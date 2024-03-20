Карвахаль о Мбаппе: «В «Реале» должны быть лучшие. Это пойдет на пользу Ла Лиге, как переход Левандовского в «Барсу»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Футбол

Дани Карвахаль высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Вам говорили что-то о переходе Мбаппе?

– Нам ничего не говорили. Кажется, его переход возможен. В «Мадрид» должны переходить лучшие, а Мбаппе – один из лучших. Это пойдет на пользу Ла Лиге и нашему футболу, как переход Левандовского в «Барселону».

– Переход Мбаппе может породить зависть?

– Не зависть. Но те, кто играют за клуб дольше остальных, должны следить за тем, чтобы все двигались в одном направлении. Если кто-то немного сбился с пути, нужно взять его за ухо и вернуть на место, – сказал защитник «Реала».

В этом сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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12 комментариев
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Карвахаль прямь отвесил 👏🏼 комплимент Лёве
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«те, кто играют за клуб дольше остальных, должны следить за тем, чтобы все двигались в одном направлении. Если кто-то немного сбился с пути, нужно взять его за ухо и вернуть на место»

- лайк обеими руками.
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+5
Взять за ухо и вернуть на место. Улыбнуло)
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+3
"Если кто-то немного сбился с пути, нужно взять его за ухо и вернуть на место" ХОРОШ! Сразу обозначил рамки Карва! Кэп есть Кэп )))
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чтобы взять Мбаппе за ухо сначала его нужно догнать, догнав можно получить)
для начала Виниссиуса возьмите за ухо а там посмотрим)
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Последнее предложение - тонкий намёк на Винисиуса
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Эти слова конечно прекрасны , если б делом подкреплялись , иначе Винисиус уже давно свой рот закрыл бы в отношении судей , соперников , болельщиков и т.д.
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Так что же Карвахаль Винисиуса за ухо не возьмет?
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Ответ Barsenoga
Лучшим футболистом на планете является мой месси у него действущий золотой мяч и кубок мира он некогда не выберет реал а сам карвахал часто присаживался на газон седалищем от космического дриблинга леонеля.
Ё моё, иди проспись. Риго 2.0 блин
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