Карвахаль о Мбаппе: «В «Реале» должны быть лучшие. Это пойдет на пользу Ла Лиге, как переход Левандовского в «Барсу»
Дани Карвахаль высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
– Вам говорили что-то о переходе Мбаппе?
– Нам ничего не говорили. Кажется, его переход возможен. В «Мадрид» должны переходить лучшие, а Мбаппе – один из лучших. Это пойдет на пользу Ла Лиге и нашему футболу, как переход Левандовского в «Барселону».
– Переход Мбаппе может породить зависть?
– Не зависть. Но те, кто играют за клуб дольше остальных, должны следить за тем, чтобы все двигались в одном направлении. Если кто-то немного сбился с пути, нужно взять его за ухо и вернуть на место, – сказал защитник «Реала».
В этом сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
- лайк обеими руками.
для начала Виниссиуса возьмите за ухо а там посмотрим)