Хави о 3:0 с «Атлетико»: «Идеальный матч в плане методологии и игровой философии «Барселоны». Постараемся побороться за два самых важных трофея»

Хави рад тому, как «Барселона» играла в гостевом матче с «Атлетико» (3:0).

«Пожалуй, наиболее цельная игра «Барселоны». Этот матч был похож на встречу с «Наполи».

Мы хорошо поняли игру, действовал очень активно, , ... Мы здорово атаковали свободные зоны. Это идеальный матч в плане нашей методологии и игровой философии.

Мы « », тут никто не расслабляется. Я буду оказывать еще большее давление на игроков, чем когда-либо. Особенно учитывая то, что я ухожу [по окончании сезона].

Мы постараемся прибавить и побороться за два самых важных трофея. Мы должны подталкивать игроков и требовать от них большего», – сказал главный тренер «Барселоны».