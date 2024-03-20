Карвахаль о Мбаппе: «В «Реале» должны быть лучшие. Это пойдет на пользу Ла Лиге, как переход Левандовского в «Барсу»

Дани Карвахаль высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Вам говорили что-то о переходе Мбаппе?

– Нам ничего не говорили. Кажется, его переход возможен. В « » должны переходить лучшие, а Мбаппе – один из лучших. Это пойдет на пользу и нашему футболу, как переход Левандовского в «Барселону».

– Переход Мбаппе может породить зависть?

– Не зависть. Но те, кто играют за клуб дольше остальных, должны следить за тем, чтобы все двигались в одном направлении. Если кто-то немного сбился с пути, нужно взять его за ухо и вернуть на место, – сказал защитник «Реала».

В этом сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.