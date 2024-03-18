Хави о 3:0 с «Атлетико»: «Идеальный матч в плане методологии и игровой философии «Барселоны». Постараемся побороться за два самых важных трофея»
Хави рад тому, как «Барселона» играла в гостевом матче с «Атлетико» (3:0).
«Пожалуй, наиболее цельная игра «Барселоны». Этот матч был похож на встречу с «Наполи».
Мы хорошо поняли игру, Левандовски действовал очень активно, Фермин, Жоау... Мы здорово атаковали свободные зоны. Это идеальный матч в плане нашей методологии и игровой философии.
Мы «Барселона», тут никто не расслабляется. Я буду оказывать еще большее давление на игроков, чем когда-либо. Особенно учитывая то, что я ухожу [по окончании сезона].
Мы постараемся прибавить и побороться за два самых важных трофея. Мы должны подталкивать игроков и требовать от них большего», – сказал главный тренер «Барселоны».
Никто не справится лучше в таких условиях
Ванда Метрополитано - 3:0 ✅
Спасибо, Хави. 🙏
Лапорта и сам про это понимает:)
Удачи 💪🏻💙❤️
Ты не удивишься, если Барса сольёт. А если ждёшь победу, то она добывается мучительно с минимальным счётом
в остальных матчах
Прости местных, сами не ведают что творят! Вместо того, чтобы объединиться вокруг легенды клуба устроили парад своих нереализованных хотелок!