно чаще отдыхать и Хави должен это понимать и обговорить это еще на старте сезона. А не каждый матч в старте.
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Будет играть до 50
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видимо настолько стал лучше , что теперь и двигаться на поле не надо совсем
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И это хорошо ведь для Барселоны.
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да не, Роберт, не может такого быть. В скорости , выносливости человек хочешь не хочешь сдаст с годами. так что 10 лет назад ты был и быстрее и выносливее и сильнее ))
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Возраст не обманешь. Как у женщин,так и у мужчин пик проходит,всё остальное самомнение
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И поэтому он стал играть как балбес
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