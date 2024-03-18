Хави о 3:0 с «Атлетико»: «Идеальный матч в плане методологии и игровой философии «Барселоны». Постараемся побороться за два самых важных трофея»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Жоау Феликс Фермин Лопес Футбол

Хави рад тому, как «Барселона» играла в гостевом матче с «Атлетико» (3:0).

«Пожалуй, наиболее цельная игра «Барселоны». Этот матч был похож на встречу с «Наполи».

Мы хорошо поняли игру, Левандовски действовал очень активно, Фермин, Жоау... Мы здорово атаковали свободные зоны. Это идеальный матч в плане нашей методологии и игровой философии.

Мы «Барселона», тут никто не расслабляется. Я буду оказывать еще большее давление на игроков, чем когда-либо. Особенно учитывая то, что я ухожу [по окончании сезона].

Мы постараемся прибавить и побороться за два самых важных трофея. Мы должны подталкивать игроков и требовать от них большего», – сказал главный тренер «Барселоны».

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38 комментариев
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Лапорта должен на колени перед Хави падать и умолять его остаться
Никто не справится лучше в таких условиях
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-5
+25
Думаю никто из болельщиков Барсы не ожидал такого счёта против Атлетико на выезде, тем приятнее такая победа, браво Хави и команда 👏
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-2
+12
Бернабеу - 4:0 ✅
Ванда Метрополитано - 3:0 ✅

Спасибо, Хави. 🙏
+23
-12
+11
Ответ Homelander_666
Так фанаты Барсы ещё в январе гнали его из клуба, а теперь, после удачной серии (хотя ко многим матчам есть вопросы), просят остаться?)
Я никогда его не гнал
+12
-3
+9
Ответ Edwin_Hubble
Бернабеу - 4:0 ✅ Ванда Метрополитано - 3:0 ✅ Спасибо, Хави. 🙏
Вообще-то Хави первый за годы тренер Барселоны, который дважды разгромно проиграл Реалу. Даже Куман не смог)
+7
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+6
Ответ Алексей Смолин
Комментарий скрыт
Когда Хави выиграет лч, не забудь лицо скинуть
+6
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+5
Ответ Edwin_Hubble
Бернабеу - 4:0 ✅ Ванда Метрополитано - 3:0 ✅ Спасибо, Хави. 🙏
А 2 года подряд Лига Европа?🥲🥶🤣
+7
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+4
Ответ Алексей Смолин
Разговоры у барселоны всегда бывают когда выдают хороший отрезок, в итоге итог сезона; Вылет от Псж в Лч, второе или третье место в ла лиге, гарантирую что так и будет, они всегда так болтают в каком то отрезке🥶😂
Ахаххаахха, ну ты и 🤡. После игры клуба, за который ты даже не болеешь, приходишь и пишешь по 20 комментариев на пост. Огнетушитель подарить?
+4
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+4
Ответ Bazilic
Лапорта должен на колени перед Хави падать и умолять его остаться Никто не справится лучше в таких условиях
Так фанаты Барсы ещё в январе гнали его из клуба, а теперь, после удачной серии (хотя ко многим матчам есть вопросы), просят остаться?)
+9
-6
+3
Лучше тренера Хави для настоящей Барсы никого нет!
Лапорта и сам про это понимает:)
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Ответ Homelander_666
Вообще-то Хави первый за годы тренер Барселоны, который дважды разгромно проиграл Реалу. Даже Куман не смог)
Также Хави дважды разгромно выиграл, но вы скромно умолчали об этом
+3
-2
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Ответ Red_Marlboro_
Думаю никто из болельщиков Барсы не ожидал такого счёта против Атлетико на выезде, тем приятнее такая победа, браво Хави и команда 👏
Здрасьте, Атлетико все силы с Интером оставил, ставил x2, 10 штук в кармане😎
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Давай Хави... У этих мудил уже глаза дёргаются... Сделай их заиками!!!
+3
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Вперед парни,дальше будет жара 🔥
Удачи 💪🏻💙❤️
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Ответ Алексей Смолин
Вухахаахах😂😂😂 Ребята, посмотрите что он написал🤣🤣🤣🤣🤣
Какой же ты смешной. Прям реально на клоуна похож. По всем веткам Барсы ходишь и желчь пускаешь.
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Ответ Алексей Смолин
-8🥶😂😂
зато у тебя -0
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Ответ samatzakirzyanov
Также Хави дважды разгромно выиграл, но вы скромно умолчали об этом
Дважды? Не стыдно товарняк учитывать?) Не думал, что болельщики Барселоны упадут так низко
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0
Ответ Алексей Смолин
Разговоры у барселоны всегда бывают когда выдают хороший отрезок, в итоге итог сезона; Вылет от Псж в Лч, второе или третье место в ла лиге, гарантирую что так и будет, они всегда так болтают в каком то отрезке🥶😂
ооООо) а вот и очередной преемник генки тимченка нарисовался аяйяй. че бро тож решил не отставать от своего кумира и абузить эмодзи??
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Ответ Yoursistersboyfriend
Конечно так бездарно ложиться под Барсу может только Симеоне, 5 поражений из 5. Зато против Реала грызут землю, бьются насмерть. Ох уж эти комплексы вечно вторых
Это как Эспаньол против Барсы
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Ответ Bazilic
Лапорта должен на колени перед Хави падать и умолять его остаться Никто не справится лучше в таких условиях
При условии, что Хави согласится поменять свой медицинский штаб)
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0
Ответ Homelander_666
Так фанаты Барсы ещё в январе гнали его из клуба, а теперь, после удачной серии (хотя ко многим матчам есть вопросы), просят остаться?)
Черепашка, быстро вернёт мнение первого круга))) ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 😄⚰️🪦🚬
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Ответ Red_Marlboro_
Думаю никто из болельщиков Барсы не ожидал такого счёта против Атлетико на выезде, тем приятнее такая победа, браво Хави и команда 👏
Это и есть реальный уровень Хави

Ты не удивишься, если Барса сольёт. А если ждёшь победу, то она добывается мучительно с минимальным счётом
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Все по делу. Удачи и побед
в остальных матчах
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Конечно так бездарно ложиться под Барсу может только Симеоне, 5 поражений из 5. Зато против Реала грызут землю, бьются насмерть. Ох уж эти комплексы вечно вторых
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Спасибо Хави!
Прости местных, сами не ведают что творят! Вместо того, чтобы объединиться вокруг легенды клуба устроили парад своих нереализованных хотелок!
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Надеюсь передумает и останется
+3
-3
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